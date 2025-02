Eliminación del Boca, celebración de las Chivas

Este ridiculazazazazo del BOCA JUNIORS se sigue celebrando en VERDE VALLE, lugar de entrenamiento y concentración de las CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA. OK, ok, ok banda, quizá esté exagerando un poco, pero con quienes estoy seguro "no exagero" es con su afición. Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, muchísimos aficionados están verdaderamente felices por la eliminación del BOCA que dirige FERNANDO GAGO, luego de lo acontecido hace unos meses cuando abandonó al equipo tapatío, sobre todo por la forma en que lo hizo. Aquel hecho cobarde, traicionero y sin precedentes del entrenador argentino tatuó la piel de millones de seguidores del REBAÑO SAGRADO. Y conste que estoy escribiendo con base en testimonios de amigos y conocidos que sienten esos colores, ¿ok? Nomás pa’ que quede bien claro.

Por supuesto que uno no le desea el mal a nadie, pero aquí entre nooooos... neta que se siente chido cuando pasan estas cosas. KARMA le llaman algunos, yo no tengo ni idea exactamente qué signifique eso, pero creo que así es jajaja.

Bueno, por si no se han enterado aún o no conocen el chisme completo, el martes fue eliminado el BOCA de toda posibilidad de continuar en la Copa más prestigiosa, valorada y deseada que tiene el futbol sudamericano (sí, ese torneo en el que alguna vez participaron los clubes mexicanos), la COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA, aunque esta era una fase previa, digamos que un repechaje, para después de oooooootra serie apeeeeeeenas entrar a la ya definitiva FASE DE GRUPOS. El caso es que no jugará la "Fase 3" ante el equipo DEPORTES IQUIQUE DE CHILE tras ser eliminado por el ALIANZA LIMA DE PERÚ en tandas de penales en la mismísima BOMBONERA de Buenos Aires. De más está decirles que el emblemático recinto del pintoresco y turístico "Barrio de la Boca" lucía abarrotado y el apoyo de los XENEIZES fue espectacular, como de costumbre. Dicho sea de paso, les confieso que esa tarde/noche fue algo difícil porque me tuve que repartir entre los juegos de la LIGA MX, la NBA, el ABIERTO DE TENIS DE ACAPULCO y el partido en cuestión.

Bien, volviendo a nuestro juego y finalizado el mismo, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo para todos los gustos, DE CHILE, DE MOLE Y DE POZOLE... algunos insultaron a jugadores, otros se metieron con el citado exentrenador de Chivas, otros reclamaron a la directiva encabezada por JUAN ROMÁN RIQUELME (que por cierto me recordaba mi carnal Daniel Osvaldo, es un ladrón de entrenadores activos); y otros tantos aficionados (digamos que la mayoría), se metieron duro con AGUSTÍN MARCHESÍN, exportero del Santos Laguna y el América de nuestro país, por dejar la cancha y dar paso al joven arquero suplente Leandro Brey para la definición desde los once pasos. Esto último aún permanece confuso, puesto que no se ha determinado a ciencia cierta si estaba pactado o fue una acción espontánea, lo real es que por este cambio también se ha responsabilizado al DT local que dio el SÍ aunque repito, las críticas y las acusaciones cayeron más sobre el propio MARCHE tildándolo de CAGÓN Y PECHO FRÍO, algo que parece no le perdonará jamás la "hinchada bostera".

Y sí, la eliminación de este GIGANTE DE LA CONMEBOL (ganador de 6 LIBERTADORES y 3 INTERCONTINENTALES) no es un detalle menor, ya que, además, tampoco participará en esta edición de la COPA SUDAMERICANA, misma que ya obtuvo en dos ocasiones. Tendrá que conformarse y esperar hasta el Mundial de Clubes que se desarrollará en junio de este año.

Así es damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, lo vivido hace un par de días en ARGENTINA repercutió en MÉXICO, particularmente en GUADALAJARA, ciudad que, por cierto, nunca volverá a recibir con los brazos abiertos a FERNANDO GAGO. Mmmmm... bueno, al menos eso creo yo.

Pregunta seria: ¿cuánto tiempo más se quedará en el banquillo boquense? Veremos, veremos diría mi gran amigo comediante OJITOS DE HUEVO. Mientras tanto y por un buen rato estoy más que seguro que a esta ELIMINACIÓN DEL BOCA DE GAGO, ¡LA CELEBRAN LAS CHIVAS!

Hasta la próxima, saludos.

