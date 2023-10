Ya hasta el patrón Azcárraga confirmó que se van del Azteca el próximo año, en lo que se da la remodelación que durará más de año y medio, pero aún hay dos temas abiertos: la fecha exacta, que podría ser en marzo, y a dónde van América y Cruz Azul a jugar. Se especuló que sería en el estadio más viejo que ha disputado un partido de Liga MX, el histórico de la Ciudad de los Deportes, hoy transformado en Azulgrana con el Potro como huésped, pero me contaron que no es el plan más adelantado.

Primero, hay muchos problemas, como el estado de la cancha y que el Atlante debería cambiar su dinámica, por ejemplo, de no entrenar ahí y los horarios de sus partidos, además del eterno caos por el estacionamiento y otros que no permitirían tener a tres clubes. Pues todo indica que sólo va La Máquina, pero no las Águilas.

El principal plan del Ame de local en 2024 y 2025 es otro, recuperaron uno que te conté desde el año pasado: hacer una especie de gira de local por estadios del centro del país, es decir, adoptar a Toluca, Querétaro y hasta Pachuca como casa; eso sí, aquello de irse a Estados Unidos es plan descartado por los permisos entre federaciones. No hay certeza aún y nos podemos ir hasta diciembre para que se haga oficial, pues no hay prisa para comunicarlo.

PLEITO POR EL TRI

Vamos desmenuzando el tema del Tri, Alex Lora y la Selección Mexicana, porque ya leí a más de un chamaco tuitero escupir para arriba sin saber dónde está realmente el show. De entrada, el nombre sí le pertenece al cantante y su banda, es su marca registrada. Aclarado eso, Lora no tiene un pleito legal precisamente con Doña Fede por El Tri, pues desde la Selección no han utilizado ese nombre con fines comerciales, sino que la bronca es con Televisa, que ha ocupado esa referencia para anunciar las transmisiones del equipo nacional. Y no es nuevo, ya tiene varios años la disputa.

SIGUE CON ADEUDOS

Pues con la Selección Mexicana (aguas con decirle Tri y que se enoje mi Alex Lora de oro, porque ahora sí se las aplica con el nombre comercial que ya le pertenece al cien) en acción en la doble fecha del Moletour menos mala de los últimos años, te cuento de que me enteré de que mi Jimmy Lozano tomó las riendas del equipo de todos a pesar de que en el Necaxa aún le debían dinero. Así como lo lees.

El técnico medallista sin medalla de Tokio 2020 no siguió con los Rayos, pero no le terminaron de pagar lo que le debían, como ha sucedido taaaaaantas veces en nuestro futbol. Pero si hubiera metido controversia, se habría cerrado las puertas de la Selección, pues no puede dirigir con pleito ante Doña Fede. Eso sí, me cuentan que Lozano aún cree que le van a pagar lo que faltó, pero yo lo dudo.

COCINAN LOS CAMBIOS

Donde ya está la reestructura para salir de la crisis es justo en Cruz Azul. Ya te había avisado de las posiciones que están buscando: portero, central y '10', y me dijeron que no están descartando por ahí un '9 y medio', a lo que yo para mí pensaba, 'mejor un 9-9', porque la realidad es mi CambiDeus no creo que dure más, pero bue... Lo que ya es un hecho es que está también en la mesa otro objetivo más: un entrenador de jerarquía, pues resulta que ya le avisaron al Inge Moreno que termina el torneo y deja al primer equipo, así como lo lees. Hay que rescatar la dignidad que le queda a La Máquina en uno de los peores semestres de su historia y a otra cosa mariposa. ¿Quién te gusta para que tome el timón?

NO ES PARA TANTO

Y de salida, más de los cambios en Televisa. Primero, te cuento que lo de que Faitelson llegaba como director editorial me asegura una de mis orejas más picudas en Chapultepec, que incluso el mismo día que se publicó, Olek Loewenstein mandó mensajes al interior de que David sólo llega como talento, como uno más, y que Francisco Javier González, quien hoy ocupa el cargo, seguirá en el mismo.

Justo la otra es que puse que el jefe que reemplazó a La Bomba al mando de TUDN tampoco se marcha. Eso sí, del cambio del nombre de regreso a Televisa Deportes no me lo negaron, así que a esperar si es cierto al final. Veamos. También me confirmaron que la presentación oficial de Faitelson, que ya te mandé video del Salón de la Fama, donde saludó muy efusivo a su nuevo jefe don Emilio Azcárraga, será en noviembre en un evento donde presentarán nuevas propiedades comerciales de deportes de la televisora.

SE LLEVA AL BUENO A DOÑA TV

Lo que sí me contaron es que del lado de André Marín se especuló que se llevaba a talento y la gente que hoy hace La Última Palabra en Fax Sparts, que es el programa de debate pambolero más visto de la televisión de paga, pero me confirmaron que sólo se va con el productor principal del show a Televisa, pues acaba de renunciar y se integrará a TUDN cuando lo haga también el experimentado conductor. Y que aún no confirma a ningún otro periodista del canal azul para se vaya a Chapultepec como aseguran por ahí.

