Eliminación consumada... controversia de siempre

RAYADOS DE MONTERREY perdió 2 a 1 con el Borussia Dortmund y las diversas opiniones se dejaron leer y escuchar, como no podía ser de otra manera. La CONCACAF se quedó sin representantes en este MUNDIAL DE CLUBES y, por ende, la LIGA MX también. Aquí es donde empieza el gran debate, muchos opinan que la derrota fue MUY DIGNA y todos los que siguen de cerca al equipo del Regiomonte deben sentirse orgullosos y felices porque se perdió ante un GRANDE DE EUROPA que tuvo la capacidad de resolver las cosas en tan solo 20 minutos, manejando después el tiempo y el desarrollo del juego a su antojo.

Otros afirman que más allá de la grandeza del rival, se pudo haber ganado porque, excepto el primer tiempo en donde la escuadra alemana dominó y anotó los dos goles, Rayados tuvo muchas opciones frente a la portería que lamentablemente no se supieron ni pudieron concretar.

Nadie me lo preguntó queridos/as amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, pero yo me sumo al segundo grupo porque la verdad es que sí, Rayados en el segundo periodo superó claramente al DORTMUND y mínimo tuvo que haberlo empatado. Es más, estoy seguro de que hasta pudo haberse llevado el triunfo, pero casi siempre pasa lo mismo, se fallan las oportunidades que no se deben fallar y con el silbatazo final llega el MALDITO CONFORMISMO, ese del que ya he hablado hace unas columnas atrás. ¡Y cuando llego a este punto me empiezo a enojar y a poner rojo como jitomate del coraje porque no acepto fácilmente la derrota, máxime cuando en el desarrollo del partido pude apreciar con claridad otra cosa!

Y ni siquiera estoy considerando el claro penal que le cometieron a Jesús TECATITO Corona, "ese empujón"... híjoleeeeee... Pero bueno, parece que a muchos les encanta quedarse con esa sensación y aplicar las típicas y recurrentes frases "PERDIMOS CON LA FRENTE EN ALTO", o la de "COMPETIMOS DE TÚ A TÚ", o esta otra que dice: "PERDIMOS PERO GANAMOS", o la madre de todas las frases conformistas y mediocres "CAÍMOS CON LA CARA AL SOL" jajajajaja...

Y las que no menciono por cuestión de espacio ehhhhh. En fin, nadie está diciendo que Rayados hizo un mal papel en este mundial, al contrario. La participación de los dirigidos por DOMÈNEC TORRENT fue positiva y, en particular, la fase de grupos estuvo a la altura, pero al final me deja la fea sensación de que pudo haber sido mucho mejor, que se pudo haber obtenido el triunfo, y punto.

¿Y tú, estimado/a lector y lectora, con qué sensación te quedas tras la eliminación de RAYADOS en los Octavos de Final?, ¿A cuál de los dos barcos mencionados te subes? De verdad me encantaría saber tu opinión.

Como siempre mil gracias por tu tiempo y nos encontramos la próxima semana. ¡Saludos!

