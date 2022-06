Salvio, ofrecido al América antes del acuerdo con Pumas

NO LO TOMARON POR VIOLENCIA

Varios clubes mexicanos buscaron a Salvio antes que Pumas, pero nunca llegaron a un acuerdo. De los que estaban más encarrilados era el América, pero se alejaron en cuanto se destaparon las broncas de violencia de género que rodearon al volante argentino, pues no piensan contratar a jugadores con esta clase de acusaciones.

En abril pasado, Magalí Aravena, quien mantuvo relación con Salvio durante 13 años, en los que tuvieron dos hijos, denunció al jugador de haberla atropellado por encontrarlo con su nueva novia, Sol Rinaldi. En Argentina fue todo un escándalo cuando se exhibieron los videos del incidente en Buenos Aires. “Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, se reveló después que la modelo le escribió al futbolista por whats.

Incluso, cuando América estaba buscando a Berterame, resultó que el exdelantero del Atlético de San Luis y el Toto comparten al mismo representante, Agustín Jiménez, quien le ofreció a la directiva de las Águilas que si adquirían al goleador del Aleti les ponía en el paquete el sí de Salvio. Los emplumados no cayeron. Dentro de Boca, especialmente Riquelme, acusan al promotor de haber tensado la negociación al ofrecer por todos lados a su jugador, a pesar de que ya estaban negociando la renovación.

MAESTRO PARA FICHAR

Qué trabajo de don Andrés Luciano Lillini en Pumas. No sólo guio a una plantilla de bajo valor en el mercado, plagada de jóvenes, a sendas Finales, peleando y logrando mejores posiciones que los poderosos habituales, sino que hoy se nota su mano para traer espléndidos fichajes como Del Prete y Salvio, a un club que no tiene la capacidad de tirar cañonazos de billetes. Además, convenció a Aldrete, le dio calma a Dinenno, Diogo y Chispa para quedarse, mientras sigue consolidando a los chavos de Cantera. Maestro.

Sobre el Toto Salvio, qué risa con esos tuiteros que por querer colgarse las noticias se tiran como gordo en tobogán: “está firmado”, “es oficial”, exhibiendo su ignorancia por los tiempos de la negociación, pues ni ha estampado su rúbrica ni lo ha anunciado el club. Te explico.

En Boca, Riquelme aseguró a la prensa que lo querían “por mucho tiempo más”, pero la nueva propuesta apenas se la enviaron la semana pasada, sabiendo que este jueves expira su contrato; no le echaron ganitas en lo económico.

Así, con Libertadores en puerta, justo el jueves ante Corinthians, veamos si el club xeneize se porta amable con el Toto para liberarlo antes y que pueda ya viajar a México, porque legalmente sigue siendo su jugador hasta ese día. Por todo eso no hay firma ni es oficial, pero hay afición que se engancha con cada impresentable que hay que leer. Lo que hay es un arreglo (utilicen las palabras correctas) por dos años; llegará libre y con mucho mejor sueldo que en Argentina.

¿Y EL REGLAMENTO, APÁ?

Los que siguen festejando son mis compas pitufines, que ya con ganar la Ultra Mega Copa de Súper Campeones que se organizaron Televisa y la Liga Meme X, ya sienten que salvaron el año. ¡Felicidades! Dicen que para la siguiente temporada ya están pensando en la Archi Finalísima MX entre el club que sume más cambios de camisetas con el rival contra el último monarca de un año bisiesto. Genios.

Lo que no deja de ser extraño es que si la liga avaló como oficial este partido ante el Atlas, haya permitido que Aguirre dirigiera a Cruz Azul, pues el club aún no liquida su adeudo con Reynoso tras cepillarlo. El reglamento establece que hasta que no se finiquite al técnico anterior no se puede registrar al nuevo en duelo oficial.

Me contaron que la directiva de La Máquina sabe que la Selección de Perú ya buscó al entrenador y están esperando que tome el cargo, para que así renuncie a lo que le deben. También saben que si el peruano levanta la queja en Doña Fede se pondrá un cartel de ‘non grato’ en México. Eso sí, sin finiquito no podía dirigir Aguirre, pero ‘siente tu Liga Meme X’.

EN LA FRONTERA DEBEN

Otros que tienen adeudos antes de empezar el Apertura son los Bravos, que tienen a exjugadores muy calientes y ya amenazaron con quejarse en Doña Fede; si meten controversia, Ciudad Juárez no puede iniciar el torneo por reglamento.

Me cuentan que estas faltas de pago no son por no tener lana, sino porque algunos accionistas no han querido aportar lo suyo. Traen un relajo en la asamblea interna, pues a pesar de que el dueño mayoritario es Paul Foster, esposo de Alejandra de la Vega, hay otros minoritarios que también deben apoquinar e incluso firmar para liberar pagos, pero con el relajo en la socialité de la ciudad que se trae Álvaro Navarro, el exesposo de la hermana de la dueña, y que se mantiene en el consejo, hay quien no quiere participar hasta que no lo expulsen por completo del equipo. Qué lío.

