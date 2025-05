Tiro Tuzo con América y Cruz Azul

Vaya lío que montó Pachuca en dos frentes: América y Cruz Azul. Como decía Jack El Destripador, vamos por partes.

Me contaron que en la Asamblea de Dueños, Jesús Martínez le reclamó frente al grupo de patrones a Emilio Azcárraga los comentarios que ha hecho David Faitelson contra la multipropiedad del Grupo Pachuca, especialmente defendiendo la decisión de FIFA y TAS de sacar al León del Mundial de Clubes, con lo que América ganó la posibilidad.

El mandamás de las Águilas le respondió con categoría: "Faitelson me ataca hasta a mí, ¿dónde quedaría la libre expresión? Para estar en esto hay que tener piel gruesa". Incluso después, Ricardo Salinas Pliego pidió centrarse en los temas de la reunión, con lo que se calmaron.

Por eso no es de extrañar que aquello del supuesto lío legal de Malagón con su mujer, en el Nido están convencidos de que fue orquestado desde la Bella Airosa por haberle ‘quitado’ un lugar a La Fiera, aunque claro, en el comunicado donde lo desmintieron no pusieron nombres porque no tienen pruebas. Siente tu Liga.

EL GUILLE SE DESPIDE CON DOLOR

Ahora, mi Franky, lo de Almada. Después de sólo asistir sin entrenar, la directiva tuza y el entrenador hablaron al fin ayer. Por la mañana, el Profe citó a las 9 am para despedirse de plantel y administrativos, lloró, les dijo a los chavos que "no pierdan esa intensidad de amar al futbol". Y después charló con Armando Martínez (me cuentan que Jesús se regresó a España, porque está muy metido con el ascenso del Oviedo, que será harina de otro Franco). Acordaron separar caminos, pero...

PACHUCA SE AFERRA A LA CLÁUSULA

Como Almada tiene contrato vigente, la directiva del Pachuca le explicó que no podían dejarlo ir así nomás, pero que, como no quería entrenar, al club le urge tener ya un técnico para el Mundial de Clubes de la siguiente semana. Es decir, llegará el nuevo entrenador (me aseguran que no es Almeyda, veamos), pero los Tuzos le seguirán pagando al uruguayo lo que resta de vínculo para que, si algún club lo quiere, que pague la cláusula de rescisión. Y es que necesitan esa lana.

QUERÍA ENCAJARLO EN LA MÁQUINA

Y pues, me contaron que también en la Asamblea de Dueños, varios patrones vieron cómo al final se le acercó Jesús Martínez al Ingeniero Velázquez de Cruz Azul, para decirle: "Víctor, ya no nos hagamos, sé que quieres a Almada, vamos a negociarlo", a lo que la cabeza cementera se volteó a decirle: "Gracias, pero aún tengo técnico, hasta después de la Final decidiremos". Claro que le quieren sacar a La Máquina esos 4 melones de dolarucos por el Guille, pero Cruz Azul ya tiene otro técnico. Ni te lo imaginas. Tampoco es Almeyda. Pronto, pitufín, pronto.

