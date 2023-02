Regreso de ascenso y descenso, a años luz de distancia

NO VAN POR LA PALOMITA

Pues dentro de las reformas que anunció mi cuate Mikel para Doña Liga, avisó que van a buscar acelerar el retorno del ascenso y el descenso, pero de una vez te anticipo que eso se ve a años luz de distancia.

Te adelanto que este año no habrá nuevos certificados para que puedan subir en un futuro, pues Leones Negros se quedará como el único con la palomita. Me contaron que de los dos más cercanos a obtener la dichosa certificación, ninguno va a buscarla en el proceso que se va a abrir en unas semanas, es decir ni Atlante, que aún no tiene sus instalaciones ni el estadio, ni Morelia, que no puede acreditar la buena procedencia de la inversión de sus socios, se van a lanzar por el visto bueno por ahora.

De los demás ni te platico. Por ejemplo, Correcaminos sigue abusando del poder que les da papá gobierno, pues hace poco me enteré que le mintieron a su Segunda Premier para no pagarles diciendo que no ha llegado el pago de la subvención de Liga MX, pero es mentira, pues de los 20 melones nacionales que le dan al equipo al año, que se reparte en 10 pagos mensuales, no se ha interrumpido ninguno. Nomás no quieren pagar. Y así hay otros. No hay con qué pensar en más clubes listos para ascender.

CRÍTICA INCREÍBLE

Vaya golpeteo que han tenido el Inge De Luisa y Mikel Arriola luego del anuncio de la reestructura en Doña Fede y Liga Meme X, casi nadie ha quedado satisfecho con los cambios anunciados. Normal.

Me sorprendió que incluso Televisa se subiera al tren de la inconformidad, ahora sí se volvieron críticos de la noche a la mañana; hasta en los noticieros generales desaprobaron las medidas y salieron a raspar. No se había visto.

Me dicen que es estrategia para proteger al patrón que ahora está abiertamente en el comité, así que hacen acto de contrición, ponen en duda las decisiones, para que la gente crea que realmente cuestionan y le quiten toda la tierra que le pueda caer a Azcárraga. Será el sereno, pero es complejo creer que TUDN realmente critique a la FMF.

ATORADA LA NUEVA CASA

En otros temas, vaya quemón que le dieron a mis Ti-gue-res al exhibir la zona de baños que tienen para su porra, los Libres y Lokos, unos sanitarios de esos de ‘concierto maratónico sobre lodo’, pero dentro del estadio, algo que no va acorde a la calidad que los felinos aspiran a proyectar. Pues la directiva lo sabe y me cuentan que los tiempos de cambio vienen lento, pero vienen.

De entrada te cuento que las instalaciones en Zuazua que están obsoletas y hasta resulta peligroso ir para allá por la inseguridad en la zona, dejarán de ser utilizadas por el club, que ya empezó a construir nuevas en Monterrey y prometen ser de alta calidad.

Lo que está atorado es lo del estadio. Hay que recordar que el Volcán, que cumple 65 años en mayo, está veterano, y por más arreglos que se le hagan, siempre termina afectado por el lugar donde se encuentra, junto a la fábrica de acero de Ternium, que le da sus ‘raspones’ al inmueble deportivo con su producción. Y eso que fue construido en el corazón de la UANL. Es una problemática añeja que la Uni se resiste a tratar públicamente. Cemex quiere ya la nueva casa, que sea de alto calibre, como todo lo que apuestan a hacer con Ti-gue-res.

En enero del año pasado anunciaron con bombo y platillos el proyecto, pero nada, hasta ayer que el Gober Sammy García volvió a alborotar el gallinero al presentar en sus redes sociales la propuesta que mandará al gobierno estatal para que le aprueben cerca de ocho mil 200 melones de pesos para la construcción del Nuevo Estadio Universitario de sus Ti-gue-res y en el que quiere que vayan sus Vaqueros con la NFL.

Pero la realidad es que es un tema político complejísimo para que avance. Eso sí sería algo buenísimo para Cemex, que no tendría que poner un peso y su equipo al fin tendría un estadio digno de la millonada que invierten.

OTRO REPRE SE LANZA DE DUEÑO

Y ya que estoy en temas de la Expansión, te cuento que un colega de los medios, uno de los más críticos de los últimos años, especialmente contra La Franja luego de que perdiera los derechos de transmisión en radio en Puebla, ahora se va a lanzar como dueño de un equipo.

Resulta que desde la Angelópolis, Pepe Hannan ya empezó con el papeleo en Doña Fede para acreditarse como el dueño del Celaya, club donde trabaja su hijo, que es representante y está apuntado como director deportivo, y que trabajara para otro promotor, el peruano Ronald Baroni, quien se ha ostentado desde lo oscurito como propietario del club cajetero. Los Achar siguen con el título de propiedad, pero el agente es la cara del verdadero grupo inversor.

Como claramente Hannan, muy cercano al Gober Precioso, es prestanombres, en las oficinas de Toluca ya lo saben y me aseguran que no pasará el cambio, pues no quieren a más representantes tomando las riendas de un club.

