Yon De Luisa no necesitará reelección para seguir en FMF

SIN REELECCIÓN

Vaya pérdida de tiempo la de ayer en Doña Fede. El evento que se montaron en las instalaciones de Toluca con el Tata y el Inge De Luisa estuvo más aburrido que junta por zoom a las siete de la mañana: ya conocíamos la prelista (que ni siquiera es la buena) y no tuvo sorpresa alguna, y la campaña con la que se quemaron las pestañas es insípida e inútil, seguimos apelando al: “les prometemos que le vamos a echar muchas ganas”. Deberían ver lo que se mandó Quilmes con la Selección de Argentina; lo colgué en mi chuirer para que te des una vuelta.

Pues se había asegurado que en la Asamblea de Dueños de la siguiente semana, Yon de Luisa presentaría a los patrones del balón el balance de este ciclo mundialista para buscar la reelección en la silla de la FMF, pero me aclararon que no está ese punto en la agenda de la reunión.

El Inge está firme, armando ya planes para el periodo al 2026, además de que es parte del Comité Organizador del tercer Mundial que tendremos en casa, así que no es necesario votar para su permanencia y tampoco va a depender de lo que pase en Qatar. Más bien, si a los caciques de nuestro pambol algún día de estos se les ocurre cepillarlo nomás le avisan y ya. Así que veremos a Yon mucho tiempo más al comando de Doña Fede.

¿CUÁL PRISA?

El tiempo pasa y en Universidad no pasa nada. No hay urgencia ni hay quien tome decisiones. Se escuchó en los pasillos de Cantera: “Pues si inicia hasta el 5 de enero”, así que para qué tener técnico antes, ¿no? A lo mejor no saben que el equipo ya vuelve de pretemporada la siguiente semana. Y los candidatos se siguen acumulando. Te cuento.

Hablaron los directivos de Pumas, el Inge Silva y el Doc Mejía Barón, con el Rector Graue, que me dicen que ya se va reponiendo de la depresión que le causó la eliminación de sus Águilas, pues como buen americanista pensaba que la 14 sería una realidad este torneo. Pero no resolvieron nada.

Sólo pidieron seguir caminando con opciones, luego de que fallaron en convencer al Tuca: Lozano era el bueno de Silva, y para Mejía, Puente tiene mejores credenciales. Sin embargo, cuando el Doc le pidió al Jimmy modificar su cuerpo técnico para meterle más sangre azul y oro, el medallista sin medalla le dijo que era con todo y maletas o nada. Así que se dieron un gracias y hasta luego.

Ya te había contado que Jaime salió de Necaxa por lo pesado y prepotente que se volvió su preparador físico, el español Anibal González. Pero Lozano es fiel a su grupo y prefiere seguir buscando que sacrificarlos.

Pues si pensabas que Puente es el único, ahí te vengo con la nueva: Israel López está sonando fuerte para volver al club ahora sí como técnico principal, luego de que no pudo tomar el banquillo mientras pasó en las inferiores. Veamos.

QUE AGUANTE EL MICRÓFONO

Mejía Barón ya habló un par de ocasiones con Rafita Puente y le agradó la propuesta deportiva, además de que considera que tiene la personalidad para manejar al vestidor azul y oro. Pero aún no le resuelven, al menos no hasta anoche que mandé está tres veces ‘H’ columna a la redacción.

Resulta que Puente Jr. ya tenía chamba para estas semanas, pero pidió poner una pausa en lo que se resuelve lo de Pumas. Dicen que cae más rápido un hablador que un cojo, pues mi amigo Rafa estaba a nada de tener que devorarse aquellas palabras de que estar tras un micrófono era 'cómodo'. Me contaron que al hijo del gran Guama Puente lo invitaron a volver a Doña Tele durante el Mundial de 2022, ni más ni menos que mis compas de Fax Sparts. En lo que sabe su destino en el Pedregal, les pidió que aguantaran en lo que se cierra. Veamos.

DOÑA TELE AHORRA

Y ya de salida, sigo en shock tras saber que se romperá una tradición de casi seis décadas: no habrá Serie Mundial de Grandes Ligas en televisión abierta en nuestro país, pues Televisa por primera vez desde 1963 no transmitirá el Clásico de Otoño. Una verdadera pena no poder disfrutar a ‘Los Tres Amigos’, De Valdés, Burak y Segarra.

Esta ocasión, la televisora de Chapultepec decidió no comprar los derechos de la definición del título de la MLB, por lo que sólo la podremos ver en restringida, con ESPN y Fox Sports, que a mí también me gusta la oferta de ambos, pero lo lamento por los que no tienen TV de paga.

Me dicen que Televisa prefirió no comprar los derechos para no competir con estas señales, pero sobre todo porque tiene el Mundial encima y están haciendo todo lo posible por no gastar tanto como en ediciones anteriores. Es más, resulta que La Jugada la van a realizar desde la CDMX, van a utilizar al Azteca como escenario para enlazar a los que sí viajen a Qatar, por ello es que tampoco veremos al gran Toño de Valdés en tierras mundialistas. Vaya golpe. Son tiempos de cambio, sin duda alguna.

