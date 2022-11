Tata Martino no le pidió a Carlos Vela volver al Tri

NO LO PIDIÓ

Vamos aclarando lo de Vela y el Tri, por qué hay cada barbaridad allá afuera. Lo primero: el Tata no le pidió a Carlos volver a la Selección Azteca, así de claro. Eso creo que todos lo deberíamos entender, pues si hay algo de lo que está orgulloso el entrenador argentino de heredar en el Tri es justamente de que si se va a selección ahora es sin concesiones, está el que quiere y va convencido.

Y del lado de Vela, la postura no se mueve de lo que le dijo al Piojo Herrera y a González Iñárritu en San Sebastián cuando lo buscaron para Brasil 2014: si no fui parte del proceso no voy a colarme a quitarle un lugar al que sí estuvo. Así de sencillo.

Cada vez me sorprende menos Doña Fede, que vive en una burbuja y que se le olvida lo que pasa en nuestro futbol. Pero que quede claro: Martino, aunque está preocupado por el estado de los seleccionados de cara a Qatar, no pidió buscar a Vela.

EL ‘9’ SE ADELANTA

Henry Martín, el mejor goleador mexicano del Apertura 2022, mete velocidad por la titularidad en Qatar: después de los primeros entrenamientos en forma en Girona, Martino lo apuntó como titular en el amistoso ante Irak. Si no baja la guardia y sigue mostrando ese poder en el ataque como en el último semestre, las posibilidades de que arranque el Mundial en la delantera ya son enormes.

El yucateco debe aprovechar que Funes Mori va apenas en proceso de encontrar ritmo tras la lesión muscular que ya dejó atrás, y que Santi Giménez no pasa de ser visto como el cambio. Sobre Raúl, hay que esperar el proceso de evolución en su rehabilitación antes de la lista final.

NO ESTÁN CONTENTOS

Y para seguir con el ‘9’, el tiempo es el enemigo de Raúl, que se aferra al sueño mundialista a pesar de la pubalgia. En esta columna te adelanté que no tenía la intención de operarse previo al Mundial para conservar la esperanza.

Aunque se rehabilitó en México con permiso del club, los Wolves no quedaron tan satisfechos, y actualmente, ya lo tienen de nuevo en sus filas con la consigna de no apresurar procesos de recuperación y dar la última opinión de cara a la convocatoria final del Tata el 14 de noviembre. Por ahora, no lo quisieron volver a prestar a la escuadra nacional en Girona y me cuentan que si el delantero no tiene participación en la Premier League previo al Mundial es difícil que se enfunde la playera verde. Ya realiza algunos ejercicios con balón y gimnasio sin dolor, pero nada de exigencia. La postura del conjunto inglés está clara.

QUE SÍ REGRESA

Siguiendo con los que se están afinando para el Mundial de este mes, de una vez que no sorprenda que Dani Alves no reporte hoy con los Pumas, pues el brasileño sigue a tope con la puesta a punto para ir con la Seleçao a Qatar.

Me cuenta mi oreja azul y oro que hay varios futbolistas con permisos especiales para reportar más tarde, incluso después del Mundial en el caso del multicampeón sudamericano.

Eso sí, me sorprendió lo que me platicaron: que cuando Dani se despidió del plantel quedó de verlos para el siguiente torneo, es decir, aseguró que quiere cumplir su contrato con Pumas. Yo lo veo muy complicado, pero veamos qué piensa el futbolista más ganador de la historia.

LA PAGÓ LA COACH

En Puebla también hubo cambios, pero en un puesto que no tiene tanto reflector: la coach metal de La Franja, Claudia Rivas, psicóloga de reconocido recorrido en nuestro deporte, especialmente en el futbol profesional, dejó de ser parte del club de la Angelópolis.

Después de la eliminación del equipo de Larcamón en Liguilla, me cuentan que dentro del análisis que hizo la directiva encontró que una de las razones de no dar el salto de calidad es la mentalidad del plantel, y por tanto le dieron las gracias a la Doctora Rivas, quien entre otros muchos logros, ayudó a Miguel a superar aquello del ‘Todo es culpa de Layún’, entre muchas otras.

