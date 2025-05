¿Se va Mohamed con el título?

Al ganar su cuarto título de Liga MX, el Turco se fundió en un sentido abrazo con su hijo Shayr y luego con su hermano, que viajó desde Argentina parea acompañarlo en la primera fila del Nemesio Diez. Sentido título para Mohamed. Pues se generó mucha duda de si Tony puede salir del Infierno tras ser campeón y acá te cuento cómo está la cosa.

A Mohamed le quedan seis meses de contrato vigente, con cláusulas simples y claras de salida, es decir, si lo rompe una de la partes le compensa a la otra lo que restaba. Y también tienen contemplada la renovación, sobre todo estaba basada en cumplimiento de objetivos y con el título, pues está puesta la mesa para que sigan mucho tiempo más. Eso sí, ya sabemos que el Turco no es de ciclos largos. Veamos.

TONY YA PREPARA SU ASCENSO

Eso sí, y prepárense clubes, porque me contaron que el Turco está preparando ya su faceta post banquillo, y no es que sea para ya, sino es para un mediano plazo, pues resulta que Tony está tomando cursos y demás para convertirse en directivo de club en unos cinco años aproximadamente. ¿Te lo imaginas? Yo aún no, pero también me dicen que el sueño de Mohamed es llegar a ser el Presidente de su querido Huracán.

NOVELÓN DE ALMADA EN PACHUCA

Ya metido en temas de entrenadores, mi querido Francolieber, pues te cuento de la novela en la Bella Airosa está sabrosa. Ya sabes que el Guille Almada renunció a seguir como técnico del Pachuca, pero no pudo renunciar porque eso cuesta 4 melones de los gringos con el contrato vigente que aún tiene con los Tuzos.

Pues regresó el equipo a entrenamientos previo al Mundial de Clubes y también lo hizo el timonel, pero no como acostumbra. El viernes pasado el uruguayo asistió puntual a la cita con el plantel, pero en lugar de dirigirlo, se puso a correr alrededor de la cancha. Y lo mismo hasta este lunes, lo que es un claro mensaje: no voy a dirigir, pero tampoco me voy a ausentar para caer en abandono de trabajo. Vaya cosa.

Mientras no se resuelve la baja, también me confirmaron que la versión de que los Tuzos ya buscaron a Almeyda es real, y mientras se resuelve, ningún club ha tocado las puertas del equipo de la Bella Airosa para sacar a Almada, ni Cruz Azul ni Boca Juniors. Será un novelón.

EL G8 QUIERE LA SEPARACIÓN

Y ya de salida, fue otra aburrida Asamblea de Dueños, aunque muchos se deslumbraron porque fueron todos los pesados, excepto Irarragorri papá por las razones que sabemos, y que a pesar de que lo candidateó la prensa amiga para quitarle el puesto a Mikel Arriola, tampoco apareció Filizola por Rayados (me dicen que lo hizo bien Esquivel y que eso significa que Manolo puede irse del Monterrey). Pues se vio lo que tenía que verse, el Plan de Selecciones y el calendario 25-26, y se aprobó lo que ya comunicaron. Nada extraordinario, excepto la sorpresiva salida del Atlante de la queja ante el TAS para que regrese el ascenso.

Hay un rumor que lo ha tratado de exponer en la prensa amiga el famoso autodenominado G8, los clubes que se oponen a Televisa y TV Azteca para tratar de controlar al futbol mexicano. Por recomendación de Miguel Ángel Gil del Atlético, estos clubes intentan separar a la FMF de Liga MX y poner a un director de su bando, para restarle poder al tradicional, pero está lejos de cristalizarse, pues en asamblea ni siquiera se planteó la opción. El único acuerdo es que este Gobierno Corporativo con Mikel a la cabeza, seguirán trabajando.