Vela que hace mucho humo

Cómo le gusta a la afición celeste emocionarse con el humo que suelta una parte de la prensa pitufina. Para mí quedó muy claro cuando explicó mi padawan Iliany Aparicio lo del representante de Promofut, la misma agencia de Carlos Vela, en La Noria.

Algún desocupado avisó que estaba José Luis Verduzco, ejecutivo de Promofut, en las instalaciones de Cruz Azul ayer y encendieron la alarma por una posible negociación por El Bombardero, cuando lo único que hizo en las oficinas cementeras fue ir por temas deportivos de Mateo Levy, otro de los muchachos representado por la agencia que encabeza Lalo Hernández. Nada qué ver lo de Vela.

Después, la prensa amiga se fue con la cortina de humo que soltaron desde La Noria, que sí era posible el fichaje de Cracklitos, pero cuando pregunté a mi oreja pitufina de alto calibre, la que parte y reparte el queso y que no me ha fallado, me admitió que no hay negociación alguna en marcha. Así que están advertidos, mis azules, entre más alto vuelen de emoción con esta, más duro van a azotar en la realidad.

Es más, acá tiro otros nombres de agentes libres para que sigan imaginando, jugando al humo los compas de redes sociales que se creen periodistas para que sigan sumando clics con la ingenua afición celeste: Juan Mata, Aleix Vidal, Jesé o Helder Costa están sin contrato.

¡Es más! Hasta el portero David De Gea puede fichar con Cruz Azul antes del 8 de marzo. Ni dudes tantito que alguno de estos genios de la era digital se va a aventar a asegurar que están en la mira de La Máquina. Ya vi el tuit que la va a romper. Son genios, te digo.

FIRMÓ LIBRE DE CONTROVERSIA

El que ya llegó sin mayor problema para iniciar la resurrección de un club venido a menos es Nacho Ambriz con Santos, un tipo de contratación que no acostumbran en La Laguna, pues normalmente apuestan por estrategas de menor experiencia para que terminen de embonar en el estilo institucional de los Guerreros, pero les pareció adecuado por la calidad y capacidad ganadora. Veamos cómo resulta.

Lo que es un hecho es que nunca se metió la queja, aquella que soltaron varios medios que haría Nacho con Toluca por un supuesto adeudo, que como te adelanté era improcedente por reglamento, a pesar de que la abogada de Ambriz, Ana Peniche, participó en la elaboración de dicha regla.

Así que no hubo impedimento en controversias, como aseguraron algunos periodistas, para que se contratara con Santos. Mucho éxito Nacho, estoy convencido de que levantará al conjunto de Torreón.

LA CABEZA QUE SIGUE POR CORTAR

Después del cambio en el banquillo de La Laguna, ya se cocina el que sigue en otro de los clubes que barren la tabla general, y desafortunadamente es de otro de los pocos entrenadores mexicanos que iniciaron este torneo después de ser sorpresa como relevo. No está tan complejo: es Ricardo Carbajal, quien tiene ya los días contados y está sujeto a que la directiva del Puebla encuentre a su reemplazo, al que están buscando con velocidad después de la goleada en Ciudad Universitaria.

BENITO NO QUIERE QUE CÉSAR RAMOS LO ECLIPSE

Dicen que las marcas están para romperse, excepto cuando son de mi 'querido' Benito Archundia -como le dicen sus cuates-. La situación cada vez está peor en la comisión de árbitros; los celos o envidias parecen dignos de una telenovela, mis queridos francolivers.

La semana pasada, mi amigo personal David Medrano informó que César Ramos iba a la 'congeladora' después de su actuación en el partido Monterrey-América; por supuesto, Armando no tardó en redactar un comunicado -con la firma de la comisión de árbitros- negando esto y aclarando que solo existía rotación. Dijeron que tenían 24 árbitros para asignarles partidos (aunque parece que las sumas no son su fuerte, porque en la página sólo aparecen 23).

Bueno, bueno. Benito hasta salió muy sonriente con César Ramos en la tribuna del juego de Xolos. Pero como saben, yo siempre tengo la verdad. Y es que mi Armando no quiere que César Ramos lo eclipse, pues si César llega al Mundial de 2026 y le asignan dos partidos, será el árbitro mexicano con más encuentros en la máxima justa, título que hoy ostenta Armandito. ¿Y cómo lograr que Cesarín no llegue a romper la marca? Pues fácil: sácalo de ritmo.

Ramos Palazuelos, en el presente torneo, ha actuado en cuatro partidos (dos como central y el mismo número de VAR), algo raro para quien es considerado el mejor árbitro de México. En contraparte, Guillermo Pacheco y Fernando Hernández tienen cuatro actuaciones como centrales.

Ramos está cumpliendo su tercer ciclo como mundialista y está considerado para ser árbitro en la Copa América del próximo verano. Es candidato para pitar en los Juegos Olímpicos de París 2024, estar en la Concachampions, Final Four de la Concacaf y, además, tiene invitaciones para que vaya a pitar a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y acuda al seminario de la especialidad rumbo al 2026. Y acá en la Liga, pues nada, apenas unos juegos.

No cabe duda que la envidia nubla juicios, pero aún confío en que mi Benito abra los ojos, guarde en su memoria lo que hizo e impulse a los que vienen pisándole los talones para romper sus marcas; porque el sabio dice “las marcas están para romperse”.

