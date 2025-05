UNAM, feliz con Cruz Azul

Si tú eres de los que creen, mi estimado Frank, que todos los auriazules estaban enojados porque Cruz Azul está a punto de campeonato en la histórica casa de Pumas, pues piénsalo de nuevo después de que te cuente.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Resulta que desde Rectoría están felices de que La Máquina pueda recibir la Final de la Conca en CU y que siga en carrera en el Clausura, pues es un tremendo ingreso para la UNAM, uno con el que no contaban al inicio de año. Y no sólo porque les pagan por partido utilizado, sino porque activan la economía del recinto que es Patrimonio Cultural; el mejor ejemplo es el caso de los estacionamientos.

Resulta que la administración del estadio se dio cuenta de una diferencia radical entre los juegos de Pumas y Cruz Azul: cuando Universidad es local, casi no se ocupa el estacionamiento, mientras en los partidos de La Máquina, ¡se atiborra! El aficionado auriazul asiste más en transporte público y el cementero aprovecha a llevar auto. Y eso significa un tremendo ingreso, incluido el de la Final de Conca, pues sigue siendo para la Máxima Casa de Estudios.

Así que, aunque a muchos aficionados universitarios les provoque urticaria que La Maquinola de Vicente siga triunfando en CU, la UNAM está feliz.

SE BURLARON DE EFRAÍN

Estos Pumas se murieron de poco este Clausura y la imagen que quedó en la retina fue la de mi compa Efraín Juárez, que reclamó a Demichelis desde el campo hasta los vestidores del Gigante de Acero. Pues sólo se vio en Doña Tele el final, pero te cuento que la discusión se gestó desde antes.

Durante el partido, Arteaga de Rayados y Funes Mori de Universidad se enfrascaron en un altercado que incluyó señas a la distancia. Efra lo detectó y defendió a su futbolista, a lo que reaccionó Demichelis por el suyo. Y desde ahí no pararon, se engancharon los técnicos con linduras desde sus áreas. Al final, el argentino evidentemente festejó y le tiró unos gestos a Juárez, que los consideró burla, se prendió con la calentura de la derrota y el resto ya lo viste.

CHICHARITO, UN REQUISITO EN CHIVAS

Otro de los grandes fracasos de este Clausura busca técnico, pero me contaron que le ponen varias condiciones, entre ellas una que parece broma. Chivas tiene a Domenec Torrent como principal candidato, hoy tendrán una nueva charla para seguir avanzando, pero me dijeron que algo que pide la directiva que encabezan Manzo y Mier, por orden de Amaury, es que quede bien claro que Chicharito seguirá en el Rebaño, no sólo para cumplir su contrato, sino para que juegue. Así que es uno de los requisitos para quien quiera quedarse en el banquillo del Guadalajara. ¿Aceptará el catalán? Veamos.

TANO NO RENUNCIÓ, LO RENUNCIARON

Y ya para cerrar, la permanencia del Tano Ortiz con Santos Laguna era insostenible, desde la semana pasada la directiva lo había visualizado, pero este lunes en reunión con el técnico argentino, les aseguró que se podía dar la vuelta, es decir, no tenía ni idea de lo que significa hacer sólo 7 puntos. Lo cepillaron de inmediato, aunque Fernando contactó a su prensa amiga para que dijeran que había renunciado. Eso sí, cuando el club le cuestionó que si en realidad quería irse por su propio pie y no recibir compensación, mejor escribió un mensaje en sus redes de que había sido cortado. Vaya personaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡FINAL DE CONCACHAMPIONS SE JUEGA EN CU! WHITECAPS CONFIRMA LA SEDE DEL DUELO ANTE CRUZ AZUL