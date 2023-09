Yo creo que como no hay juegos, se vuelve deporte inventarse fantasías en torno al América y, a riesgo de sonar a directivo chafa, no vale la pena estar desmintiendo todas las burradas. Hoy te explico una clara: Bernardo Gómez no va al Nido ni cita en sus oficinas para ver temas relacionados a la administración del América, ya parece que tendría tres juntas a la semana con el Ave, ¡si ni al consejo de Televisa lo atiende tanto! Esa función de ordenar al club le corresponde al patrón Azcárraga a través de Juacho Balcárcel, que coordina con Baños y González Iñárritu, así que eso de que van a cortar cabezas en Coapa es más falso que billete de 300 varos. Ahora, los refuerzos.

Vale aclarar lo del representante del que se quejan por tener jugadores relevantes en el Ame. Tú que eres asiduo a esta columna, sabes que Alex López no es santo de mi devoción, al contrario, me parece que es un promotor que miente, pero me atrevo a decir que Pitz Group es Top 5 de la industria mexicana por cantidad de talento. Es decir, tiene futbolistas por casi toda la Liga Meme X, incluido el Ave, donde nomás cuenta con Henry, Zendejas y Malagón. ¿De verdad les pones 'pero' por ser del mismo agente? Es más, para que se entienda: si tuviera tanto poder en Coapa, Mauro Lainez no se habría marchado, por ejemplo, y su hermano Diego habría regresado sí o sí en lugar de irse a Tigres; o Fernando Tapia, el portero revelación de Gallos, también sería estelar en el Nido, ¿no?

Les digo que cuando es para joder a veces se dejan ir como gordo en tobogán, sin analizar. Urge un central y esa es la realidad. Ya van tarde. La directiva está centrada en eso, con el apoyo de los altos mandos. Opciones son varias, mi padawan Víctor Díaz ya subió nota de tres, pero le faltó uno más en cartera. Aún no hay certeza del bueno y eso es lo que debería preocupar al americanismo, no las historias que se inventan en redes.

EL ENGAÑO DE LA COMPRA

Otro que tiene urgencia por cerrar refuerzos y nomás no la ve es Cruz Azul. De no creerse lo que le cuesta cerrar un bombazo en delantera. A pesar de que Velázquez pidió casi de rodillas cerrar a Santos Borré, la incapacidad celeste es infinita. Para '9' pasaron por La Noria nombres desde Luis Suárez hasta Alan Pulido y terminaron con Sepúlveda y 'Crackbindo'. Y ahora que abrieron a la fuerza dos plazas de foráneos, ¡no pueden llenar ni una! Y ya no te digo que compren, eso sería una herramienta para traer al '9', sino que están pidiendo préstamos por Figuereido al Basaksehir de Turquía y Copetti al Charlotte de la MLS (quien ya mandó mensaje en festejo de que quiere quedarse), con la promesa de comprarlos al final de la cesión, pero hay gato encerrado, pues la adquisición está sujeta al cumplimiento de objetivos, un rendimiento que es inviable, fantasioso, más si llegan a la mitad de torneo, sin integración y con un terrible paso del equipo.

Es decir, la directiva azul intenta engatusar a los clubes a que los presten fingiendo que es muy probable que los compren después, cosa que no pasará. Quedan menos de dos semanas y el tiempo corre. Increíble cómo se complica La Máquina.

INVITAN AL ENEMIGO

La crema y nata del pambol se dio cita en Guanatos, bueno, en Zapopan, porque luego me regaña mi amigo Frangie que es alcalde del municipio donde está la nueva Academia del 'Aclas', muy chula por cierto; no está terminada, pero le quedó de rechupete al despacho del consuegro de mi Ale Irarragorri, Sordo Madaleno Arquitectos, que dirige su yerno, Fernando. Pues además de los jerarcas de Doña Fede y Liga Meme X, asistieron directivos de otros clubes.

Entre los que faltaron por ahí fue Amaury Vergara, quien salió del país justo el martes, pero mandó emisarios y un emotivo mensaje de apoyo a al rival de ciudad. Lo que me sorprendió fue enterarme que los Orlegis le hicieron la invitación a mi Chucho Martínez de oro, aunque el mandamás de Grupo Pachuca no asistió, mandó a un representante como Alan Calleja, director deportivo tuzo. Algo es algo, aunque sigo pensando que esa relación es irreconciliable entre dos de los empresarios pamboleros más exitosos y pujantes de nuestro balompié.

SE INVENTAN SALIDA

Pues me contaron que entre los asistentes del evento atlista estaba muy apapachado y buscado Mikel, de quien se han tirado una serie de rumores sobre su posible salida que hay que tomar con cuidado, no como mis amigos de Fax Sparts que se aventaron la joya de asegurar que se va en la próxima Asamblea de Dueños. Una barbaridad. En la sesión de patrones, La Bomba Rodríguez presentará otra parte del plan que viene (cocinan "una revolución en el futbol"), además de revisar las reformas que el propio Arriola presentó tras el fracaso en Qatar para ayudar a la Selección. Nada que ver que se vaya a dar su salida en esa reunión como se aseguró en el canal que dirige Carlos Martínez. ¿Mentir por rating? No es nuevo.

APROVECHAN PARA ANUNCIOS

En Selección hay muchas caras sonrientes con el grupo que se armó, desde los nuevos como el Chino Huerta, que contagia con su ilusión, hasta los directivos de Doña Fede que están que brincan de alegría por la recepción que ha tenido Julián Quiñones, no sólo entre tricolores y el cuerpo técnico, sino en la afición. Pues me contaron que aunque no puede jugar aún con el Tri el delantero del América, ya lo aprovecharon en la concentración no sólo para hacer entrenamientos acompañando a quien será el '9', sino porque ya le hicieron grabar algunos promos y anuncios que sólo están esperando a que llegue la carta para seguir haciendo 'clinc, caja' desde el CAR. Redonda la jugada.

