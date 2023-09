El gran pendiente que dejó la administración del Inge De Luisa al mando de Doña Fede, sin duda fue el fracaso deportivo de las Selecciones Nacionales, que es el principal objetivo a atender de La Bomba Rodríguez en la nueva gestión. Sin embargo, ya traía otra deuda con el futbol mexicano que también se quedó rezagada como prioridad y hoy está explotando en cada jornada de Liga Meme X: el arbitraje.

Encima, hoy aparece una más que también se había quedado relegada y que se está volviendo urgente con cada jornada: la violencia en el contexto de los partidos del balompié nacional.

Primero, ya viste que salieron mis Rayados de oro a explicar que sí están vetados los violentos como te dije, ahora sólo esperamos que lo hagan público junto a las autoridades para sentar ejemplo, además de que se las apliquen con el Fan ID y que no vayan a ningún partido en nuestro país.

Pues ahora pasó en Guadalajara, donde integrantes también del grupo de animación de Chivas agredieron autobuses de aficionados de Rayados que estaban en el Akron, aventaron objetos, entre ellos, rocas que rompieron cristales y les dieron a varios. Y de nuevo no pueden hacer nada en Liga MX porque no fue dentro del estadio.

Acá lo que indigna más es el diálogo con elementos de seguridad y las víctimas, a las que les terminan preguntando: “¿Y qué quieres que haga?”. Absurdo. Aunque no sea competencia de nuestro torneo, deben presionar a las autoridades para que resuelvan un espiral de caos que está creciendo y que estamos cada vez más cerca de ver que se repita aquello de Querétaro si no lo detenemos.

ACÁ SÍ AYUDARON

Por cierto, que hablando de violencia, en la jornada anterior de la Expansión, un partido estuvo a punto de no jugarse porque no contaba con los elementos de seguridad necesarios, según Protección Civil de la CDMX: el Atlante-Dorados. Pedían mínimo 80, los que había contratado la directiva del Potro; sin embargo, en la junta de seguridad del día previo, con el contexto de la violencia desatada en Liga MX, las autoridades les dijeron que no tenían suficientes elementos y estuvo a punto de cancelarse el partido. Incluso se analizó hacerlo a puerta cerrada.

Por fortuna, la dirigencia azulgrana se movió, echó telefonazos para tratar de encontrar una solución sin afectar la protección del partido, que dicho sea de paso no ofrecía mayor riesgo por la poca participación de la porra de Dorados, pero al final lo lograron, juntaron a los elementos y se jugó el partido sin mayor problema. Bien ahí por las autoridades que sí pusieron de su parte.

VA A COSTAR OTRO ERRORSOTE

Vaya lío que se montó Puebla por no registrar a un asistente de mi Richard Carbajal, el técnico interino de La Franja, a falta de poder contratar a Gerardo Espinoza.

La directiva pasa por un cambio, ya llegó Gabriel Saucedo como director general de la institución de la Angelópolis por Ricardo Zayas, un cambio que está planchado desde la semana pasada y nada tiene que ver lo que sucedió este fin de semana, eso vale aclararlo.

En el proceso de registrar al cuerpo técnico para el partido de Tijuana, tras el oso de tratar de contratar a Gerardo Espinoza, procedente de la Sub 23 sin que el reglamento lo permitiera, la regaron y se les fue el nombre de Luis Noriega, quien salió a la banca, lo que causa alineación indebida. Vale la pena explicar que el partido previo, ante Bravos, el auxiliar fue debidamente registrado y acompañó al timonel sin problema.

Acá el show es que por reglamento causa lo mismo que aquella vez del América ante el Atlas en 2021 que Viñas, quien no estuvo registrado, salió a calentar y se sentó con ropa de juego en una zona junto a la banca, lo que fue suficiente para causar alineación indebida.

Esta vez, La Franja explicará el error, mañana hay cita en las oficinas de Doña Fede para analizar el caso, pero me dicen los que saben si las Águilas no se salvaron en su momento, hoy el Puebla menos. Ya no les cuento del coraje que va a hacer mi tío Richie cuando se entere.

SE APROPIA DEL CLUB

José Luis Higuera, el Mirrey de Michoacán, vuelve a estar en el ojo del huracán y no porque su Atlético Morelia está brillando, sino porque sus numerosos socios ya lo quieren fuera, pues ya se dieron cuenta de la calaña de persona que es y además está en proceso su plan maquiavélico: convertirse en el dueño absoluto del club de la capital michoacana.

Recién me enteré de las nuevas que les ha aplicado a los que le dieron dinero para mantener la tradición futbolera en Michoacán y está para hacer una novela, pero no en Televisa ni en Azteca, donde no lo pueden ver ni en pintura. Es más, ni en Doña Fede con sus nuevos formatos de televisión. Hoy te cuento una pequeña parte, el principio de todo el plan que está fraguando el exasesor de Vergara, quien también lo terminó repudiando, como su hijo, Amaury.

En 2020, cuando Monarcas se fue a Mazatlán, a Higuera se le ocurrió llevarse la franquicia que antes tenía con su socio Víctor Arana de Zacatepec a Morelia; para lograrlo no sólo engatusó al gobierno local, sino a empresarios michoacanos.

Para hacer el cuento corto, a 20 inversionistas locales que habían estudiado en el IPADE les vendió la mitad de la franquicia, que calculó en 80 millones de pesos, es decir, cada uno tendría que aportar 2 melones de los nacionales para echar andar al equipo. Los convenció, recibió la lana, pero no les entregó títulos accionarios. Creyeron en su palabra. Como también lo hizo el gobierno del estado, del que hoy recibe además 18 millones de los del águila (no sólo 15 como recién aseguró Higuera).

Con el paso del tiempo, los socios se enteraron que desde Liga MX ya le habían bajado el pulgar a Higuera, pues se las debe a muchos, no sólo a los Vergara, con quien tiene un pleito abierto, sino también a Salinas Pliego, Azcárraga y hasta Mikel Arriola, a quien como ya te había contado, le intentó pedalear la bicicleta y hacerse el hombre fuerte de la Expansión. Bueno, hasta con los dueños y presidente de la división inferior está ya vetado, incluso se hicieron un grupo de Whats sin Higuera porque no lo soportan.

Pues el Morelia no recibirá la certificación mientras esté al mando el Mirrey de Michoacán, pero a sus socios les fue a decir que era mejor tener menos dueños del club ante la FMF y les cambió la jugada: 60% del equipo sería de Higuera y el 40% se lo iban a repartir entre 5 socios que fungirían como prestanombres de los demás, que se repartirían en grupos para que aparentaran ser menos. Pues obviamente que a varios les cansó el cuento y se bajaron del proyecto, por lo que hoy quedan 15 empresarios.

Sin embargo, como Higuera no ha puesto un peso y no piensa ponerlo, le sugirió a los que se quedaron que invirtieran en la empresa de José Luis, 'Zeta Sports', para que administrara al club y les regresaría los beneficios con boletos del estadio y palcos.

Obviamente, esto molestó a más de los inversionistas y entre ellos, más gente bien posicionada en Morelia, como uno de los empresarios más prominentes de la ciudad y del país, como Enrique Ramírez, cuya familia fundó lo que hoy conocemos como Cinépolis, ya están hasta el gorro del Mirrey que ha tomado posesión del equipo sin meter un peso y lo quieren fuera. Falta mucho por contar, pero será en siguientes columnas.

SE TURNA DOÑA TELE

Ya de cierre, ahora que pasó el sorteo de La Shempions de mi amor, te platico cómo quedaron las transmisiones para México, pues ya no van en exclusiva por TNT y HBO Max, como te adelanté, por fortuna de la pluralidad de contenidos está Paramount para darnos una opción de transmisiones.

Me cuentan que los partidos de los martes se los quedan los de TNT y los de los miércoles van por la señal de Paramount, así que sólo espera a que tu equipo juegue en la que más te guste. Yo ya sé qué día prefiero.

