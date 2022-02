Reynoso le renunció a Velázquez; hay fractura con Ordiales

En la Noria quieren apagar el fuego a como dé lugar después de la salida del cantante Dávila, pero ayer les explotó la bomba en la cara cuando el ‘ajedrecista’ Reynoso le presentó su renuncia a Víctor Manuel Velázquez y en la jugada, Jaime Ordiales evidenció que nomás no lo pela mi Juanito Reynoso ni para darle los buenos días.

Y es que cuando mis padawans de RÉCORD le preguntaron acerca de la renuncia verídica que te revelé, Jaimito no la pudo negar, pero también dejó ver que el timonel se maneja de forma directa con el patrón, brincándose al flamante directivo .

“A mi no me llegó nada (renuncia) yo platiqué con él (Reynoso). Si hablamos de algunas cosas, siempre que se gesta una inquietud lo percibes y él como cabeza de grupo percibía algunas cosas que podían ser complicadas pero no en ese tenor. Sé que después habló con Víctor Velázquez, pero no conmigo”, dijo en entrevista

