Récord millonario del América

Me arranco con el balance de lo que dejó la gran Final del Apertura 23, especialmente lo que marcó el partido de Vuelta en el Estadio Azteca entre América y Tigres, pues estableció otro récord, ahora en la taquilla.

Resulta que gracias a los 74 mil 957 aficionados que asistimos con boleto pagado a ver el vuelo de La 14, el ingreso por la entrada volvió a ser marca del torneo, ¡pues nomás se metió 101 melones de pesos! Una locura, que por cierto, en evento futbolero ya no volveremos a ver en casi dos años, pues ahora sí ya cerró el Coloso de Santa Úrsula para América y Cruz Azul, como ya te había adelantado.

Por cierto, me platicaron que la remodelación no empezará ya, pues hay conciertos en el inmueble como el de RBD y Karol G, por lo que será hasta el 14 de febrero del 2024 cuando inicien formalmente ya las máquinas a trabajar en el ‘make over’ de nuestro templo pambolero. Ojalá que quede muy chulo.

NEGOCIAZO EN CANTERA

Para seguir con la billetiza, te cuento que Universidad la jugó de ‘10’ con la venta del Toro Fernández a Cruz Azul. Primero te recuerdo que mis compas de RÉCORD ya ventilaron que a La Máquina le costó 9 melones de los gringos sacar al delantero de Ciudad Universitaria. Una de sus mejores ventas en la década, sólo por debajo de las que se fueron a Europa, como el chileno Nico Castillo.

Pues la jugada les quedó chula por cómo se hicieron del atacante y luego en cuánto lo compraron: cuando Juárez aún tenía al Toro en préstamo del Celta de Vigo, el Inge Polo Silva fue a meter su cuchara con su amigo Mouriño, cabeza del club español, y se hizo de los servicios del uruguayo. Pues cuando llegaron los sondeos y después, las ofertas, de equipos como Cruz Azul, en Universidad detectaron de inmediato la oportunidad de comprar a Fernández y venderlo mucho más caro. Me cuenta mi oreja auriazul que les salió en la mitad de lo que les van a pagar desde La Noria. Negociazo.

Ahora, esto mueve más cosas, entre ellas, los refuerzos, por lo que me dicen que con el arreglo con Cruz Azul, Pumas volteó a Puebla para mejorar la oferta por Memo Martínez, por lo que apuntan a ganárselo a Chivas en casi cuatro millones de los verdes. Veamos.

MÁS FICHAJES EN DOÑA TELE

Y ya de salida, más cambios en Doña Tele, ahora con mis compas de Fax Sparts, que aunque no me lo crean, en cuestiones de rating aún no extrañan a André Marín, pues siguen ganando a Futbol Picante de ESPN la batalla por la audiencia en televisión de paga.

Ya se están analizando cambios, entradas y salidas, pero lo que te puedo adelantar por ahora es que llegará un refuerzo ‘bomba’ al canal azul, otro ex futbolista muy querido especialmente por la afición celeste y que está de moda por llevarle la carrera a su hijo en Europa, donde la está rompiendo: El Chaco Giménez, quien volverá a Fax Sparts, donde debutó como comentarista en 2019 tras retirarse como futbolista en Pachuca, para irse año y medio después para ser entrenador del Cancún. Éxito, Christian, en el regreso a las pantallas.

