Talavera no quiere vacunarse contra el Covid-19

LE AVISARON DE CONTAGIO A LA MERA HORA

Es de no creerse la mala suerte que tienen los Pumas. El domingo, Lillini estaba que echaba lumbre ¡antes del juego! Y es que después que tenía la alineación lista, le avisaron por la mañana que tenía una nueva baja: Battocchio, contemplado como titular, salió positivo.

El entrenador azul y oro no estaba enojado por el hecho del positivo, sino del poco cuidado que tuvieron los encargados médicos de los contagios y de informar a tiempo. Nadie lo podía calmar. Encima de las bajas por lesión y suspensión, tenía que rearmar el plan a unas horas del juego. Increíble. Y ya ves, no le salió nada bien.

UN REFERENTE QUE ES ‘ANTI VACUNAS’

De lo que sí te cuento de una vez es que dentro de los ausentes en el juego, un líder se quedó en la tribuna por tema ‘muscular’ ante Chivas, y me aseguran que nada tuvo que ver con toda la rotación que hizo Lillini de jugadores que podían ayudar ante las bajas por suspensión o lesiones, como el Chispa Velarde.

Lo que sí me llama la atención, y más después de saber que Pumas sigue pagando por contagios en el club, es que justamente preguntado sobre la situación de Tala me enteré de algo que me causa corto circuito: el portero de Pumas es de política ‘anti vacunas’, es decir, no cree que sea parte de la solución al problema de pandemia que vive hoy la humanidad. Aunque usted no lo crea.

Me contaron que incluso con la Selección Mexicana, le tocó a Tala cuando la Fede le llevó al grupo a especialistas que estaban vacunando, les pusieron a disposición para el que quisiera mientras estaban concentrados; sin embargo, el meta de Universidad declinó una vez más ponérsela.

Y ya ven que incluso ya salió positivo cuando volvió con el conjunto azul y oro de gira con el Tri. Me deja consternado que un personaje de la categoría de Talavera no crea en las vacunas. No cabe duda que cada cabeza es un mundo.

CREEN QUE COPITA LOS SALVARÁ

Lo que es un hecho y eso no hay movimiento hasta ahora es que Lillini no se mueve. Es más, me cuentan que dentro del club creen que si llegan a eliminar al León en la copita molera que se inventó la Liga Em Ex y la Em El Es, la Leagues Cup, con eso podrán ‘salvar el torneo’. Así me llegó el mensaje. Hazme favor. Como si Pumas estuviera para andar ganando los torneitos estos y no para ser competitivo en nuestro certamen local.

Y de la pachanga que traen con la preparación física, de esa te cuento en una siguiente entrega, porque esto va a parecer Noti Pumas.

¿COINCIDENCIA?

Chivas es un congal al interior y de ahí que no lleguen los resultados. Aquello del rigor de la disciplina se ha ido perdiendo y hay varios temas que valen la pena destapar.

Mi sensei Medrano destapó este lunes una discusión entre Chuy Molina y el Nene Beltrán, por la que el juvenil no viajó al juego a CU, y aunque el ‘linebacker’ salió a decir que no hubo tal, me contaron mis orejas rojiblancas que Don Deivid no estaba equivocado.

Me confirmaron que Beltrán y Molina sí tuvieron un desencuentro, y que ‘coincidentemente’, justo después Vucetich lo bajó de la convocatoria; hubo molestia entre algunos jugadores que se dieron cuenta del problema, pues no creían justo que el chavo tuviera que pagar por no estar de acuerdo con Chuy.

Me contaron también que Molina, de todo el plantel, es el único que tiene línea directa con Vucetich, que le cuenta lo que sucede en el vestidor y que el Rey Midas escucha atento siempre su consejo. Así que ni yo, ni varios jugadores, y seguramente ni tú, creemos que sea una mera coincidencia lo de Beltrán. ¿No?

LAS ANSÍAS POR VOLVER LO TRAICIONAN

Aunque Renato quiso evitar a toda costa el quirófano tras el viacrucis muscular que vive, ahora en el biceps femoral, el cuerpo médico de las Águilas encabezado por José Vázquez insistió y no le dejaron otra alternativa más que la cirugía, apoyado por la directiva del Ame.

Finalmente se operó y con eso dejó abiertas las puertas del Nido, pues quedó claro el mensaje es que ‘aquí no manda marinero’. El ecuatoriano accedió al procedimiento quirúrgico ya en CDMX y ya cortó la ilusión de volver al campo en menos de un mes. Me cuenta gente cercana que Ibarra cree que estará listo en aproximadamente dos meses y medio, cosa que yo dudo.

Y aunque siguen volando los rumores de fichajes para cubrir su baja, yo sigo viendo en chino que puedan contrar a otro volante en menos de 10 días.

CON EL PERDÓN A MEDIAS

Volvieron las barras del Ame al Azteca. Disturbio y La Monumental ya tuvieron representantes en el Coloso de Santa Úrsula el sábado ante Mazatlán, luego del veto por pelearse. Tras reuniones con el club, los líderes se comprometieron a un mejor comportamiento y apego a las medidas sanitarias y, a su vez, transmitieron el mensaje de la directiva a todos los miembros, de que se deben evitar al máximo conatos o broncas y usar en todo momento cubrebocas.

Así que por ahora, les dieron acceso sólo a algunos en la zona habitual, detrás de la portería norte; fueron cerca de 400 barristas, de aproximadamente dos mil. El acuerdo es que hasta un semáforo epidemiológico en verde se permitirá un porcentaje ya mayor o total de los grupos de animación, así como los instrumentos que utilizan.

SE APROVECHAN DEL CHIQUIS

Por cierto que en la semana con el que se pasaron fue con el Chiquis García, al que le volaron el celular y se metieron a su whats para empezar a extorsionar a sus contactos haciéndose pasar por el yerno de La Volpe. Les pedían 50 mil pesos para depositar en una cuenta a nombre de Gabriela Aranda Ávalos. Se pasaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS Y CHIVAS VUELVEN A DECEPCIONAR CON EMPATE SIN GOLES EN CU.