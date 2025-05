Carlo Ancelotti es la mejor opción, ¡punto y se acabó!

Sí, para poner la casa brasileña en orden es la mejor opción en este momento. De eso no me cabe la menor duda, ¿y a ti, querido/a amigo/a de la IGLESIA HUGOMARCELIANA? Me atrevo a decir que tampoco porque el tema es sencillo y directo. Lo que deberá hacer este exitoso entrenador será reencauzar a esa bola de jugadores que parece ser no han entendido, a la hora de ponerse la camiseta, a qué selección representan. Sabemos y vemos que en sus clubes estos cabrones son unos fenómenos, pero desde el Mundial de Qatar con la PENTACAMPEONA, la gran mayoría de ellos, no han estado a la altura. Insisto, para este momento CARLETTO es el indicado, después veremos si la puesta en escena provoca "aplausos o abucheos" en el respetable, pero ahora eso queda en segundo plano.

A bote pronto lo hecho por la CBF (Confederación Brasileña de Futbol) fue acertado por dos razones, la primera para apaciguar las aguas de un país que vive "por, para y del futbol" y la segunda, para alertar a los jugadores (cracks en sus equipos, mediocres en la selección) que ahora sí habrá un gran DT pero principalmente un extraordinario GESTOR de vestidor. O sea, con él no podrán jugar a ser DIVAS porque se podrían quedar afuera de integrar la VERDEAMARELA de cara al Mundial del 2026. ¡Así de sencillo!

Sí, damas y caballeros, esta selección sigue teniendo grandísimos futbolistas regados por el mundo y jugando en las mejores ligas de Europa, pero a la hora de representar a su país, dejan mucho que desear. Y eso la afición brasileña ¡YA NO LO TOLERA MÁS! Cuidado, no lo estoy inventado, lo escribo con conocimiento de causa, ya que gozo de la amistad de muchos BRAZUCAS (dicho con cariño), y ellos no me mienten. La última derrota por goleada de 4 a 1 en las eliminatorias frente a su clásico y máximo rival, Argentina, fue la gota que derramó el vaso. A pesar de que muchos brasileños expresaron su beneplácito después de lo sucedido aquella noche en Buenos Aires para que se diera un golpe de timón más que necesario, sentimentalmente todos se sintieron destrozados y traicionados por un equipo que nada tiene que ver con ese famoso JOGO BONITO que marcó una época y sobre todo, un estilo ganador y campeón.

No, no, no, naaaaada que ver lo de hoy con esos combinados que enorgullecían no sólo a los exponentes y amantes de la samba y el carnaval, sino también, a todo un continente.

Bueno, al fin se hizo realidad y después del OSO que la propia CBF le hizo pasar al italiano anunciando oficialmente en las redes sociales su contratación siendo aún el entrenador del REAL MADRID, las cosas se están ordenando para el país que porta con orgullo 5 estrellas mundialistas en su escudo y el gran paso, se ha dado. Quizá la única "contra" que tenga esta decisión sea que ANCELOTTI nunca haya dirigido a una selección y que a Brasil jamás lo haya hecho campeón, un entrenador extranjero, aunque, tras la crisis del momento y las diferentes apuestas que han hecho últimamente los directivos en el banquillo... ¿habrá alguien que le ponga algún PERO?...

Sólo como dato informativo, el entrenador de 65 años de edad, MULTI CAMPEÓN de Champions League y tantos otros galardones con los mejores equipos europeos, será el cuarto DT "no nacido en Brasil" que la dirigirá, aunque los tres anteriores (el uruguayo Ramón Platero [1925], el portugués Joreca [1944] y el argentino Filpo Núñez [1965]), pasaron fugazmente y sin pena ni gloria por esa silla. ¡Saludos chavales y hasta la próxima!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLO ANCELOTTI SOBRE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS CON REAL MADRID: 'QUIERO ACABAR BIEN'