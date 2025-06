¡CONFORMISMO… un cáncer que permanece!

Así es damas y caballeros, no me refiero al Pachuca que tras una suspensión momentánea larga muuuuuuy larga de su juego por tormenta eléctrica frente al RB Salzburg en el inicio de este primer "verdadero mundial de clubes", cayó 2 a 1.

¡Me refiero a la celebración y exagerada algarabía que provocó el empate de RAYADOS de Monterrey ante el INTER de Milán en este mismo evento! Si nos vamos a poner en "modo analítico y experto", el 1 a 1 del martes en el ROSE BOWL de Pasadena fue muy valioso, teniendo en cuenta el rival y el dominio que este ejerció mayoritariamente sobre el equipo mexicano.

Y si lo pensamos por el lado de la lana, mucho menos debemos demeritar el empate, ya que por ello la institución se embolsó 1 MILLÓN DE DOLARUCOS, además de los 9.55 millones que ya se metió sólo por participar. Pero la realidad es que ese duelo se pudo haber ganado. Entiendo que en frente estaba nada más y nada menos que el subcampeón de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE, pero también es cierto que ese "subcampeón" llegaba algo mermado por aquella dolorosa derrota, cansado, saturado y además, con algunos titulares sin las condiciones óptimas como para iniciar (aunque después ingresaron en el segundo tiempo).

Por si fuera poco, en el mejor momento del equipo italiano llegó el gol del Monterrey, acrecentando la presión para el favorito y con ello, el desconcierto total. Ya sé amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, el Inter no merecía ir perdiendo, pero así estaban dadas las cosas.

Luego llegó el empate y con ello la justicia (si es que la podemos llamar así en el deporte) e incluso se acercó el segundo gol para los "interistas", algo que jamás se concretó. [Cabe mencionar que hasta el empate, LOS NERAZZURRI llevaban 132 minutos sin anotar un gol contando la Final de la Champions (31 de mayo) y los 42 minutos en este juego, además de seis goles en contra y ninguno a favor] No quiero ser negativo ni cansar con mi apreciación y aseveración, pero esa contienda se pudo haber ganado o al menos, insistido más en buscar la victoria porque esa gran escuadra europea cuando se conecta es espectacular y lo sabemos, pero cuando pasa lo contrario... se pierde bastante pareciéndose a cualquiera de los equipos de nuestra Liga.

Muchos de los estelares que tiene el INTER se veían cansados y hasta erráticos y a eso el equipo del REGIOMONTE, no lo supo aprovechar. No minimizo el resultado ni mucho menos, sólo digo que se desaprovechó una gran oportunidad de celebrar pero no un "empate", sino UN TRIUNFO. Y quizá esta posibilidad ya no se vuelva a presentar porque las cosas a veces se dan una sola vez. Ojalá me equivoque y me tenga que comer mis palabras, pero aquí entre NOSSSS… no lo creo.

Mientras sigamos celebrando los empates, independientemente de la calidad de los rivales, seguiremos estancados en el plano “INTERnacional” y sobre todo, inmersos en la MEDIOCRIDAD Y EL CONFORMISMO. ¿Estás de acuerdo conmigo o tú eres de los que siguen echando el confetis pa’ arriba?

¡Gracias como siempre y estamos en contacto, como dijo el enchufe jajaja!

Saludos.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*