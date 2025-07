¿Y este era el "invitado de lujo"?

No les miento, mis francos: el caso Irapuato ya huele mal… y todavía no empieza el torneo.

El supuesto “invitado de lujo” a la Liga de Expansión está más cerca del colapso que del debut. El proyecto que apadrinó José Vázquez —sí, el de la Liga Premier— trastrabillea

Me cuentan mis orejas freseras que los dueños de la franquicia, los de Healthy People no han podido ni arreglar el pleito por el uso de la marca “Club Irapuato”. Y no hablamos de una nimiedad: la Asociación Civil (A.C.) que tiene los derechos del nombre, el escudo y hasta del estadio, ya no quiere saber nada de ellos.

El conflicto no es nuevo, pero ya escaló

La A.C. dice que hay adeudos de 16 meses por regalías no pagadas y la paciencia se acabó. Juan Manuel Albo, representante de la A.C., ya lo dijo clarito: con Healthy People, no más. Así, textual.

Ya hubo dos conferencias de prensa que fueron bochornosas:

Una, con llamada en vivo, donde Juan Manuel Albo —el representante de la A.C.— se deslinda de todo y balconea a Selomith Ramírez (la “dueña” de la franquicia).

Y la otra, a gritos, cara a cara. Todo eso, frente a medios, cámaras y redes. Circo gratis.

A 20 días del arranque, la realidad es esta: Irapuato no tiene ni estabilidad económica ni estructura sólida ni control interno. Y sí, peligra seriamente su permanencia. Pero más allá del berrinche, lo delicado es que la Liga —otra vez— apostó por el proyecto equivocado.

Varios clubes serios, con afición y cimientos, se quedaron esperando. Mientras tanto, en Coapa, en Sinaloa, en Tepatitlán, todos están listos.

¿Y en Irapuato?

Aún con la intervención del gobierno tratando de mediar para que el equipo partícipe en la Liga de Expansión y se mantenga el futbol en la zona, no hay luz que alumbre el camino.