SÚPER CLÁSICOS

Pues ya que se hizo el Clásico de Clásicos en la Semi, te cuento que cuando pensamos que no podía ser más grande el Chivas-América, pues el próximo año futbolero se preparan varias acciones para que estalle por todo lo alto.

Para este año en fase regular se armó ‘El Clásico de México’ con actividades para los aficionados y mucho contenido mediático, pero faltó una iniciativa que no aceptó la Liga MX: juntar en sede y días continuos el varonil y el de la femenil. En este torneo no les dieron el permiso a pesar de que estaban las condiciones de calendario puestas, pero para el que viene me aseguran que ya se aceptará y que será una fiesta descomunal. Disfrutemos el de esta Liguilla, que para mí, es el más importante, trascendente, vibrante y excitante que hemos vivido este siglo.

INVENTAN LAS QUEJAS

Pues todas las series resultaron parejas, pero el eliminado que seguro tiene más coraje por quedar fuera cerrando en casa y con la ventaja del empate global es Toluca. Para mí, Ambriz no supo manejar la serie desde la Ida. Pues algunos medios, en especial Fax Sparts, subieron que en el vestidor de visitante del Volcán, los Diablos encontraron una tina con agua estancada, atascado de mosquitos y que el aire acondicionado no servía, cosa que me puse a investigar con ambos clubes y resultó falsa.

Lo único de lo que se quejaron oficialmente los choriceros es que el clima no enfriaba lo suficiente, cosa que quedó solucionada con cerrar la puerta, pues la dejaron abierta y así no se podía, ¿no? Pero de ahí no pasó.

BILLETAZOS CONTRA LA CRISIS

La directiva de La Máquina, encabezada por Víctor Velázquez, que no sabe ni dónde meter la cabeza por la crisis del equipo, ya por fin aceptó romper de nuevo el cochinito para tratar de traer a mejores refuerzos, para salir del fango a puro billetazo, empezando por Salcedo. Pero con reservas.

El Titán les va a costar al menos cinco millones de los verdes a pagar a Juárez, que empezó pidiendo al menos nueve millones y no aceptó meter a jugadores en la negociación. Además, Carlitos salió de Tigres ganando tres melones gringos al año, un mega sueldazazazo para un defensa. A Bravos se fue por la misma cantidad y a Cruz Azul llegará, ¡por la misma cantidad! Es la petición del Tuca y por eso la directiva sumida en el fracaso post Novena tiene que darle armas para rescatar el barco.

También por eso se marcha Funes Mori, quien estuvo a nada de quedarse porque no había más para la central. El otro que se queda es el histórico y polémico 'Cata' Domínguez, será de un año más el contrato, a pesar de que el mexicano quería otro.

Para mí, que trato de no tener memoria corta, que Julio César siga con La Máquina es tener a un líder de sangre azul dentro del vestidor, una cabeza que busque poner orden, y más si ya no está Chuy Corona.

PLEITO POR LA SILLA

Pues en Doña Fede sigue avanzando la ‘sucesión presidencial’, esta semana se marcha el Inge De Luisa si La Bomba Rodríguez cierra con los dueños su incorporación como cabeza del futbol mexicano, reunión que tendrá pasado mañana; a falta de la última negociación, el exdirectivo de Televisa pedirá independencia para montar el nuevo proyecto del balompié nacional.

Dentro de los sombrerazos entre directivos de nuestro futbol, me contaron que ya hay un grupo que está grillando para que corran al Íñigo Riestra de la silla de Secretario General de la FMF, pues a pesar de la sensacional chamba que ha hecho, en especial por el tema del Mundial 2026, acusan como tema “inviable para el crecimiento de nuestro futbol” la relación de su hermano, Pepe, presidente del Atlas, con Orlegi de Alejandro Irarragorri.

El bando que quiere cortar a Riestra, que tiene más de 15 años chambeando en la Fede, está encabezado por Grupo Pachuca, junto a Toluca, Necaxa, el Atlético, los regios y Juárez. No son pocos. Pero del otro lado están los poderosos, América y Chivas, más Cruz Azul y Pumas, además de la chiquillada, es decir, Tijuana, Mazatlán, Puebla, Querétaro, además de los de Orlegi, Santos y Atlas. Va a correr sangre.

Sigue creciendo la lista de los pleitos que se van a aventar para la Asamblea de Dueños y hoy el puesto de Riestra, ya te adelanto, le echa más leña a la hoguera.

EQUIVOCADO Y DEMANDADO

Chiquimarco no la ve venir. El fin de semana le cayeron por todos lados las críticas, en especial por el oso de asegurar que el tercer gol del Toluca no debió contar por fuera de lugar a pesar de que viene de un saque de meta, incluso se aventó la de “para que lo sepa todo México”, en un video que subió a redes, “es fuera de lugar y usted lo escuchó en “ChiquiVAR y TUDN USA”. Una pena. Lo borró después, pero el daño estaba hecho.

Me cuentan que Rodríguez no anda bien, que puede ser que esté desconcentrado, pues resulta que ni su familia lo aguanta ya, es más, hasta lo tienen demandado. Primero, su hermano, Salvador, por fraude, pues lo acusó de cobrar por llevar chicos Europa a jugar y no cumplía. Después, otra peor aún, de su hija por “violencia familiar”, que levantó la denuncia en agosto del año pasado. Es una verdadera pena. Ojalá que el analista de TUDN encuentre el camino de regreso.

LES ROBA REFLECTOR

Y para cerrar con otra de arbitraje, échale un lente a la foto de abajo previo al Chivas-Atlas del domingo, ¿qué notas de extraño? No es que estén parados de puntitas Rocha y Guerrero para hacerse los más altos, sino que hay algo que trae enojados a varios del gremio: ¡que el central no es el Cantante y se tomó la foto como si lo fuera!

En la tradición de la foto previa, el árbitro central es escoltado por los capitanes de los equipos, en este caso era Cáceres, y el Cuarto, que era Guerrero, va a la derecha del asistente, pero el Cantante aprovechó para volverse el protagonista antes del Clásico Tapatío, algo que me cuentan qué hace regularmente y que ya trae cansados a varios, en especial a los jóvenes, a los que les quita reflector.

