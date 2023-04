¿Ya se le levantó el veto a Chicharito?

REVIVE EL ESCÁNDALO

Vaya pedazo de entrevista que logró mi querido Rubén Rodríguez con Javier Hernández, en la que al fin cuenta la cruda repercusión tras el escándalo en el Tri en 2019, que derivó en su veto en Selección y por el que ha estado alejado casi por cuatro años. El Chicharito contó mucho, pero faltó poner algunos nombres y atar el hilo de todo para que sepas lo que pasó, así que acá está tu Franco de confianza para aclarar el panorama.

Como dijo Jack ‘El Destripador’, vamos por partes. Ya sabemos que en el Tri como en muchos equipos, constantemente hay faltas de disciplina, hasta Javier lo dijo: “Otros han hecho cosas peores y me lo cobraron a mí”. ¿Por qué a Hernández? Ahí voy.

LA ORDEN DE ARRIBA

Por si ya se te olvidó: en junio de 2019, en Fecha FIFA, el Tri le ganó a EU en Nueva Jersey, donde cacharon a seleccionados en un antro desde mediodía, y después viajaron a San Antonio para ser goleados por Argentina. En esta gira invitaron a unas ‘amigas guapetonas’ a subirse al avión de la Selección de regreso a CDMX. Todo habría pasado como acostumbran, sin castigo, pero hubo un elemento fundamental.

Resulta que tras la humillación de la Albiceleste a los mexicanos en el Alamodome, el hombre más influyente del pambol mexicano metió las manos: Emilio Azcárraga, quien enfureció al ver el ridículo y con la fiesta en Nueva York y las chavas invitadas ya público, le exigió a Yon de Luisa que se enterara qué había sucedido e impusiera castigos ejemplares para los seleccionados. O el Inge la pagaría.

El Presi puso a investigar a su gente en Doña Fede y no tardaron en saber qué pasó. Primero corrieron a Andrés Mateos, miembro del staff de Selección, por ayudar al viaje de las señoritas invitadas, y después, De Luisa habló con los responsables de organizar: Hernández, Miguel Layún y Marco Fabián, según sus investigaciones. Ahí les pusieron el castigo. No fue el Tata Martino, sino orden desde arriba.

Marquito no fue llamado de nuevo y Layún habló con la gente de Selección para darle chance; fue convocado por única vez más, pero después el propio Martino le explicó que no volvería en su etapa. Sin embargo, el acusado principal, el mediático, fue el Chícharo y por eso hoy dice: “yo pagué por un error y por la decisión que tomé por un compañero; me la cobraron a mí”.

¿YA SE LEVANTÓ EL VETO?

Durante estos años, desde Doña Fede y el Tri, el discurso ha sido el mismo: ‘nunca se vetó al Chicharito, acá no hay vetos’. Pero hasta la llegada de Cocca, al fin se abrió la posibilidad real de que vuelva a Selección, sobre todo porque ya sin el Tata ahora se puede decir que es decisión deportiva del nuevo DT. Además, el Inge De Luisa también se va y no quedará nadie para impedir su retorno.

Javier anotó con el Galaxy tras superar la lesión que lo tenía alejado de las canchas y por lo que me dicen, estará contemplado con el equipo ‘B’ de México, es decir, con el que irá a Copa Oro. Depende que siga sano y tome ritmo. Henry y Santi irán a Nations contra los Yunaited y después, Raúl y De la Rosa están apuntados como atacantes junto al retorno del goleador de Los Ángeles.

LA VIOLENCIA IMPIDIÓ RÉCORD

Y ya para cerrar, te cuento que estaba la mesa puesta para que el Clásico Capitalino impusiera marca de asistencia en fase regular, pero se quedó corta y no pudo superar las 66 mil del Cruz Azul-América, a pesar de que se anunció boletaje agotado. Todo tiene explicación.

De entrada, entender que el duelo entre Águilas y Pumas está considerado como de mayor riesgo que ante los Cementeros; es más, es el partido de mayor peligro de toda la Liga Meme X por la cantidad e intensidad de ambas aficiones. Pues con eso de que las barras visitantes ya no pueden entrar, se supondría que los integrantes de La Rebel estarían dispersos por el Azteca, pero al final analizaron que eso sería más peligroso, al no poder controlarlos en un solo lugar, sino que se multiplicarían los puntos latentes de bronca al mezclar aficiones.

Así que sucedió lo que en muchos inmuebles de nuestro torneo: la directiva del Coloso, junto a la americanista, optó por dejar huecos más grandes en la tribuna más alta para aislar a los auriazules, por lo que se vendieron menos boletos y así ‘sólo’ pudieron ingresar 60 mil almas, una buena entrada, pero reducida por el miedo a la violencia desatada en nuestro futbol.

VA POR LA SUYA

Mi Cuau concluirá su mandato como Gober el siguiente año y ya está trazando los planes a futuro. Me aseguran que aunque dijo que le gustaría contender por la jefatura de gobierno de la capirucha, Temo está apuntando a volver al futbol, ahora como técnico, y por supuesto, en el club de sus amores, el América.

Mis orejas polacas me advirtieron que su destino está atado a la elección del Jefe de Gobierno en la Capital en 2024, si se mantiene con el partido de mi Cabecita de Algodón (al que le mando fuerza para que supere el ‘cobicho’) podrían buscarlo porque es un tremendo valor para el partido. Veamos.

