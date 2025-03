¡Se prenden las alarmas! Henry Martín, entre algodones

¿Qué tal, mis queridos franvolievers? ¿Siguen celebrando el triunfo de Mi Selección tras conseguir su primera Nations League? Aquí, claro, se celebró con todo, pero también estuvimos muy atentos, porque mi misión es siempre traerles información de calidaaaaad.

PREOCUPACIÓN EN EL NIDO

Mis fuentes en Coapa me cuentan que la situación de Henry Martín empieza a ser preocupante. Su inicio de año ha sido complicado debido a las lesiones y su baja cuota goleadora. Por eso, decidieron viajar a Guadalajara con el objetivo de poner fin a las molestias que le dejó la tendinitis. A pesar de que Henry evitó el quirófano, en Coapa no han podido celebrar porque, teóricamente, ya debería estar al 100% en este momento, pero eso no ha sido así.

Lo que me dicen es que, siendo el capitán, se le dará la confianza de seguir como titular cuando regrese. Sin embargo, si no se recupera completamente o su nivel no mejora, no dudarán en mandarlo al banquillo. En el América, se juega el que mejor esté, sin importar el pasado. Dávila y Aguirre son los principales candidatos para ocupar su lugar, ya que han respondido bien cada vez que se les ha dado la oportunidad. Esta lesión de Martín podría abrir la puerta para que alguien más se adueñe del puesto.

Ah, y si esto pasa, Fidalgo sería el capitán de las Águilas, un premio más que merecido para el Mago.

NO SE VA, NO SE VA, NO SE VA (léelo al estilo Grupo Frontera)

Después de que Tigres decidiera darle las gracias a Veljko Paunović y dejar el timón en manos de Guido Pizarro, todos pensamos que el serbio se regresaría a Europa. Sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa al enterarnos de que sigue en Monterrey y no tiene intenciones de irse.

La semana pasada fue visto en unas canchas del área metropolitana, pero no dando indicaciones tácticas ni analizando rivales, sino como un padre más, apoyando a sus hijos en la Copa Monterrey. Allí, el exentrenador felino apareció sin reflectores y sin la presión de una tribuna exigente.

¿Y por qué sigue en la ciudad? La respuesta es sencilla: está esperando una nueva oportunidad laboral, quizá en la misma Liga MX, MLS o en algún otro rincón del mundo, donde su teléfono vuelva a sonar con una oferta y no tiene ganas de mover a su familia si están cómodos en México. También está esperando por su familia, que está a la espera del fin del ciclo escolar de sus hijos. Mientras tanto, Paunović se mantiene en Monterrey, viviendo bajo su anonimato parcial. Ya no es el entrenador de Tigres, pero sigue siendo un habitante más. Uno que observa y espera.

TEME POR LA TITULARIDAD

Tras su pobre actuación en la eliminación de Chivas a manos del América en la Copa de Campeones de la Concacaf, Alan Mozo recibió durísimas críticas por parte de la afición, que señaló su bajo rendimiento. La presión ha aumentado, y poco a poco se empiezan a escuchar voces que cuestionan su titularidad.

Nos cuentan que Mozo está preocupado por perder el puesto, especialmente después de que Gerardo Espinoza lo dejara en el banquillo en el último partido de Liga. Además, Miguel Gómez, el canterano, está empujando fuerte. En el último amistoso de Chivas, Gómez marcó un gol y dio una asistencia, lo que ha generado gran expectación sobre su futuro.

Espinoza conoce bien a Gómez, ya que lo dirigió cuando fue campeón en la División de Plata con el Tapatío en 2023. Por eso, no sería raro que si Mozo no recupera su nivel o si siguen surgiendo problemas fuera de la cancha, el canterano de Pumas termine desbancándolo de la titularidad..

