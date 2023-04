SÓLO A UN GRANDE

Me arranco con mi consentido en Europa, mi Santi Giménez, que ahora sí anda en boca de muchos y le salen novias por todos lados. Lo único certero es que no se ha sentado a negociar con ninguno de los que se han publicado, está firme en Feyenoord y aún no hay tratos.

Te cuento otro reciente interés que ejemplifica lo que quiere el Bebote a futuro. Resulta que desde Italia les gustó Santi para refuerzo ni más ni menos que la sorprendente Lazio, que esta temporada se quedó solo detrás del Napoli del Chucky en la carrera por el Scudetto. Pero antes de ir con su club neerlandés prefirieron tocar base con su círculo cercano para saber cómo andan sus ganas de emigrar. Encontraron al Tito Villa, uno de los mejores amigos del Chaco y muy cercano a Giménez hijo.

Pues el ahora comentarista de TUDN le pasó el recado al papá y al goleador, y la respuesta fue clarísima: por ahora no nos interesa salir a menos que sea un club top-top. Así, contundente. De ahí no pasó el interés y para los que lo busquen en este cierre de temporada, a menos que sean un grande de Europa, por ahora no ven nada más que Feyenoord.

POR ALTA COMPETENCIA

Ya ventiló mi padawan Vic Díaz la intención de Henry Martín de quedarse en América al menos hasta el 2026, pues sabe que no hay mejor equipo para que sea contemplado como titular del Tri en el Mundial en casa. No hay negociación aún, pero ese es el plan.

Del lado de la directiva te puedo contar que hay un objetivo básico: buscarle competencia a La Bomba. Hoy no está contenta con Fede Viñas, quien parece quedarse en promesa tras cuatro años en Coapa, ni con Roger, a quien dejarán libre para que emprenda el vuelo.

De Martínez te adelanto que Boca Juniors insiste en llevárselo, incluso han tenido contacto estos últimos meses con su representante en Argentina, pues el colombiano es obsesión de Riquelme, pero ahora resulta que ni gratis podría irse, pues su salario es altísimo, era uno de los cinco más grandes de América. Ni con choripanes le podrían pagar.

Pues para las Águilas liberar a Roger, y quizás a Viñas, es un alivio tremendo, por dejar al fin uno de los salarios que los traía ahorcados y dos plazas de extranjeros. ¿Qué ‘9’ te gustaría para darle batalla a mi Henry de Oro?

¿QUERÍA EXPULSARSE?

El Turco Mohamed dio mucho de qué hablar en el Clásico Capitalino, para mí, el técnico fue la gran razón por la que Pumas no perdió, por su colmillo largo y retorcido para estos cotejos, especialmente porque fue expulsado. Pues pude saber que el equipo de árbitros que encabezó Cesarín Ramos detectaron un comportamiento extraño de Tony desde un inicio.

Me contaron que observaron que estratega auriazul protestó airadamente desde muy temprano el partido, a veces sin fundamento, como que Fidalgo ya llevaba ‘siete faltas’ en los primeros cinco minutos, cuando era algo absurdo. Al que le tocó sufrirla fue al cuarto silbante Eduardo Galván, quien también por poco pierde la cabeza al responderle como se notó justo antes de avisarle al central que debía echarlo.

Es más, los árbitros traen la idea que el Turco buscó ‘curarse en salud’ para no dirigir el próximo fin de semana ante su amado Monterrey. Eso sí, me dijeron que nunca insultó, pero si colmo el plato de forma inusual y en el gremio comparten que fue “obvio, que se quería ir expulsado”. ¿Será?

SE VIENE LA LIMPIA

Donde no pudo rescatar al barco, el nuevo capitán de la nave fue en la frontera, donde El Piojo se quedó a un milagro de hacer que Xolos avance a Repechaje, además de tocarle multa de porcentajes.

Pues me contaron que, desde la cúpula, Jorgealberto Hank está molesto con su actual plantel y ya le dio el espaldarazo Herrera para que siga, pero eso sí, con cambios sustanciales dentro del equipo, a fondo, una limpia de jugadores tratando de que el cuadro fronterizo vuelva al protagonismo. Veamos.

MOLESTOS CON 'DOÑA TV'

Y ya de salida, qué extraño resultó que Televisa se aventara a decir que ya estaban los cambios en la dirección de Selecciones, a pesar de que ni se darán ahorita, ni están seguros, además que desde Doña Fede les pidieron discreción. Ya sabemos que TUDN es aliado (vocero es más adecuado) de los equipos que transmite y cuando hay noticias, sobre todo de América, Pumas, Cruz Azul y Selección, Chivas, no tanto, se las filtran primero a sus reporteros como si fuera parte del pago por la millonada que les dan por sus partidos.

Pues en Doña Fede están enchilados porque su mejor aliado les creó un ruido innecesario, vendieron humo tóxico. Me cuentan que, aunque Ares de Parga ya habló con Davino para sustituir a Ordiales y con Lillini para encargarse de los juveniles, quién hasta presentó proyecto para Toulon, saben que hasta que no se esté el nuevo presidente no pueden hacer cambios, necesitarán su aprobación.

Y aunque La Bomba Rodríguez pinta para ser el encargado de la FMF, la incertidumbre reina en las oficinas de Toluca y estos rumores sólo causan inestabilidad en tiempos complejos. Con amigos así, ¿para qué quieres enemigos?

