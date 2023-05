Sin códigos

Es increíble la facilidad con la que se rompen códigos de personas que pensamos intachables, ejemplares. Es el caso del 'Tano' Ortiz, quien había dado su palabra a la directiva del América para renovar, pero que pidió postergar la firma porque su gente estaba negociando ya con Rayados antes de acabar la Liguilla. Qué casualidad que apenas cepillaron a Vuce y ya estaba arreglado, ¿no? Encima, no se va solo, se lleva al proyecto de Coapa. Fichajes en tiempo récord, ¿no? Ni dejaron enfriar al muerto.

El argentino tenía ya un acercamiento con propuesta regia desde hace semanas a través de su nuevo representante, Brian Costa, quien desplazó a Nazareno Marcollese como el personaje que le lleva los ‘temas legales’.

Ortiz sigue asegurando que no tiene promotor, pero es este agente, quien por cierto es muy cercano al nuevo director deportivo de Rayados, Héctor Lara, el que hizo campeón a Cruz Azul en 2021. Y no es que esté mal, pues el argentino acabó contrato y podía negociar. El tema es que empeñó su palabra y existen códigos para eso.

Además, el problema no es sólo que el Tano deje botado al América con su proyecto por irse tras los dólares del Norte a pesar de la promesa, sino que se llevará a todo el cuerpo técnico que era institucional, es decir, no sólo saca de Coapa al 'Chato' Rodríguez, sino al preparador Pacione y también se lleva a Peter Thelemaque, quien era el técnico de la Sub 18 hasta que lo pusieron para apoyarlo en el primer equipo.

Y eso no es todo: resulta que se lleva a parte del equipo de inteligencia deportiva del América, obviamente con toda la data y el análisis que hicieron en el Nido, con el mapeo de jugadores, prospectos, y ahora los entregará a Rayados.

Conflicto de intereses sin duda. Encima, las Águilas empezaron los fichajes de acuerdo al plan que tenían trazado con el Tano, por ejemplo, Kevin es el primero que cae de los que pidió, pero está por llegar el lateral izquierdo y el ‘9’, todo el perfil que solicitó Ortiz. Ahora, con este equipo de examericanistas en Monterrey, ahí les encargo que para estas piezas del mercado, el club de la Sultana meta la mano y entorpezca la negociación porque el técnico argentino los querrá para su nueva causa.

SELECCIONADO AMABLEMENTE IMPUESTO

Ya de la Final, pues de lo más destacado que te puedo contar que no se haya contado, pues, el caso de Seba Córdova, renacido, conquistador de una plaza que se negaba a darle el beneficio de la duda y que acabó enamorando. Ya sabemos que con Cocca en el banquillo felino, el examericanista no pudo oler ninguna oportunidad. Con el Chima no despegó, hasta que Siboldi lo puso y reventó las redes rivales. Pues tendrá su chance en el Tri, que mañana dará su lista.

Me cuentan que la decisión de llevarlo no es del técnico nacional que lo borró con Tigres, sino que es de las primeras resoluciones que reflejan uno de los objetivos de la nueva estructura: que la Selección no sea secuestrada por el gusto del entrenador, sino que tenga una oportunidad el director deportivo o asesores alrededor para hacer un consenso para que sea lo mejor para el Tri.

La bronca acá es ver cómo lo trata después Cocca, pues es bien sabido que al argentino no le gusta rotar a su once estelar, a menos que sea sumamente necesario, por lo que siempre formó un grupo de titulares y cuando requirió al suplente, pocas veces dio resultado por la falta de ritmo. Veamos entonces cómo adapta su esquema de trabajo a Selección y con jugadores que no pidió.

ORDEN A LOS SILBANTES

Del arbitraje poco se debe hablar, especialmente los que terminan perdiendo, pero no se debe dejar de apuntar la expulsión que le perdonaron a Quiñones en el primer tiempo de la Vuelta, que habría cambiado el destino de la Final sin duda.

Pues me contaron que de la oficina de Benito Archundia en Doña Fede vino una instrucción muy clara al equipo que dirigió Cesarín Ramos en Guadalajara: nada de tarjetas rojas, tolerancia laxa y no se metan en problemas con las expulsiones. Y de ahí se entiende como al volante de Tigres le perdonaron las mentadas de madre a los jueces y el claro y violento balonazo que le lanzó a la banca rojiblanca.

UNIFORME DESQUEBRAJADO

Por cierto que tengo que aclarar que aquella imagen del nuevo uniforme de Pumas resultó ser verdadera, aunque le duela a muchos de mis amigos azul y oro: el Club Universidad va a lucir su histórico escudo con un fondo desquebrajado, roto, agrietado, cuarteado. Fracturado, pues, como el presente deportivo del equipo del Pedregal. La idea de Nike es hacer un tributo a la Cantera, pero la realidad es que por lo menos a mí, me semeja más a los problemas internos del equipo que a un diseño atractivo. Veamos cómo lo reciben.

MÁS ATOLE CON EL DEDO

Y ya de salida, te cuento que en Morelia sigue haciendo de las suyas el Mirrey de Michoacán. Después de perder la Final contra el sorprendente Tapatío, los Canarios cepillaron a Scoponi, aunque anunciaron que había sido de común acuerdo. Me enteré de que fue porque no le cumplieron a Norberto lo prometido y el auxiliar no aceptó la imposición de jugadores que venía desde la directiva. El exportero tiene ganas de hablar y no dudo que pronto exhiba las formas de Higuera.

Además, el Mirrey de Michoacán sigue diciendo que está trabajando por la certificación del Morelia, cosa que es una gran mentira, pues ya le dieron a entender desde las oficinas de Toluca que Doña Fede no lo va a aceptar mientras no le ponga claridad a la procedencia de sus inversionistas, además de que le están cobrando las canalladas que le ha hecho a medio mundo en la industria pambolera. Higuera, nada más le está dando atole con el dedo a la afición y al Gobierno michoacano, que no saben que tienen las puertas cerradas de nuestro futbol por este directivo.

