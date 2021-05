Romo, Cabecita y Orbelín, con la maleta hecha en Cruz Azul

TIEMBLA, MÁQUINA

Esta ventana de transferencias al fin se mueve, ya es muy distinta a lo que sucedió con las dos anteriores, cuando la mayoría de los clubes estaban entumidos, así que el ‘futbol de estafa’ se puso sabroso.

EL DILEMA CELESTE

Me arranco con la sorprendente Máquina y la contradicción que vive: si es Campeón vendrá desbandada, si no, tendrá más chance de mantener la base del plantel. Hay casos especiales.

Cabeza Rodríguez: es casi un hecho, me cuenta una de mis orejas que lo venderán ahora sí este torneo, incluso “ya están buscando delantero”. Así como lo lees, será un milagro retenerlo. Es más, toque base y al menos dos representantes me confirmaron que ya mandaron opciones de atacantes a La Noria.

Luis Romo: el gran objeto de deseo de la ventana de traspasos, al menos tres clubes ya preguntaron: Tigres, Rayados y Chivas, pero es complicado que lo compren pues el precio está por los 15 melones verdes, además de que el mediocampista quiere seguir en La Máquina o emigrar a Europa.

Orbelín Pineda: La renovación no llega y para mí que no llegará. La directiva celeste aún no le ha echado las ganas que presumen y hay una oferta irresistible del Norte, y no es de Tigres, sino de Rayados. Al tiempo.

Jesús Corona: Ese sí se queda para colgar los guantes, están a nada de hacerlo oficial.

Pablo Aguilar: No tiene cabida a pesar de su sensacional torneo, líder absoluto de la defensa, pero para esta directiva ya pasaron sus mejores días.

PRESIONA PARA TENER MINUTOS

En más rumores de la ventana de transferencias que ya se mueve, vale la pena que te confirme que el tema de la salida de Memo Ochoa a la MLS es puro humo del pesado; el portero no piensa dejar a las Águilas y el club está contento con su capitán. No sé ni de dónde se inventan ese tipo de cosas.

También vale aclarar lo de Nico Castillo, quien sigue sin estar al 100 en la parte física, aunque el chileno asegura que ya está. Le queda contrato aún con las Águilas y le seguirán cumpliendo como lo han hecho toda su estancia en el Nido. Como ya le avisaron que no quieren poner en riesgo su vida al registrarlo como futbolista el siguiente torneo, ademas de que no pueden por las plazas de extranjero, el delantero filtró eso de que ya se va del club, pero la realidad es que no existe club alguno que haya preguntado por sus servicios.

América quiere deshacerse de la terrible carga que significa su sueldo, aunque eso signifique prestarlo, pero no hay interesados. Si tengo que apostar le pongo la fichita a que Nico seguirá cobrando sin pisar cancha.

LO QUE SE MUEVE EN LA SULTANA

Unas rápidas de Monterrey. No es secreto que Rayados se cansó ya de esperar a que Hugo González conectara con la tribuna y hoy que está en el peor momento la relación del portero con la afición, lo van a sacar del equipo. Me cuenta mi oreja regia que ya tienen en la mira a un par de guardametas brasileños para suplirlo. Si avanza la negociación, aviso quienes son. Eso sí, aquello de Camilo Vargas del Atlas, me aseguran desde la Perla Tapatía que no se han parado a preguntar por el cancerbero. Nadie.

Del lado de Tigres, entre los muchos movimientos que están realizando para armar el equipo del Piojo, de las salidas me confirman que están buscando acomodo fuera a Aquino, quien me sorprendió, pues en su momento Herrera lo tuvo en el Tri. Y de los que se habla mucho que interesan está Gorriarán, uno de los mejores volantes de este Guard1anes, sin embargo, desde la Laguna me confirman que no han preguntado aún. El charrúa quiere aumento de sueldo y no le molestaría que eso signifique salir, pero tamnbién es una realidad su alto costo, cerca de nueve melones verdes.

PUMAS NO CIERRA NADA

Del lado del Pedregal, te cuento que sigue la búsqueda de un refuerzo por el costado zurdo, un volante que pueda llenar el hueco que deja Waller, pero Universidad no da una. Yo estaba seguro que en esta columna te iba a contar del primer refuerzo de los Felinos, pero me confirmaron que no cerraron a un extranjero por el que estaban negociando. “Quieren todo gratis”, me explicó mi informante. Ni en préstamo, ni con descuento del descuento. No hay un peso partido a la mitad en Cantera. Es increíble que ni siquiera hubieran hecho el esfuerzo por mantener al Salmón, que les costó menos de 200 mil dolarucos y cuya opción de compra era una ganga.

EL DESTRUCTOR HIGUERA ATACA DE NUEVO

Y para no desentonar, ahí te va otra del Mirrey de Morelia. No cabe duda que se confirma lo que se dice de él en el medio: es un garantizado destructor de relaciones. La última tiene que ver con su socio de muchos años, Víctor Arana, con quien estaba desde Coras de Tepic, luego en Zacatepec y ahora en Michoacán, y con quien tuvo una discusión fuerte después de perder la Final ante Tepa.

Resulta que Arana seguía asociado con Higuera con el nuevo equipo de Michoacán, incluso metió a su hijo, el Pato Arana, como director deportivo de los Canarios, y a Alejandro como el portero titular del conjunto de Morelia. Pero todo se derrumbó luego de que hubo reclamos subidos de tono tras la Final, en donde José Luis le echó en cara a Víctor que su primogénito se equivocó con los registros a principio del certamen, al grado que ya lo corrió oficialmente. Se rompió una jerga y cada quien se fue ...a su casa. Ahora sí me salió el barrio.

