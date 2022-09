Televisa no quiso 'ceder' el Clásico Nacional a TV Azteca

CLASICAZO

Vaya semana sensacional que nos espera, como si fuera jornada doble y el fin con Clásico y el pleito del Canelón y Triple G, además del Pumas-Cruz Azul que en los últimos torneos es garantía de show.

Pues te cuento que para el América-Chivas, mañana o a más tardar el miércoles avisarán de los precios y dinámica de los boletos para el Azteca, que seguramente se pondrán a la venta hasta después del juego de Santos de mañana.

No habrá condición para que sean más americanistas en el Coloso de Santa Úrsula, aunque sí se espera que sean mayoría sólo por el hecho de los paquetes que vendieron antes a abonados, que les permitían adquirir boletos de los juegos de la recta final de esta fase regular. Pero ya sabemos que normalmente se divide el estadio entre Águilas y Chivas. Pinta para entradón. Veamos.

CLÁSICO DE DOÑA TELE

Por cierto que ayer te contaba en chuirer del caso de las transmisiones del sabadaba, con el Clásico y el pleito del Canelo en Las Vegas. De entrada, te platico que sí estuvo en la mesa la opción de que TV Azteca pasara el América-Chivas, pero Televisa la quitó de inmediato, pues al final los de Chapultepec ya no quisieron venderle los derechos del duelo de Liga MX a los del Ajusco. Fue un “sí, veamos” que desde que se expresó era en realidad un “no, nada”.

El tema es que los Aztecos sí le vendieron la tercera pelea de Álvarez contra Golovkin, porque así ya lo habían pactado antes, respetaron su palabra a pesar de que podían haber hecho lo mismo que TUDN, de negarse para así comerse solos su magno evento. Después, los Televisos no consideraron que debían corresponder a la televisora rival al darle los derechos del Clásico en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Miedo a competirles? La respuesta es obvia, ¿no?

TOCARÁN LAS GOLONDRINAS

Es cierto que Cruz Azul ha tenido un respiro en cuanto a los resultados de la mano del Potro Gutiérrez, y aún sueña con meterse por Repechaje, tienen todo en sus manos, pero hay jugadores que no ven la suya con la afición y ahora ni con la directiva.

Son los casos del histórico Cata Domínguez y de Rafa Baca, dos campeones celestes que siguen siendo recriminados con abucheos de la afición cementera. Me contó mi oreja pitufa que ahora la directiva ya se metió de lleno en dejarse llevar por la tribuna y las redes sociales y ya les pintaron la cruz para el próximo torneo.

Más allá de que son dos hombres con el color azul tatuado, que surgieron y lucharon desde abajo para ganarse un lugar en La Máquina, los altos mandos se cansaron de los reclamos de sus seguidores y están planeando su salida para diciembre.

Se viene ooootra metamorfosis en Cruz Azul y simplemente que el Cata y Baca ya no entran en planes para los cambios profundos que se pretende hacer en la institución.

NI PETICIÓN NI GOLPES

Pues se hizo un escándalo sobre la paliza del Pachuca a Tijuana de esta jornada, sobre todo porque André Marín aseguró que el timonel de Xolos le pidió al de los Tuzos “que ya le bajaran, que no les hicieran tantos goles”; además, el conductor afirmó en LUP de Fax Sparts que “estuvo a punto de haber madrazos en el Estadio Hidalgo”. Pero acá está tu Franco para contarte la realidad del tema.

De entrada, nada que ver con lo que contó el comunicador, no es real que Valiño le pidió a Almada que ya no siguieran anotando y menos que se iban a agarrar a moquetes. Sobre el final fue el entrenador del Pachuca el que reclamó un saque de banda al de los tijuanenses, quien sólo lo miró y le hizo una mueca, pero jamás le solicitó que bajaran las revoluciones.

Pregunté entre varios de los presentes de ambos clubes en las bancas y todos coincidieron en que no fue cómo contó Marín. Es más, al final del partido, el estratega de los Tuzos fue a darle un abrazo al de Xolos en el mejor de los planes. Así que, así se hacen los chismes.

SE BURLARON ANTES

Otros reclamos que sí sucedieron este fin fueron en la Femenil, pues vaya que le echaron fuego al duelo entre San Luis y Tigres, con la prensa regia cargando candela al timonel de las potosinas, pero para los que sí vimos el juego, te podemos dar contexto.

Las regias estaban crecidas al descanso, ya ganando 1-0; incluso amonestaron a Sierra por estar hablando de más. En el complemento, las del Aleti mexicano igualaron y ahí pisaron el acelerador las Amazonas, baile en el Alfonso Lastras. El problema se desató con el golazo de Mayor, el quinto, al 94', tras el cuál algunas futbolistas de Tigres festejaron en la banca local y se burlaron, especialmente Solís, la portera suplente.

Y le pegó en el orgullo a Fernando Zamayoa, quien salió echando lumbre con el silbatazo y claro que le reclamó a las felinas, que no era correcto que se burlaran así del rival. Como fue la única toma que pasó la señal de ESPN, se hizo viral y de ahí se agarró la prensa amiga para atacar al estratega potosino, pero la burla fue de las Amazonas. Una más de falta de Fair Play con Tigres. No cabe duda que la verdadera grandeza no necesita la humillación del resto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA REMONTA A NECAXA Y LLEGA A NUEVE VICTORIAS CONSECUTIVAS.