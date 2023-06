Salió bueno La novela de Pulido sigue sin encontrar el final, para Chivas y Kansas City, porque en Cruz Azul ya tiraron la toalla. La realidad es que, como te comenté la columna anterior, 'Peluchín' prefería ir de retache a Guanatos o quedarse en el Sporting donde la está rompiendo. Pero no todo ha sido malo para La Máquina en busca de mejorar su maltratada delantera.

Es una realidad que al 'Tanque' Morales no sale ni envuelto en moño, pero lo positivo es que Moisés Veiga ha tenido buen impacto, especialmente con el más difícil, el 'Tuca', que quería antes a otro delantero. Mis antenas de vinil en La Noria me contaron que Ferretti había pedido a un atacante que conoció bien en Monterrey, pero no de Tigres, sino del vecino de enfrente, Duvan Vergara, pero el equipo de scouteo cementero, es decir, el 'Conejo' Pérez, le mostró a Veiga y gustó de inmediato. Hoy parece que fue la mejor decisión y, sin duda, ayudará a la maltrecha delantera azul.

NO DIRIGIRÁ EN EL NORTE

Con la búsqueda de técnico en Selección, por supuesto que se vuelve a mover el avispero nacional. Primero te confirmo que claro que está contemplado que si al Jimmy le va muy bien con esta Selección, que entre a los candidatos para quedarse con la silla verde. Incluso que se quede como auxiliar si llega otro, cosa que dudo que acepte Lozano.

Y de los nombres que irán saliendo, también esperemos que el gran Hugo Sánchez vuelva a levantar la mano; por lo pronto, te cuento algo más del 'Penta', luego de que su compañero de mesa en ESPN, David Faitelson, aseguró que tiene una oferta multimillonaria para llegar al nuevo equipo de la MLS en San Diego. Sin embargo, mis orejas emeleseras, que cada día están más afinadas, me aseguraron: “Of course not”, es decir, que el 'Macho' no es opción real para cruzar la frontera con el equipo treinta de la Liga vecina del norte, que estará activo dentro de unos 21 meses. A seguir esperando la buena.

A LA CONQUISTA DE ESPAÑA

Contrario a lo que muchos podrían esperar, resulta que desde Juaritos están avanzando para tener un equipo en España, y no en Segunda como Orlegi y Pachuca, sino en LaLiga. Te cuento. El grupo que va por la compra es el que encabeza la patrona Alejandra de la Vega, junto a su esposo Paul Foster, así como los Hunt, sus socios de El Paso, y que se llama MountainStar Sports, un consorcio que tiene a los Chihuahuas de El Paso, equipo Triple A filial de los Padres; al El Paso Locomotive FC, franquicia de la USL, la Segunda División de la MLS, y a los Bravos, el peor equipo de Liga MX. Bueno, en la pelea con el Querétaro.

Van por el Granada, recién ascendido. Está metido de lleno Andrés Fassi, al que ya le delegaron funciones en los equipos pamboleros como te conté hace meses. El accionista mayoritario es Daxian 2009, bajo el control del grupo de inversión chino Wuhan DDMC Football Club Management. Me dicen que el acuerdo ronda los 90 melones de euros, luego del regreso al máximo circuito y tomando en cuenta que traen un problema grave con Hacienda por líos legales contra exdirectivos del equipo nazarí. Hace unas semanas, los dueños asiáticos trataron de desmentir la posible venta, pero me cuenta mi oreja fronteriza que están con todo y confían en cerrar la operación pronto. Veamos.

AL FIN SE ACTUALIZAN

Parece que hay una buena nueva con la Liga Meme X, pues hoy lanzan su nueva app, con el lema “todo el futbol en un mismo lugar”. Y es que la pasada era un relajo, no estaba conectada la info de sus torneos y en esta nueva me dicen que mi compa Mikel pidió que ya estuviera a la altura de las grandes competencias del planeta.

La novedad es que por primera vez la aplicación contendrá toda la información deportiva gratuita de las tres Ligas: varonil, femenil y lo que queda de Expansión, así como contenidos en español e inglés. La desarrolladora de la compañía gringa Yinzcam con software de Microsoft, proveedor de otras Ligas de primer mundo. Veamos.

YA HAY ALTERNATIVA EUROPEA

De cierre, tres casos de Doña Tele. Primero, el que ya te adelantaba en mi chuirer, que los dioses del estadio nos escucharon a varios y por fin Warner, es decir, TNT/HBO, decidió revender los derechos de transmisión en México de La Sheeeeempions, así que habrá nueva opción. Eso sí, me dicen que también será en señal de paga: Paramount Plus. El gran beneficio es que estará gente que se identificó por años en las narraciones de la Premier League en SKY, y que son muy bien aceptados por la comunidad que gusta del pambol europeo.

NUEVOS EQUIPOS DE DOÑA TELE

Otra más de Doña Tele, ayer que anunciaban que la Leagues Cup entre los clubes de Mexicalpan de las Tunas y los Yunatited va por Apple, me confirmaron que habrá varios partidos por señal abierta, por ejemplo, el debut de Messi con el Miami ante mi Máquina Celeste pasará por Televisa. Y pues ya que estamos con las señales en streaming, ayer confirmaron que toda la Liga Eme Equis va por la señal de ViX, bueno, caaaaasi toda, el único que se le escapó a los televisos por internet es el San Luis, del resto podrás ver todos sus juegos como locales en esta plataforma. Es más, prepárate porque el viernes el Ame juega ante Juárez y será en exclusiva para ViX. Ni modo.

Bueno y para cerrar ahora sí con las señales restringidas, te platico que en unos días se hará oficial que Azteca le revendió los derechos de transmisión del Puebla y Mazatlán a Fax Sparts, que buscaba equipos para suplir la ausencia de Rayados, que se mudó a TUDN. Así que hay otra opción, aunque este par no dejará de ser visto en señal abierta. Un dato: el Maza está en el Top 5 de los equipos más vistos del año pasado. Aunque usted no lo crea.

