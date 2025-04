Chicharito en el 2030, ¿te lo imaginas?

Es sólo un número porque al margen de que le queden ocho meses de contrato en las CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA, la carrera de JAVIER 'CHICHARITO' HERNÁNDEZ es imposible que llegue hasta el 2030. A lo mucho un par de años más y bye, el tapatío le dirá adiós a las canchas y a su exitosa carrera futbolística. Sí amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, porque exitosa ha sido su carrera y los números que ha logrado y los equipos que ha integrado "ahí están" y son envidia de muchos jugadores mexicanos. El asunto aquí es que desde hace tantísimo tiempo no compite a buen nivel y los hechos también "ahí están", a la vista de todos.

Sé que estarán pensando, al tiempo de leerme, que una vez más alguien se ensañará con él (ese alguien soy yo, obviamente) y no, créanme que en esta ocasión ¡NO! Si bien la última imagen que me quedó de JAVIER, seguramente al igual que a ustedes, fue la del pasado sábado calentado a un lado de la banca para luego lastimosamente "no entrar de cambio" en el Clásico Tapatío y afirmar con ello la desconfianza que le tenía el entonces entrenador del rebaño GERARDO ESPINOZA (y naturalmente la conocida mala relación existente), lo de hoy para su servilleta pasa por otro lado y va más allá.

¿Qué pasará con el exjugador del MANCHESTER UNITED y WEST HAM UNITED de la Premier League, el REAL MADRID y el SEVILLA de LALIGA española y el BAYERN LEVERKUSEN de Alemania, sin dejar de mencionar al LA GALAXY de la MLS, aunque sea un equipo que está varios escalones abajo de los anteriores; SÍ, qué pasará con el canterano de CHIVAS tras su regreso a la institución hace un año y medio y tras su paso SIN PENA NI GLORIA, una vez que se decida a dejar las canchas?

Ese es el verdadero interrogante y por ello tiré un año (2030) que puede ser mucho antes, después de jugar quizá un par de temporadas más en la MLS (al menos eso es lo que se escucha), ¿en dónde lo veremos para entonces, en alguna televisiva como comentarista, en algún equipo como DT o como directivo, metiéndose más de lleno aún en la KINGS LEAGUES AMÉRICAS en dónde por cierto ya fue campeón con el OLIMPO UNITED, dando cursos y conferencias de SUPERACIÓN PERSONAL o dedicándose seriamente y de tiempo completo a su ya exitosa carrera como YOUTUBER?

Chaaaaaaaaale, de que tiene muchas opciones "post futbol cancha", tiene ¿no? Dependerá de él y sólo de él tomar la mejor decisión y opción para que pueda dar pasos firmes, porque precisamente por su temperamento, extravagantes declaraciones y exagerada exposición en redes sociales, su credibilidad y reconocido liderazgo han caído en picada libre. Mientras que son peras o son manzanas, nuestro personaje, repito, tiene contrato con EL GUADALAJARA hasta diciembre de este año. ¿Lo cumplirá o ya dará un paso definitivo al costado?, porque retirado del futbol ya está, ¡NOMÁS QUE "ÉL" NO LO SABE! Dicho esto con todo respeto, claaaaaaaaaro... por supueeeeeeesto... ¡Mil gracias por su tiempo y hasta la próxima, chavales!

