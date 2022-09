Raúl Jiménez descarta operación para estar en el Mundial

SÓLO SIN QATAR SE OPERA

Con menos de dos meses para el debut mundialista, el que peor la pasa de la base de Martino es sin duda Raúl Jiménez, con los molestos e impredecibles problemas de la pubalgia que arrastra, y que ha puesto en tela de juicio su participación en Qatar. Los dolores son intensos, no son fáciles para el lobo mexicano, al grado de que lo vimos renguear después del trabajo físico durante este Mole Tour. Ya cumplió tres semanas de estar en terapia y hay muy poco avance.

El cuerpo técnico del Tata Martirio lo aguantará hasta el final, hasta tener que entregar la lista a FIFA. Están encendidas las veladoras para que esté disponible, pero con esta afectación nunca se sabe. Mi oreja me contó: “Si continúa haciendo la recuperación como se debe y no lo apuran, tiene que llegar bien”.

Operarse es una salida a la pubalgia y me cuentan que Raúl no la descarta si no mejora, pero no se someterá a una intervención antes de la Copa del Mundo. Está decidido: sólo si no puede estar para Qatar irá al quirófano. En estos casos, la infiltración también es un recurso y lo que es seguro es que Jiménez no tirará la toalla. Por lo pronto ya regresó a Inglaterra con los Wolves para seguir el proceso de recuperación. Por el bien de la Selección Azteca, que se recupere.

COCINAN EL FUTURO

En esta pausa de Liga Meme X, aún hay poco movimiento en los clubes a falta de una fecha, pero ya hay un par de casos relevantes que se avecinan y que hay que empezar a contar la realidad. Me arranco con Pumas.

Aunque la rumorología de redes sociales está con todo para atinarle al reemplazo de Andrés Lillini como técnico de Universidad, te puedo contar que la decisión sobre el futuro del banquillo se tomará hasta que pase el partido contra Bravos y se consuma el fracaso en el torneo que mayor expectativa levantó el club auriazul. El Inge Silva y el Doc Mejía Barón aún no ponen manos a la obra para tomar decisiones. Mucho menos se ha contactado al Tuca Ferretti o a Memo Vázquez, que son los nombres que más repiten afuera.

La realidad es que este certamen fue el peor desde que Lilllini tomó a Pumas, cuando los dejó botados Michel, y en nuestra cultura pambolera siempre eres tan bueno como tus últimos resultados, pero en el balance de sus siete torneos, llegó a una Final de Liga MX y otra de Concacaf, un par de Semifinales y no calificó en tres. La consolidación de canteranos fue importante, que luego se vendieron, es otro show. Es un recuento positivo, pero poco va a contar al tomar la decisión final. Si tengo que apostar, pongo mi fichita a que el trabajo de Andrés en Universidad se acaba el viernes con el partido en Juárez. Veamos.

UN RELEVO DE PESO

Ahora, de Chivas. Y te preguntarás: si tienen Repechaje, ¿qué caramba van a estar preparando cambios desde ahorita? Pues sí, están alistando para recibir uno de los golpes más fuertes, que incluso te adelanté desde que se firmó la renovación: la salida de Alexis Vega para enero. Así es.

Me contó mi oreja que huele a tierra mojada, que la intención del Gru y su representante, Alex López, para cruzar el charco sigue con todo, y que no hay poder humano que los detenga. Falta por supuesto que se formalice la oferta, pero eso será hasta después de ver la participación de Vega en Qatar, donde apunta a ser titular, más después de ver que ni Antuna o el Piojo pueden competir. Será cuestión de esperar al Tecatito que no le quite el rol estelar.

La directiva que encabeza mi Richie Peláez no se quiere dormir en sus laureles y ya está sondeando el mercado para encontrar al reemplazo del mejor jugador ofensivo que tiene el Rebaño, que sea un futbolista de renombre. No está fácil. ¿Quién te gusta?

NO HAY DEVOLUCIONES

Eso sí, de una vez lo pongo bien claro porque los rumores no han cesado alrededor de un exatacante del Chiverío que no tiene chance de volver al redil: Alan Pulido. Ya ni le sigan. No es tan complicado: la salida de Peluchín se dio en malos términos, como la mayoría de aquella generación que terminó peleado por culpa de Higuera con la institución, por tanto, con Amaury Vergara entonces. Así que al gran vencedor de secuestradores de Tamaulipas no lo veremos de nuevo con la playera rojiblanca. Punto.

SE VA, SE VA Y…

Aprovecho también para plantear el panorama de Jürgen Damm en el Nido, quien a pesar de que lució en el Clásico amistoso ante Chivas, en el torneo local ha registrado escasos minutos como titular del América del Tano Ortiz y ha sido un espectador del paso positivo en la mayor parte de torneo.

Mi Alex Zendejas no ha dado la posibilidad de ganarle el puesto por el sector derecho con el buen nivel que mantiene, pero me cuentan que Jürgen no se desespera y, ante las circunstancias, sólo le queda trabajar para ganar una oportunidad.

El tiempo es su verdadero enemigo, ya que sólo estampó su firma para este campeonato con opción a otro, por lo que con sólo un juego de fase regular y la Liguilla, es complejo que vea acción; es una decisión que dependerá de la directiva y el cuerpo técnico, así que si no se muestra no veo cómo se pueda quedar.

