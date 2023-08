Violentos identificados

Vaya fin de semana donde hay nuevos brotes de violencia. Primero con lo de Ciudad Universitaria, en donde aparece un video con una pequeña gresca en la tribuna entre aficionados de Pumas y de Tigres; te cuento que la seguridad del estadio se aplicó en esta.

Se identificaron a los que empezaron con la bronca y fueron sacados del Olímpico, fueron dos aficionados del club norteño que estuvieron hostigando a seguidores locales con una cantaleta que ardió a los locales: ya los rebasaron en títulos. Esta fue la primera visita de Tigres con ocho Ligas, por las siete en las que está estancada la UNAM. Pues se las fueron a restregar en la cara.

Sin embargo, la gente de seguridad de CU se dio cuenta del borlote que se armó y que se hizo viral en redes, identificaron a los que molestaban y los retiraron de las gradas.

Ahora lo que debe pasar es que con el mentado Fan ID los identifiquen y que les prohíban el acceso en casa y el resto de estadios de Liga MX, pero sabemos que eso no va a pasar.

¿DEJARÁN DE PROTEGERLOS?

El evento que más preocupa fue lo de Monterrey, no sólo por la mayor intensidad de violencia, que ya se ha vuelto frecuente en la Sultana, sino porque las redes sí actuaron de inmediato en cuanto se difundieron los videos y lograron identificar a los agresores. Pero el club tardó un día en sacar un comunicado, además de que no aporta datos para dar con el barrista. El que le dio con más enjundia al individuo que transportaba aparatos médicos fue señalado como ‘Jesús Fraga’, así lo conocen en La Adicción, y lo ubican en Santa Rosa, Apodaca. Nada más faltó que pusieran su celular. ¿De verdad crees que Rayados no lo tiene detectado?

Y me preocupa porque para los equipos regios es clave la fuente de ingreso de los aficionados en el estadio, como ningún otro club de Liga Meme X, así que protegen mucho a sus seguidores y no me creo que en redes se detectara antes que en las oficinas de Guadalupe, Nuevo León. Si han puesto a barristas rayados en medios de comunicación de Monterrey, que solapen a estos no sería raro.

Ojalá que mi mente retorcida falle esta vez y Rayados de verdad le ponga un castigo ejemplar a los salvajes estos, porque en la Sultana llevamos años sufriendo con las porras que hacen lo que quieren ante el amparo de sus clubes.

LA AVARICIA LO ALEJÓ

Ya en temas deportivos, la búsqueda del central en América no para, luego que se cayó lo de César Montes, de lo que hay mucho por contar que me pasó mi oreja española. ¿Ah, no sabías que tengo una red internacional? Pues ahí te va.

Primero, ya se destapó en la Madre Patria que el Espanyol está a punto de ser vendido a un grupo inversor de Brasil, XP Investimentos, el bróker que ha revolucionado la inversión en su país y que ya ha incursionado en el mundo del deporte, como socio de Aston Martin en la F1. Pues los chinos dueños del club catalán están a nada de cerrar el traspaso. Y ahí es donde se ‘atoró’ la venta del Cachorro.

Resulta que después que le pusieron al América la cifra de 10 melones de los europeos para llevarse a Montes, como te revelé hace semanas, las Águilas entendieron que si lo querían no había cómo bajarle y mandaron la oferta a Barcelona, por lo que pedían, así como lo lees. Pero, desde el Espanyol se volvió loco y respondió que querían ¡12 millones por el Cachorro!

Me cuenta mi oreja española que el que se volvió avaro con los Periquitos fue su nuevo director deportivo, Fran Garagarza, puesto apenas en junio por los chinos, pero que ahora que cambiarán de manos, quiere quedarse con los brasileños y para ganárselos quiere que las ventas se hagan cuando ya tome el poder, no sólo la de Montes, sino que la del danés Martin Braithwaite y el belga Nany Dimata, que junto al mexicano están separados de los entrenamientos del equipo.

Así que la avaricia separó esta vez a un gran central del América. Ahora, la búsqueda sigue y ya está el nombre en la mesa, en negociaciones y a punto de lograrlo. Ya casi te destapo el refuerzo del Nido, con calma que hay prisa.

TAPANDO EL OJO AL MACHO

Donde también sufren por fichajes es en La Noria. La prensa amiga de Velázquez sigue tratando de limpiarle el trasero. Ahora se inventaron que la directiva de La Máquina había lanzado oferta por Dinenno, y que pusieron en el paquete mandarles a Tabó (que ya te había dicho que lo quieren fuera, aunque la parte deportiva prefiere mantenerlo), cosa que jamás ocurrió, pues a Universidad no llegó ninguna.

Para tratar de barrer la regada debajo del tapete, mandaron a los títeres a asegurar que Pumas pidió a cambio de la compra del Comandante que les mandaran a Charlie Rodríguez o que pagaran 7 melones gringos, pero que ahí la directiva celeste les puso el alto, cosa que tampoco fue tal. Aunque ya tú, yo y muchos aficionados azules sabemos cómo tomar ese tipo de mensajes de la prensa amiga, que busca hacerle el caldo a Velázquez y compañía. Sigue la búsqueda del ‘9’ y el tiempo se agota. Lo bueno es que tienen a Crackmbindo. No, en serio.

SE TURNA DOÑA TELE

Ya de cierre, ahora que viene el sorteo de La Shempions de mi amor este jueves, te platico cómo quedaron las transmisiones para México, pues ya no van en exclusiva por TNT y HBO Max, como te adelante hace meses, por fortuna de la pluralidad de contenidos está Paramount para darnos una opción de transmisiones.

Me cuentan que los partidos de los martes se los quedan los de TNT y los de los miércoles van por la señal de Paramount, así que sólo espera a que tu equipo juegue en la que más te guste. Yo ya sé qué día prefiero.

