Zopilotes vuelan en CU

La incógnita de qué pasará con el técnico de Pumas sigue reinando en Cantera. El equipo ya está de vacaciones y vuelve hasta la primera semana de noviembre, pero ayer Lillini fue a las instalaciones para saber si había noticias y lo que se encontró es que no hay nada. Me cuentan que no hay prisa en el Club Universidad.

Mientras el doc Mejía Barón sigue deshojando la margarita, los zopilotes ya revolotean por lo alto. Quienes le ayudan al Tuca Ferretti siguen filtrando por todos lados que es el bueno para suceder al argentino, pero la realidad es que aunque sí habla con el vice deportivo, no hay oferta formal ni negociaciones.

Incluso hay unos representantes que aseguran que el que llegará como auxiliar del brasileño es un técnico que se le ve muy seguido en partidos de Pumas y que tiene una buena relación con el Rector: Rafa Puente. Pero todo es humo y no hay nada concreto.

Del lado del técnico argentino de la UNAM, no tiene representante oficial, en realidad uno de sus amigos más cercanos le ayuda con el papeleo de ciertas cuestiones legales y administrativas, pero es Lillini el que negocia. Sin embargo, me contaron que un par de grupos de representantes ya lo están ofreciendo en otros equipos, aunque no tiene trato directo con ninguno.

El único club en el que ambos promotores coincidieron en ofrecer al estratega, causó buena expectativa, porque sabe manejar un vestidor repleto de canteranos: el Atlas que ya no tiene a Diego Cocca. Pero para que pase falta mucho, primero que le digan que en Pumas ya no lo quieren.

INOCENCIA SIN CONTEXTO

Del caso de Alpizar, quien fue declarado inocente tras la investigación interna que encabezó el Doc Mejía Barón, hay más por explicar. De entrada te adelanto que el Club va a realizar más investigaciones y aplicar nuevos protocolos para que la cantera sea inmune a los actos de corrupción, pues hay prácticas que se pueden mejorar y con el tema que destaparon los del Reforma se dieron cuenta de que deben blindarse. De esto te escribiré más adelante con detalles.

Te doy el contexto qué faltó cuando se publicó la nota, hoy te escribo de los pantallazos que se exhibieron, que son reales, pero se quedaron cortos. Sobre una de las pláticas, resulta que hablaban de un muchacho que se había ido ya a probar con otro club, que le terminó ofreciendo 5 mil pesos de pago para que se cambiara.

Por lo que el jefe de la Cantera pide que el encargado ‘apriete a la mamá’ (un terrible uso del término) y que le adelanten que ‘son 5 mil mensuales’ también en Pumas para que se quede, pues no quería que se fugara el talento. Claro que para quien filtró esta conversación ya no convenía tener el contexto, porque así se explicaba al accionar de Alpizar. Así lo raspaba. En siguientes entrega le seguimos con más detalles.

SU PERMANENCIA, AL FINAL

El Potro Gutiérrez regresó a Cruz Azul a la vida en este torneo y afrontará el Repechaje ante León con amplias posibilidades de avanzar a la Liguilla. Nadie daba un peso por ellos hace algunas semanas, pero Raúl enderezó el camino y ahora quieren ser un equipo protagonista a la hora buena.

Me cuentan que la directiva aún está evaluando la continuidad de su actual técnico, por increíble que esto parezca, y que todo dependerá de cómo se comporte la escuadra celeste en esta etapa final, es decir, sujeto a resultados. El título sería un milagro, pero más allá de ello, pretenden que se dé la vida en la cancha y si el objetivo no se cumple, el verdadero análisis será el comportamiento futbolístico y entrega.

El Potro tiene ganas de quedarse y aunque lleva buenas calificaciones, no se ha ganado repetir a la cabeza del proyecto aún.

TAMBIÉN DE LA DIRECTIVA

Con más tema celeste, en el radio pasillo ya se habla de que el actual director deportivo, Carlos López, no está en los planes de la directiva de la Cementera y quieren darle salida al final del torneo pase lo que pase.

Me cuentan que incluso ya han llegado algunos proyectos que pretenden el puesto: de Paco Palencia, Néstor de la Torre y Gerardo Torrado, quienes han levantado la mano para entrarle al quite a partir de enero del 2023. Tendría que pasar un milagro para que López se quede, pues fue el discípulo que dejó Ordiales y ya quieren nuevos aires en La Noria, que no sean tóxicos para el grupo.

EL SIGUIENTE EN NFL MX

Y como mis antenas de vinil llegan a lo más recóndito, incluso en otros deportes, hoy vengo a contarte cuál es el equipo de NFL que está apuntado a venir a México el siguiente año, al Estadio Azteca, que va a aguardar ese juego para empezar después con los trabajos de remodelación de cara al Mundial.

Primero te explico que para la NFL, en su plan de fortalecer a la Liga alrededor del planeta, ha asignado a equipos por zona geográfica en su programa ‘International Home Marketing Area’, así para México están asignados los Cowboys, Broncos, Cardinals, Texans, 49ers, Chiefs, Rams, Raiders y Steelers para ser locales. Y de esta baraja hay uno que tenía partido en nuestro país, pero el mal estado del terreno del Azteca fue el pretexto perfecto para llevarse el duelo ante Kansas City de regreso a su casa: los Rams de Los Angeles, el que será local en 2023 en el Coloso de Santa Úrsula, según me cuenta mi oreja tochera.

No por nada había directivos de los Carneros en el Azteca este fin de semana durante el juego entre Cruz Azul y Chivas, para dar el recorrido y comprobar que el estadio ahora sí está con todo la cancha. Veamos. Yo mientras sigo esperando que ya le toque a mis Acereros.

