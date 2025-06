Van con Aguirre

La crítica sigue sobre la Selección de Aguirre, los especialistas y aficionados quieren que se goleé siempre en la zona cuando no es contra EU, Canadá o Costa Rica, y no siempre se puede. Es cierto que las formas del Vasco no gustan, pero ¿qué esperaban? Hasta parece que no lo conocen.

Pues pregunté en Doña Fede antes de juego qué pasaría si no llega a ganar la Copa Moleoro, o Pitera Cup como la rebautizaron Martinoli y compañía, y la respuesta fue escueta, pero clara: "Vamos con Aguirre hasta el Mundial". Yo habría pensado que sin su compadre La Bomba dejaba de estar protegido el Vasco, pero parece que no. Veamos.

DOÑA TELE NO VA CONTRA LOS AZTECOS

Por cierto, nada más por no salir de la conversación de las transmisiones de Martinoli y el Doctor, que ahora tuvieron a Campos, anoche alcanzaron 250 mil pelados conectados al mismo tiempo en el partido de Copa Oro, con más de 1.5 millones de usuarios que pasaron por el streaming.

Pues me contaron que, aunque en Televisa sí están sacados de onda por estos ejercicios, ya no harán nada, pues además de que legalmente no pueden, tampoco les quita rating, ya que sintonizan en la señal de Chapultepec y aunque le pongan mute para oír a los aztecos, lo siguen viendo. En el partido contra Dominicana fueron poco más de 4 millones de televidentes e TUDN, veamos en el de anoche.

FIFA QUIERE REPETIR EN EU

Aunque la presentación del Pachuquita en el Mundial de Clubes ante Salzburgo, un partido suspendido por tormenta eléctrica, fue el segundo partido con menos asistentes del torneo en EU, con apenas 5,282 en Cincinnati, FIFA sigue presumiendo que rompen récord de asistencia en los Yunaited y me cuentan que quiere repetir, ¡y más grande!

Mi oreja Fifera me contó que Infantino está como niño con juguete nuevo con el Mundial en tierra de Trump y que en su entorno ya empezó a promover dos temas sobre el torneo para 2029: que se vuelva a disputar en Estados Unidos y que ahora crezca como el otro Mundial, a 48 clubes. Ahí nomás.

El tema del aumento de participantes responde a que varios campeones europeos no asistieron, como Barcelona, Liverpool, Nápoles, PSV o Sporting de Lisboa, y han presionado para poder tener más ventanas de participación.

LA VIRGEN SALIÓ POR EL CALOR

Una de las anécdotas de este Mundial de Clubes es la de César Ramos expulsando a Jorge Figal de Boca Juniors con una roja junto a La Virgen de Guadalupe. Ya me explicaron qué pasó: el árbitro mexicano siempre carga la figura religiosa en el bolsillo en sus partidos, y esta vez, con los 30 grados centígrados que había en el Miami, pues la estampilla de La Morenita de México se adhirió a la tarjeta, causando una imagen que se volvió viral. También me explicaron que el silbante bajó casi dos kilos con el calorón y la actividad en el Hard Rock Stadium. Está salvaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE ACEPTA QUE MÉXICO 'DEPENDE DEL BALÓN PARADO' TRAS TRIUNFO ANTE SURINAM