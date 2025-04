¿Continuará secuestrado el Atlético de Madrid?

Es la pregunta del millón, porque después de lo sucedido ayer en la COPA DEL REY, Diego Pablo Simeone, mejor conocido como EL CHOLO, debería hacerse a un lado y renunciar. Habrá quien le compre y le crea sus bonitos discursos en donde a todo le da la vuelta y casi nunca hace MEA CULPA, pero lo cierto es que este ATLÉTICO nomás no gana nada de nada.

Cuando me refiero a "no ganar nada de nada" hablo desde hace unos años para acá. El último título data de la temporada 2020/21 en el ámbito local (LaLiga) y de la temporada 2017/18 en el ámbito internacional (Europa League, con su posterior título de "Supercopa de Europa"). O sea, no es que el tipo no haya ganado algo, pero para un equipo de ese calibre que es el tercero más grande de España, con un presupuesto impresionante en jugadores de calidad y con el sueldo que el propio CHOLO percibe desde hace muchos años (es el mejor pagado del mundo incluso por encima, y muuuuuy por encima de PEP GUARDIOLA, CARLO ANCELOTTI y JÜRGEN KLOPP, por ejemplo), realmente ha quedado a deber en cuanto a logros se refiere.

Está bien, desde su llegada en la temporada 2011/12, o sea que ésta es su decimocuarta, le ha cambiado la cara a la institución consiguiendo dos títulos de Liga, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas y ha alcanzado en dos ocasiones la Final de la CHAMPIONS LEAGUE, aunque las dos veces las perdió ante su clásico rival el REAL MADRID. No es poca cosa si pensamos que desde su nombramiento lo más bajo que ha estado en el campeonato local ha sido 5to. y de ahí para arriba, y en las competencias internacionales siempre ha llegado a instancias finales peeeeeero lo que también es cierto es que para las expectativas creadas por la directiva, afición y el propio entrenador y plantel, se ha quedado corto, ¡MUUUUUUUY CORTO!

Simeone tiene contrato hasta el año 2027, es decir, que de cumplirlo estaría llegando a las dieciséis temporadas (que es lo mismo que 16 años), por lo que se convertiría en un récord para el club y naturalmente para él. ¿Pero de verdad es tan importante esto si al final del camino el balance no llega a ser el esperado y deseado? La opinión en la prensa española está dividida, algunos dicen que al ser la mejor etapa del ALETI el argentino tiene crédito de sobra para llegar a cumplir su contrato. Otra parte de la crítica afirma que ya fue suficiente y es necesario un cambio de timón.

Otros no entienden por qué tiene a la afición contenta si pierden los juegos decisivos. Pero amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, que no les quede la menor duda que el CHOLO para la mayoría de los fanáticos colchoneros, es un ¡DIOS! Y con él se han colocado los cimientos más firmes para esta estructura futbolística que, a pesar de lo costoso monetariamente hablando, los ha llevado a hablarle de TÚ A TÚ a los equipos verdaderamente grandes de la élite mundial.

O sea, pa’ acabar pronto, "el secuestro" del Atlético de Madrid por parte del argentino, no se acabará aún. A pesar del reciente fracaso en la Copa del Rey, el reciente fracaso en la Champions y el casi asegurado fracaso en LaLiga, en las gradas del "exWanda Metropolitano" los aficionados seguirán cantando el famoso ¡NO SE VAAAAAA… NO SE VAAAAAA… EL CHOLO NO SE VAAAAAAA…!

Listo, se acabó. Saludos banda, hasta pronto.

