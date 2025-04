¿Y la grandeza, amá?

Seeeeee te boooooorró la sonriiiiisa... En Ciudad Universitaria ya se frotaban las manos para tener al fin en un partido oficial al inconmensurable Leo Messi en la CDMX, quien había clasificado a la Semi y Pumas tenía el partido en la bolsa. Hasta el 93’, que el Vancouver se lo sacó. Y ahora, en mayo, el Club Universidad sumará 14 años sin levantar un título. Uno. Catorce años. ¿Y la grandeza?

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

AMÉRICA PERDIÓ CONCA... ¿Y AUMENTO?

El coraje en el vestidor del América no era menor, como varios pueden pensar después de tanto título. El Patrón Azcárraga les había recordado que las Águilas buscan ser campeones de cada torneo en el que se paran, y claro que hizo énfasis en ganar La Conca. Tremendo fracaso que se mandaron.

Pues me contaron que aquel coraje americanista no sólo era por perder la chance de ir al Mundial de Clubes de 2029, sino que tiene un extra que evitó que se les ensanchara el bolsillo: resulta que el Patrón había acordado con el plantel, como parte del impulso por conquistar la Concachampions, que el aumento en los bonos sería considerable si ganaban el título de la confederación. Pero si no, pues perderían el aumento de cada año en los premios. Es decir, se les fue la chance de meterse la mayor recompensa extra por coronarse en esta gloriosa era del americanismo. Duro golpe. Ni modo.

PACHUCA MINTIÓ Y FRUSTRÓ EL PLEITO

Como decía mi querido Perro Bermúdez: laaaaaa tenían, eeeeeeera suya y la dejaron ir. Y es que ya los ventaneó FIFA: el argumento de Grupo Pachuca para pelear que fueran Tuzos y León, según aseguraron desde la Bella Airosa, era el de la retroactividad de la prohibición, pues se creó el reglamento después que La Fiera ya había calificado. Lógico pelearla por ahí.

Pero Doña FIFA ya los balconeó, pues exhibió los documentos donde Grupo Pachuca aseguraba que eran entidades administradas de forma independiente, pero en un documento de 55 páginas se cansó de exhibir lo que sabemos todos, que León y Tuzos son del mismo dueño, desde absurdos como documentos con membretes que exhiben a todos los equipos que pertenecen al mismo propietario, hasta que en la Asamblea de Liga MX ambos tienen un sólo voto por ser multipropiedad.

Me resultó extraño que la familia Martínez y sus asesores no pelearan el caso sobre la retroactividad de la prohibición, sino defendiendo lo que es una mentira a todas luces, que no pertenecen al mismo patrón. Qué lástima.

ASESORES QUIEREN VENDER A GIAKOUMAKIS

Dentro de la felicidad que embarga al Cruz Azul, hay incertidumbre sobre el futuro de algunos elementos, aunque aún no termina ni llega el momento más candente de la campaña. De los que más especulaciones hay es de mi griego favorito, Giorgos Giakoumakis, que si regresa a la MLS.

La única realidad, mi Franky, es que por el atacante europeo no hay una sola propuesta desde Estados Unidos. ¿Entonces por qué tanto ruido? Pues es que los asesores de la presidencia cementera, ya sabes, quieren sacar su tajada en la venta de un delantero que le costó a La Máquina 12 melones de los gringos. Y ni siquiera están pensando en venderlo en eso, sino con que sea la mitad. La comisión que les tocará será para comprarse otro de los cochecitos que ya traen, uno de esos que sólo manejan los futbolistas.

Hasta no definir quién será el técnico, y si GG entra en planes, no habrá nada de venta del griego. Eso sí, seguirá el ruido de los asesores que quieren a como dé lugar que les caiga una jugosa retribución por la transferencia. Al estilo de los tiempos de los Álvarez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO VENDRÁ MESSI! VANCOUVER WHITECAPS ELIMINA A PUMAS DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP