Tata Martino excluirá a 'fiesteros' del Tri

Se acerca el retorno del Tri a las canchas y ya sabes que en la siguiente convocatoria serán puros jugadores de Liga MX, nada de foráneos por el momento. Y para encarar el compromiso de Costa Rica en el Azteca el próximo 30 de septiembre, como no es Fecha FIFA pero sí habrá pausa en nuestro torneo, el Tata Martino verá a los seleccionados en microciclos, por eso llamará esta semana a muchas caras nuevas, para conocerlos.

Aaaaaaaaunque (aquí voy a romper varios corazones) se va a saltar a los futbolistas que aunque han demostrado talento y ritmo para tener una oportunidad con la playera verde (bueno, negra), esta vez no serán llamados por los actos de indisciplina en los que fueron cachados en los últimos meses.

¿Cómo quiénes? De entrada el Brujo Antuna y Alexis Vega están borrados por ahora, los fiesteros más notables de las últimas semanas. Luego, otro de los que fue ventilado por su servilleta se le cerró la oportunidad: Alan Mozo, uno de los mejores laterales derechos de Liga MX. Otro que ya no fue tomado en cuenta, también por el cepillo que les aplicaron en su club, fue Diego Reyes, de Tigres. ¿Creían que el Tata estaba jugando o que le valían las jerarquías? Piénsenlo dos veces.

LA BASE: LOS CUATRO GRANDES

Mis compadres Medrano y Rodríguez ya han soltado en sus columnas de estas gloriosas páginas los nombres que Martino tiene en mente para armar al equipo de todos en el retorno a jugar. Una situación destaca: la base son América, Cruz Azul, Chivas y, en menor medida, Pumas.

De las Águilas vayan anotando a Memo Ochoa, el capitán de esta escuadra, junto a Córdova y Martín. Del Rebaño llamará a J.J. Macías, así como a Hiram Mier y al Nene Beltrán, que trae un nivel espectacular. De la poderosa Máquina se van a colar Romo, la revelación celeste, y le dará oportunidad a Orbelín; Alvarado está en duda, pues me dicen que no lo ven con los minutos suficientes. Y de Universidad apunten a Johan Vásquez, y analiza probar al veteranazo Talavera, que está en un momento dulce.

LAS DUDAS DE ÚLTIMO MINUTO

Son varias, pero me llaman la atención dos en particular: Santiago Giménez, a quien muchos le ven pasta para llegar al Tri ya, aunque no necesariamente lo considera así el cuerpo técnico del Tata. Si no lo llama en esta oportunidad, será muy difícil en las que siguen, que ya serán Fechas FIFA.

El otro es el caso de Ormeño, pues a su alrededor se le ha hecho mucha presión para que lo llamen a la Selección de Perú, gracias a los antecedentes de su familia, nieto de aquel gran portero Walter Ormeño. Si lo llega a convocar Martino, me parece que será mucho por recomendación de la dirección de Selecciones Nacionales, para apartar a un jugador que está encendido en nuestra liga. Sin embargo, no creo que suceda.

ARMA LÍO UNA NOVIA AMERICANISTA

Seguramente viste el fin de semana el relajo que se armó por una chica que se llevó a pasear al centro comercial Antara a un tigrillo con correa. Hizo mucho ruido la publicación de una foto de la guapa, que si era correcto, legal, o se exageraba.

Bueno, lo que vengo a contarte es que la mujer en cuestión resulta ser pareja de un jugador que ha tenido un levantón con el América en los últimos partidos. Ella se llama Mina Ayala, es modelo, y el tigrillo es ‘Milka’.

“En este país no es ilegal la posesión de una especie exótica si se adquiere por medio de vendedores oficiales de animales que autentifican que los cachorros son nacidos en cautiverio”, se defendió Mina.

Pues resulta que desde hace como tres meses sale con uno de los extranjeros de las Águilas, uno de los recién llegados y que se volvió titular con el Piojo: Sebastián Enzo Cáceres Ramos, el uruguayo que apareció para salvar la central tras la lesión de Bruno Valdez. Aguas, mi Sebas, cuando visites a Mina, no te vayan a dar un zarpazo.

SACUDIDA EN LA CAPITAL DEL CHORIZO

Y ahora que los Diablos no espantan a nadie, los altos mandos del infierno metieron al fin la manos para reacomodar a la directiva, todo con la intención de que mejore la situación.

De entrada hay nuevo director operativo, pusieron a Jacobo Benozillo; también colocaron a un secretario técnico, Rodrigo Madrigal, así como hubo cambio en el mando de la dirección de comunicación, pues el jefe ahora es Rolando Gutiérrez, quien estaba como encargado del programa del Toluca y de Pachuca.

Me cuentan que con estos cambios, uno de los más afectados fue nuestro querido Sinha, quien vive en constante desacuerdo con el presidente Paco Suinaga, y que ahora perdió fuerza al no tener a Adrián Díaz en puesto clave. Hay que recordar que a Naelson lo puso directamente don Valentín Díez, pero poco a poco le han ido pegando por debajo de la mesa desde el consejo del Toluca, hasta los inconformes que están en la directiva.

