Un monumento a Torrent

Rayados clasificó a los Octavos del Mundial de Clubes gracias a un hombre: Doménec Torrent. Genio. En tres partidos logró lo que ni Tano Ortiz ni Demichelis consiguieron en dos años: Supo administrar a un vestidor repleto de talento y ego, los puso en su lugar; supo plantear partidos ante monstruos internacionales como Inter y River, aprovechó las debilidades de Urawa, y hasta supo frenar a una directiva que quiso meterle mano a su equipo. Enorme, Míster, enorme.

Ya te contaba la petición de la dirigencia que encabezan Filizola y Noriega tras las declaraciones de Esteban Andrada, a quien van a correr tras el sensacional Mundial que ha logrado, de cepillarlo de la alineación titular. Pero Torrent les puso un freno y mandó de inicio a Sabandija, porque sabe que es su mejor opción lejos, ¡ha recibido un solo gol en tres juegos de este calibre! Doménec no se dejará mangonear como sus antecesores. Y eso es un logró supremo en un club que se pretende dirigir desde la oficina.

SÓLO EN EL MUNDIAL

Eso sí, lo que hizo Dome en el Mundial de Clubes no lo verás en Liga MX. La ironía es que las primeras alineaciones de Torrent en Estados Unidos no las podrá repetir en Liga MX, pues se excedió del límite de 'extranjeros' (o no formados en México, como el caso de Berterame, que ya está naturalizado, pero aún cuenta como foráneo): ante el Inter de Milán y River Plate, el timonel catalán sólo inició con tres mexicanos; contra Urawa ya empezó con cinco nacionales.

MANOTAZO A LOS ASESORES AZULES

Ahora, mi querido Frankie, cambiemos a un club en el que, aunque sea difícil de creer, siguen gestionando con cabeza, orden y prioridad deportiva: Cruz Azul. Recién me enteré de que por fin le dieron un manazo a los que seguían revoloteando alrededor de la alta esfera para chuparle más sangre al equipo cementero. Me refiero, por supuesto, a los famosos asesores de presidencia, que desde este verano habrá que cambiarles el nombre.

Me contaron que para esta ventana de transferencias los alejaron de la planeación de fichajes y por eso han caminado terso. Quienes ahora llevan por completo la selección de fichajes primero y después la negociación son dos: Iván Alonso en la parte deportiva y Toño Reinoso en lo administrativo, con la aprobación de la cabeza del proyecto, Víctor Velázquez.

Desde Gran Sur y La Noria ya mandaron este mensaje: hoy son tres los únicos puntos de contacto por los que puede entrar un refuerzo a Cruz Azul, el Inge Velázquez, Alonso o Reinoso. No más. Eso sí, Éder Velázquez y Gilberto Palafox aún tienen una última bocanada de oxígeno para llevarse comisión en ventas afuera, como la de Alexis Gutiérrez al América. Pero a ambos ya les advirtió presidencia que se acabó y que deben regresar, si quieren seguir ligados a Cruz Azul, a sus ocupaciones que nada tienen que ver con ser representantes y meterse a los bolsillos tremendas comisiones.

NUEVA ENCOMIENDA AL ÁRBITRAJE MX

Y ya de salida te cuento que el arbitraje viene con nuevas órdenes para la temporada siguiente en Liga Em Ex y me aseguran que los futbolistas más quejumbrosos serán los más perjudicados.

Doña Fede decidió que ya le bajen a los reclamos a los silbantes en los partidos, así que hay una nueva encomienda para que se transmita a los clubes y que lo apliquen los árbitros mexicanos: ahora sólo los capitanes podrán hablar con el central para reclamar. Así nomás.

Y esto será para tooooooodos los juegos de Liga MX, para evitar las bolitas que se hacen con el silbante cuando hay penaltis o expulsiones. Si no se cumple, podrá amonestar a los quejosos. Ya veremos si funciona.

