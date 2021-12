Tigres prefirió a Córdova sobre Alexis Vega como refuerzo

OTRO QUE SE VA, SE VA…

Ya por fin hoy se hace oficial el traspaso de Sebas Córdova a los Ti-gue-res. El olímpico estará firmando en San Nico el vínculo contractual y listo. Te cuento cómo se dio el fichaje, que trae jiribilla.

De entrada, Culebro y Herrera buscaban en el mercado mexicano a un volante ofensivo joven que pueda ser titular en el Volcán, y si es nacional, mejor, por costo y para no ocupar una de las plazas que quedan para foráneos. No había que romperse la cabeza para entender que había pocas opciones, básicamente se redujo a dos: el ‘10’ del América y otro medallista, de la edad de Sebas y con nivel similar: Alexis Vega.

Y otra característica que comparten ambos: sus clubes los necesitaban vender. Chivas tiene temor con el ex de Toluca, cuyo contrato está por expirar, de no hacer un ‘Cruz Azul’, es decir, que no puedan renovarlo y que se les vaya gratis el siguiente verano, por eso si hay una buena oferta que se marche y deje una lana en la caja registradora. Y América, que ya sabes que no aguanta más las actitudes de Córdova.

Culebro se la puso así de clara al Piojo: ambos jugadores cuestan lo mismo, cerca de seis melones de los gringos, así que había que escoger. Herrera no tardó en la respuesta, pues conoce de sobra a Sebas. El presidente de Ti-gue-res habló con el medallista del América, le encantó la idea y así fueron por el jugador. En el Nido estaban fascinados por venderlo ya. Se habló de cantidades y el arreglo llegó rápido.

A EVITAR OTRA FUGA

Ahora, ¿qué pasa en el Rebaño con Alexis? Pues de entrada, lo de Antuna a La Máquina está por hacerse oficial esta semana, con la llegada del Piojo Alvarado a Guadalajara.

Por eso, Peláez sabe que debe amarrar a Vega, y aunque la directiva lleva la mayor parte de este semestre tratando de negociar la extensión, su representante se hace como que la Virgen le habla.

Alexis está con el promotor Alex López, quien quiere llevarse gratis a Vega a Europa en el verano, algo similar con lo que pasa con Romo en Cruz Azul, pero con una gran diferencia: en el caso de Vega, Chivas sí le ha echado ganitas a la propuesta, le han mejorado por mucho el contrato, cosa que con el cementero no sucede.

Así que López está estirando la liga al máximo, con otra diferencia: que no tiene ninguna oferta de Europa, cosa que Romo y su representante ya cerraron y van a poner en la mesa celeste desde enero, cuando ya pueden negociar abiertamente.

PROBLEMAS EN EUROPA

Ahora, para poner el ejemplo de lo que hace el promotor Alex López, basta recordar lo que pasó con uno de los chavos que agarró aprovechando su deseo de emigrar y su acomodada situación económica: Eugenio Pizzuto, a cuyo padre engatusó para que firmara con el Lille, donde no ha jugado y sigue lesionado.

Con tal de amarrar al chavo y colgarse la medalla, pues les aconsejó no renovar con Pachuca para irse gratis, hizo la negociación fast-track con el club francés y, oh, sorpresa, hoy paga las consecuencias.

Resulta que López no supo revisar la legislación francesa en términos de lo que realmente debe cobrar como intermediario, y cómo cobró doble por varios conceptos, hoy está metido en un lío con la ley de aquél país. Para que vean que no es tan fácil.

COMPLICADO QUE REGRESE

Por ahí leí comentarios de que Pizarro podía volver a Liga MX, cosa que me pareció descabellada. Primero porque aún tiene contrato en MLS con el Inter de Miami, y después, por las opciones. Chivas no tiene margen de salarios ni de compra rimbombante, aunque seguro que al jugador le encantaría volver a la Perla Tapatía. Y posteriormente, lo de Rayados: ya se les olvidó que Rodolfo se fue de Monterrey en medio de un pleito legal, pues los regios demandaron al club de la Florida por asediar a su jugador fuera de los tiempos establecidos por FIFA, así que no hay buena relación como para pedir que regrese a la Sultana. En resumen, veo en chino que pueda volver pronto a jugar en México.

HAGAN CANCHA, HOSTIA

Ahora te cuento de mi Orbelín de oro, que sigue entrenando con La Máquina hasta que termine su contrato, a final de mes. Ya te platiqué que está arreglado con el Celta de Vigo, y así se mantiene, pero hay un atenuante por resolver: como no tiene pasaporte comunitario, el club gallego necesita liberar una plaza de extranjero.

Hay una solución en puerta. Primero, tengo que explicarte que a Coudet, timonel del Celta, le urge tener ya a Pineda, el Chacho fue quien lo solicitó al club, por lo que junto a la directiva sondearon a qué jugador pueden dar de baja para inscribir al mexicano y aparece ya el primer candidato: Tiago Galhardo, un delantero brasileño que llegó apenas en agosto pasado, que no resultó respuesta en la ofensiva y que acarrea muchas lesiones, incluso se perdió el último partido de liga por un problema de isquiotibiales.

Me cuentan que la directiva gallega está tratando de resolver esta salida para abrirle espacio a Orbe para que pueda incorporarse ya en enero. Pero si de plano no se puede, Pineda podría ir a jugar a préstamo a otro club español, incluso en México, para que no pierda ritmo, pero ya con contrato con el equipo de Vigo, y que vaya al Mundial ya con el debut en España.

SIN PARTIDOS NO HAY LANA

Y ya de salida, justo que veía la pachanga que se montó la UEFA con los bombos del sorteo de la Shampions, que sólo pasa por las señales de TNT Sports, me acordé de una que recién me contaron y por la que le quiero mandar un abrazo a mis compas que botaron otras chambas por irse a narrar el mejor torneo de clubes del planeta.

Pues me dijeron que sus nuevos patrones les avisaron que no vayan a pensar que les van a pagar el año completo, sino que se van a perder al menos un par de meses de sueldo, en los que precisamente no hay Shampions por narrar, especialmente el próximo año, ya que el Mundial va a acortar los calendarios y habrá grandes lagunas sin partidos europeos. Así que les mando un abrazo ante la complicada situación.

