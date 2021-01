Rayados falló, pero no rompió el protocolo de Covid-19

SIN ROMPER EL PROTOCOLO, RAYADOS FALLÓ

Qué lío. El Monterrey falló en los cuidados, y no por romper el protocolo de Liga MX, sino en el criterio para evitar contagios, y esto debe de servir para que en nuestro futbol se aprieten las tuercas necesarias. Ojalá que realmente sea un ejemplo de que se juegan la vida quienes en estos tiempos salen a chambear, en una cancha o en las calles.

Te explico con más detalles el caso. Fue hasta el jueves de la semana del duelo contra América que dos futbolistas presentaron síntomas: Avilés y Medina, quienes sí entrenaron el resto de la semana, tuvieron fiebre y dolores. Les hicieron pruebas y con el resultado ya positivo, avisaron a Liga MX.

Sin embargo, acá viene lo que hizo mal Rayados: como estaban en el tiempo que Doña Liga estipula para hacer las pruebas PCR de cada 15 días, el club regiomontano ya no aplicó más pruebas a su plantel, a pesar de que estuvieron en franco contacto con Avilés y Medina. En sentido del protocolo, no incurrieron en ninguna falta. En el sentido común, por criterio, ¿por qué no las hicieron?

LOS 19 ESTELARES NO SON LOS ÚNICOS

Otro hecho que no es menor: los contagios en Rayados no son sólo los del primer equipo que salieron a reportar y que hizo que se reprogramaran sus siguientes partidos del Guard1anes 2021, sino que resultó que la juvenil, que jugó también contra el América antes del duelo de Liga MX, y la Femenil, que se enfrentó a Necaxa, también tuvieron síntomas y algunos positivos, por lo que finalmente decidieron cerrar las instalaciones de El Barrial.

Es decir, hubo un brote masivo en el club regiomontano, que es un claro reflejo de lo que sucede en la Sultana del Norte, que pasa por uno de los picos de contagios más altos desde que inició la pandemia. No es de extrañar lo que sucedió, lo que sí me saca mucho de onda es el poco cuidado que tuvo un club del tamaño del Monterrey.

SE PUDO DETENER EL CONTAGIADERO

Un caso similar se dio en la Liga de Expansión MX, que sigue el mismo protocolo de Liga MX. En Mérida, en tiempo de hacer las pruebas PCR, el club detectó positivos y a pesar de que ya habían cumplido por los tiempos con las pruebas a todo el plantel, volvió a hacer pruebas con el resultado de los anteriores, y ahí empezó a detectar más casos. Actuaron con criterio, avisaron a la liga, y así reprogramaron las dos primeras jornadas. No era tan difícil que Rayados hiciera lo mismo.

Ahora, lo que hace América. Contrario a lo que sucedió con el Monterrey, las Águilas, que también cumplieron con las pruebas PCR que están calendarizadas en protocolo cada dos semanas, cada vez que viajan a partido hacen pruebas antes, por lo que a la Sultana del Norte se trasladaron con plena conciencia de que no había contagios en el grupo. Insisto: sin obligación del protocolo, pero con el criterio necesario para no contagiar en plena competencia.

RELAJARON LAS PRUEBAS EN DOÑA LIGA

Resulta que los clubes pactaron con Liga MX hacer las pruebas PCR cada 15 días, por extraño que parezca. Son dos razones: la primera y principal, es el alto costo que representa aplicar estos exámenes médicos a todo el equipo, y la segunda, es para evitar los falsos positivos que pueden salir. Me parece una medida que atenta contra la idea de que a cada partido vayas sin contagios, pero así la adoptó Doña Liga.

Ahora, esto no impide que cada equipo tenga mejores controles internos. Me cuentan que muchos clubes sí aplican las pruebas de ‘antígenos’, que detectan ciertas proteínas en el virus con un hisopo para tomar una muestra de fluido de nariz, dan resultados en minutos y son mucho más baratas. Incluso, la propuesta es que exista desde Liga MX un comisionado médico que certifique estas pruebas en cada equipo para mantener control, pero aún no lo aplican.

TARDAN LOS RESULTADOS EN EL NIDO

En América, estaban que tronaban por todo el caso, porque no terminan de salir de un problema y ya están entrando en otro de contagios por culpa del Monterrey. Pues el club emplumado tiene como base Médica Sur para poder tratar estos casos y cuando buscaron las pruebas ante los síntomas de Memo Ochoa y el Poeta Benedetti, resulta que el hospital y su laboratorio están sobrepasados en atención a más casos de contagios, así que al menos la mitad de los resultados llegarán hasta este jueves a Coapa.

Una buena es que ni Solari ni el Vasco en Monterrey han experimentado síntomas ni ha dado positivo. La otra buena es que Jiménez, quien también tuvo ligeros síntomas, salió ya negativo, pues era de las posiciones que más preocupaba, ¿te imaginas sin Paco Memo ni Óscar, y luego con los juveniles también en pruebas, quién iba a parar ante Ciudad Juárez?

ATLANTE, EN ALERTA

Por cierto que tengo que decirte también que las Águilas jugaron un amistoso ante Atlante después del duelo contra Rayados, y con esta bomba de contagios que desató el conjunto del Norte, pues los Potros también se preocuparon. Me cuentan que ya están atentos a los síntomas y con pruebas al plantel y el equipo administrativo que tuvo contacto con los americanistas. Ojalá que lo de Rayados no sea el inicio de una cadena terrible.

PLEITO SALIÓ DE DEBAJO DE LA MESA

Ahora pasemos a la bronca entre América y Rayados. Ya leíste seguramente el comunicado en el que el club de Coapa deja una acusación al Monterrey de por qué con dos positivos confirmados viajó con el resto del plantel. Para como estaban en el Nido echando lumbre por la boca, se contuvieron en el boletín que desplegaron este miércoles.

Pues me contaron que en una reunión extraordinaria que tuvieron ayer por la tarde representantes de Liga MX con la presidencia del torneo, en realidad no llegaron a ningún acuerdo, pero hubo un reclamo claro y directo de la directiva de Rayados a la del América por ese raspón en el comunicado. Calmaron políticamente las aguas y pidieron que no se lanzaran acusaciones en la junta, que no era el escenario adecuado, pero me cuentan que era la calma en el ojo del huracán. Veamos cómo se comportan los siguientes días por estos dos equipos que ya se traen ganas.

Este jueves habrá otra reunión para saber qué acciones tomará la Liga MX, que ya prometió en redes que reforzará el protocolo, pero la realidad es que están muy sacados de onda en las oficinas de Toluca porque el Presi Arriola sigue de gira política por los clubes, ayer estuvo en Puebla y hoy en Pachuca, y le puso poca atención al tema.

NI CON EL TRÁGICO EJEMPLO EN SANTOS

Y ya de salida, que me extendí mucho en la del jueves, te cuento que pasó sin hacer mucho ruido la muerte del técnico del equipo femenil del Santos, Martín Pérez Padrón, quien falleció el mismo día que Zague y el Halcón Peña y se habló poco del tema. Sólo quiero agregar que el entrenador de 57 años de edad era un tipo saludable, que incluso hacía pesas, y que estuvo más de un mes delicado de salud por el bicho, por lo que impactó a Orlegi su deceso y a los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Fue el primer caso cercano a nuestro futbol profesional que pierde la vida por el maldito bicho, pero parece que ni con este ejemplo hay quien aprende o pone más atención en evitarlo. Que descanse en paz.

