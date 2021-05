Todo apunta a que Vucetich seguirá en Chivas para el Apertura 2021

APOSTARÁN POR EL REY

Vaya dilema que vive la directiva de Chivas. De entrada te puedo asegurar que aunque en el Rebaño no les gusta la palabra fracaso, la cúpula no estaba contenta con el discurso de Vucetich tras caer en Pachuca, donde esquivó la resonsabilidad de fallar en el gran objetivo que le habían pedido: calificar a Liguilla. No el título, sino entrar a la Fiesta Grande. Y falló.

Es cierto que hay cosas buenas, como las Semifinales del torneo pasado con la eliminación del América incluida, y en éste la aparición de talento nuevo, así como la continuidad que tanto ha buscado el Guadalajara. Además, el Rey Midas ya sabe que ni piense en fichajes, porque van a rescatar lo que tengan con intercambios, si es que hay alguno bueno.

En contra no hay más, falló en cumplir el gran objetivo que puso Amaury Vergara, era el condicionante para su permanencia. Por eso es que la decisión es tan difícil, pues el mandamás de Chivas no quiere estropear los procesos establecidos. Otro factor en contra es que no ha sabido aprovechar a joyas de cantera y que una gran parte de la afición se le volteó por la falta de un juego atractivo.

Peláez quiere que continúe y Vergara confía plenamente en su director deportivo. Este lunes se reunieron en las instalaciones del club mientras el plantel iniciaba su periodo de vacaciones. Me cuenta mi oreja tapatía que la permanencia era la opción que se perfilaba como ganadora, incluso ya les pidieron un plan de trabajo para la pretemporada.

Hoy habrá una última charla, pues está citado Vuce con todo y su cuerpo técnico para que les comuniquen oficialmente su futuro. Haciéndole al adivino como varios de mis colegas que ayer se aventaron a asegurar que ya era ‘oficial que se quedaba’, a Víctor Manuel le ofrecerán renovar contrato, pondrán las condiciones, el estratega negociará algunas para que sea pareja la exigencia de ambas partes, por lo que se hará, ahora sí, oficial esta semana que seguirá siendo el pastor del Rebaño.

RECUPERAN MAGIA EN EL NIDO

Yo veía pintado el Clásico Nacional en Liguilla. Luego de ver cómo alentaba Cristante a sus Diablos para los penaltis, estaba convencido que ganaría Toluca y que Vuce haría magia en Pachuca. Pero qué equivocado estaba, el Rey Midas perdió la brújula y el desenlace ya lo conoces.

América va ahora contra los Tuzos y hay buenas noticias en el Nido, como te había adelantado: Sebas Córdova lleva una recuperación viento en popa y ya este lunes se le pudo ver en el entrenamiento del Nido. Bueno, eso de que se pudo ver es ‘a medias’, pues no sale tan claramente en las fotos y videos de la práctica, pero los que sabemos que por hacer aún trabajo diferenciado usa una casaca de color azul, para que sus compañeros lo identifiquen, pudimos cacharlo en las imágenes que comparte el club, como ésta que te pongo acá.

Aunque sabemos que Solari no es de los que apresura los procesos de reuperación, me aseguran que el sensacional volante ofensivo podrá reaparecer en Cuartos de Final ante Pachuca. Veamos.

SE MARCHA SIN MÁS EXPLICACIONES

Soy directo: Sergio Díaz ya se va de Coapa. Vive sus últimos días con América y me cuentan que el paraguayo se queja de que no ha recibido explicación de la falta de minutos por parte de mi Santi Solari, en liga está como florero, nomás de adorno, y apenas tuvo chance en Concachampions sólo con un partido.

El volante sudamericano está molesto pues considera que ha intentado acercarse a su técnico para entablar alguna plática, pero éste no le dice nada, lo desestima y ya por los pasillos de Coapa el jugador guaraní acepta que se va de la institución con el desánimo que implica haber tenido poca participación, con más días de frustraciones que de alegrías.

América no va a hacer efectiva la opción de compra tras el préstamo de un año; cuando Díaz y Solari se conocieron en el Real Madrid Castilla hace casi un lustro, el argentino tampoco abogó por su continuidad. Claro que el jugador nunca pensó volvérselo a encontrar y ya su agente está sondeando opciones, eso sí, me cuentan que le gustaría quedarse en algún club del futbol mexicano.

CAMBIAN HORARIO POR LA AFICIÓN

Me pareció extraño que la Liga MX anunciara cambios de horarios para los partidos de Cruz Azul y América en el Azteca, los movieron una hora más temprano. Aunque la explicación no fue oficial, una oreja enterada del caso me aseguró, primero, que sí habrá gente en el Coloso de Santa Úrsula, que el permiso ya va a las oficinas de Toluca y que están por anunciarlo.

Y como la salida y el retorno a casa en transporte público es muy complicada después de las 11 de la noche, pidieron recorrelo más temprano para ayudar a la afición que al fin regresa al templo del futbol mexicano.

NO HAY APOYO PARA ÁRBITRO LESIONADO

Después de ver la escalofriante lesión del abanderado en el Atlas-Tigres de Liguilla, Pablo Hernández, quien se tronó sólo, me recordó un caso que sucedió en divisiones menores hace un par de semanas.

Resulta que se lesionó un auxiliar en el juego entre Chivas y Tigres de la Sub 17, Alejandro Quirarte, luego de que un futbolista felino lo chocó. El juego se reanudó y siguió, pero fueron pocos minutos porque ya no pudo continuar; al no haber cuarto árbitro, tuvo que entrarle al quite el asistente Jaime Adán Villasana, que había actuado en el partido de la Sub 20.

La bronca no acabó ahí, al contrario, empezó para el silbante lesionado, pues resulta que ¡no le dan seguro de lesiones! Sólo de muerte, hazme favor. Un asistente gana mil 435 por juego, pero le tiene que dar 100 al asesor, para que te des idea de las condiciones precarias con las que trabajan nuestros silbantes en divisiones juveniles. Ojalá que Doña Fede pueda poner atención en este caso.

Hernández, el asistente que se tronó la rodilla en el inicio del repechaje, fue consolado por sus compañeros al final del encuentro en la zona de vestidores para nazarenos; al desinflamarse la zona afectada, fue sometido a estudios y me cuentan que la mejor alternativa para recuperarse es la cirugía, ya que presentó daño en meniscos y ligamentos. En seis meses podría estar de regreso en las canchas. También me dijeron que Brizio ya le dijo que lo apoyarán en todo momento, ojalá que también muestre solidaridad con el de la Sub 17.

LA SHEMPIONS IRÁ POR MÁS SEÑALES

De salida, les cuento otra de Doña Tele. Ya te había adelantado que los derechos de transmisión de la Champions League en México tenían varios postores para ganarlos, pero ya es definitivo que los adquirió Warner, del que también te conté que sacaría un nuevo canal, TNT Sports, para proyectarlos, pero hay más.

En nuestro país es imposible comprar un torneo tan costoso para sólo pasarlo en tu señal, peor si sólo vas por TV de paga, así que me contaron que Warner ya está negociando para revender los partidos por La Orejona a otros jugadores, como ESPN y Fox Sports, así como Televisa y TV Azteca, por lo que seguramente veremos la próxima temporada los partidos europeos en distintas pantallas, algo que me parece fabuloso, para promover la competencia y que mejoren, porque cómo han caído en calidad.

