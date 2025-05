Selección, no clubes al Azteca

No voy a decir, te lo dije. No... peeeero ayer la jefa Clara Brugada confirmó lo que te había adelantado: que el Estadio Azteca abrirá puertas hasta marzo 2026 (con todo y que mis compas de Ollamani me trolearon en X). Es un hecho que el ‘Estadio Ciudad de México’ sí estará listo a inicios de año para entregar a FIFA, para que compruebe que no peligra para el Mundial, pero no jugarán equipos, sino hasta la reinauguración a finales de marzo.

El partido será de la Selección Mexicana en Fecha FIFA, como debe ser, ante un representativo nacional de alto calibre que están por cerrar para hacerlo oficial. Servirá para probar que funciona todo en el renovado Coloso de Santa Úrsula, desde luces hasta baños, desde la cancha hasta las suites.

Eso sí, como te adelanté, es un hecho que ni América ni Cruz Azul jugarán ese primer trimestre de 2026 en el Azteca, y por lo que me dicen, no le ven caso que jueguen dos meses en el final del Apertura, por lo que todo indica que las Águilas estarán todo el torneo en el Ciudad de los Deportes y La Máquina seguirá en el Olímpico.

Así que: el Azteca sí estará listo para FIFA desde inicios del 2026, se inaugurará a final de marzo, pero no jugarán clubes hasta después del Mundial.

EL PATRÓN EXIGE MUNDIAL

Pues ya que no pudieron en la Concacaf, el mandamás del América les ordenó que ni se les ocurra ahora perder el Playoff ante LAFC para ir al Mundial 2025. Así como lo lees. Me contaron que mi compadre Emilio Azcárraga habló con la directiva antes de encarar la Liguilla para dejar bien clarito que la prioridad número uno ahora es ir a la justa internacional en EU, por encima del Tetra.

También me enteré de que reactivaron la plática sobre los bonos para el equipo, motivación extra después de perder la oportunidad de subir los premios al caer en la Concashempions ante Cruz Azul.

QUÉ RARO AYUDAN AL AME

Es un desastre lo de los árbitros en Liga MX, están hundidos y vuelven a ser factor que condiciona resultados de Liguilla. En Monterrey fue un desastre El Driver Pacheco, pero lo de López Valle en Tuzolandia, madre mía. En un ataque águila, un balonazo llegó afuera del área local, Henry ganó para cabecear, pero el portero Moreno salió para arrollarlo y fue expulsado. Sin embargo, el VAR llamó al silbante quien marcó fuera de juego de Martín ¡y le quitó la roja al de Pachuca! Los silbantes en redes al unísono se comieron vivo al juez por su decisión, pues explicaron que una cosa no anula a la otra. Qué raro ayudan los árbitros al América, ¿no?

VUELVE JAIME ORDIALES A CONTROL

Y ya de salida, no se asusten mis amigos cruzazulinos, peeeero… vuelve Jaime Ordiales a Liga MX. Así. Sin embargo, para salvación de La Máquina, es al Mazatlán en sustitución de Carlos Vela como nuevo Director Deportivo de los Cañoneros. Así que los Ordiales convencieron a TV Azteca de su talento, pues me cuentan que aunque ya llegó el Chiquis García a La Franja como cabeza deportiva, Mario sigue muy de cerca como asesor del Puebla.

