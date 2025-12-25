Influencer Mercedes Roa comparte grave actualización tras ataque en Marsella

La futbolista e influencer mexicana Mercedes Roa reveló nuevos detalles sobre el ataque que sufrió en la ciudad de Marsella, Francia, un hecho que derivó en lesiones que hoy afectan de manera directa su actividad deportiva. La participante de la Kings League confirmó que, tras estudios médicos recientes, fue diagnosticada con una ruptura de menisco y otras complicaciones en la rodilla.

El incidente ocurrió el lunes 8 de diciembre en el centro de Marsella, donde Roa se encontraba de visita para asistir al encuentro de la Liga Universe en el Estadio Velódromo.

Fue atacada en Marsella | INSTAGRAM

¿Qué se sabe del ataque ocurrido en Francia?

Según los testimonios recabados por la prensa local, Mercedes Roa intervino al percatarse de que una amiga estaba siendo agredida por al menos cuatro personas. En circunstancias que continúan bajo investigación por parte de las autoridades, la influencer intentó auxiliarla y resultó lesionada durante el altercado. Tras el ataque, fue atendida por bomberos y trasladada para recibir atención médica, ya que presentaba heridas consideradas leves en un primer momento.

Con el paso de los días, el dolor persistió, lo que llevó a Roa a someterse a nuevos estudios clínicos que arrojaron un diagnóstico más complejo de lo inicialmente previsto.

Trató de defender a una chica | INSTAGRAM

El diagnóstico médico y las consecuencias deportivas

A través de sus redes sociales, Mercedes Roa compartió una actualización detallada sobre su estado de salud y el impacto del ataque en su carrera como futbolista. “Hace 15 días me agredieron en Marsella, desde entonces el dolor no paró, incrementó así que fui al doctor y me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla y tengo el menisco medial roto, mucha inflamación; bursitis patelar traumática y otras cosas que apenas entiendo”, explicó.

La influencer también señaló que el ataque afectó una lesión previa en su tobillo izquierdo. “Encima que venía de recuperarme de mi lesión del tobillo izquierdo el cual también fue afectado en la agresión y me debilitó los ligamentos centrales y los músculos de la pierna”, agregó.

Roa detalló que actualmente no puede practicar deportes de impacto como el futbol o correr, y que seguirá un tratamiento médico que incluye analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapia, dejando la cirugía como última opción. “Me quitó mucho este chico y me cuesta mucho hablarlo pero que me haya quitado mi futbol… voy a ir all in contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él (pronto les contaré)”, concluyó.