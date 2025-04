Sacudida en El Nido

Hay equipos a los que sólo les sirve ganar títulos. Hay otros a los que les funciona ganarle al América y estar peleando un lugar en el Play In. Son Águilas y Rayados, dos clubes opuestos en el espectro de Liga MX en cuanto exigencias. Mientras el Monterrey le sigue dorando la píldora a su increíble e inigualable afición con otro fichaje mediático para el Mundial y para el siguiente torneo, el Tricampeón ya prepara la limpia para recuperar la potencia deportiva.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Mi Francolieber, me cuentan que la necedad de iniciar con '9' nominal no es tanto por convicción de Jardine, sino porque no tiene de otra y por eso van por un matón sí o sí en el verano. Se quedan Henry y el Búfalo, pero el que ya tiene un pie en la salida es el chileno Víctor Dávila, quien no ha logrado mantenerse como opción, además, está a préstamo en el Nido y no piensan ejecutar la compra. También, otro que se marcha en ofensiva es un relevo de poquísimo aporte, Javairo. Muchos cambios en Coapa, ya te agregué dos cantados.

AMAURY VA POR PLANTA DE ESTELAR

Vaya revolución que está montando el Cruz Azul de Vicente. Y seguro de lo que más te ha sorprendido es el genial Amaury Morales, con quien vienen noticias positivas, pues me contaron que el juvenil ya tiene negociación con la directiva, en concreto con el Inge Velázquez, para que pueda mejorar su contrato, que aún es de categoría menor y no de estelar de Liga MX, para que suba notablemente su salario y que tenga cláusula baja para que si llega una oferta de Europa, el volante pueda salir. Firmará hasta que concluya el Clausura, pero ya es un hecho, el genial ofensivo de La Máquina arrancará el Apertura ya con planta de estelar. Enhorabuena.

SANTOS LAGUNA YA ES MASOQUISTA

A falta de una jornada, estos Santos Laguna de Aleco Irarragorri están por convertirse en los terceros peores en la historia de los torneos cortos. Una pena. Lo peor es que cuando pregunté qué va a pasar tras el Clausura para tratar de rescatar algo de la dignidad de los Guerreros, me fui para atrás con la respuesta: la directiva de Torreón está dispuesta a ofrecerle la permanencia al 'Tano' Ortiz, quien tiene contrato vigente, pero en cualquiera de los otros 17 equipos ni siquiera habría terminado el certamen en el banquillo. Estos Guerreros son masoquistas. Inaudito.

VENTA DEL PUEBLA

Es la vigésima séptima ocasión en el año que se inventan nuevos compradores del Puebla. Ahora, de nuevo, desde el micrófono de Pepe Hanan se volvió a soltar otro nombre como tantas veces. Y de nuevo, no pasará nada. La cosa es sencilla: La Franja va a tener que pagar otra multa por su terrible administración, pero no cambiará de manos, pues Manuel Jiménez está cada vez más cerca de hacerse de la totalidad del club y que ya TV Azteca se salga incluso de la administración. Veamos.

¿PARA FAITELSON SÍ VALE SI ES TELEVISA?

Ya de cierre, salió Faitelson a responder a mi columna anterior en la que expliqué que en esta 'novedosa' transmisión de Televisa en la tribuna no era como hicieron pensar al televidente, que estaban rodeados de puros aficionados, pues en realidad había mucha gente de la producción y otros del área digital para cuidarlos en el Ciudad de los Deportes. Lo noté enojado, pero creo valioso tratar de no engañar al público.

Pues no me quedo con las ganas de recordar otra incongruencia de David con este experimento de TUDN, pues recientemente se quejó: "Es inaceptable que periodistas con acreditación vayan al beisbol en el Harp Helú y se tomen una cerveza como simples aficionados" y tres Doritos después, Faitelson apareció en la señal de Chapultepec brindando con chela en la mano en plena transmisión. ¿Y entonces? Ya no entendí, ¿para Televisa sí vale, pero para otros no?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE VIVE SU PEOR MOMENTO COMO TÉCNICO DE AMÉRICA