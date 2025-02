Hollywood, con Luka, más vivo que nunca

Así es amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, si algo le faltaba a la ciudad de Los Ángeles, al estilo HOLLYWOOD además, era la llegada del basquetbolista esloveno Luka Doncic.

La estrella de la NBA y ahora ex jugador de DALLAS MAVERICKS, está cumpliendo el sueño de jugar en “Lakers” pero además no en cualquier “Lakers”, sino en los LAKERS de su ídolo LeBron James. Wawwwwww, y con el plus de compartir vestidor con el hijo de LeBron, Bronny James.

No, no, no, jajajaaaa, esto es broma obviamente. Neta estoy jugando, perdón... Ok ok, lo otro sí es verdad y una gran realidad. LUKA es un jugador que al menos ya llegó a una Final con Dallas (es el actual subcampeón tras la barrida frente a Boston Celtics) y que ha participado en cinco ALL STAR GAME al hilo (en este no podrá estar presente porque al momento de la selección estaba lesionado). LUKA, por cierto, era el último gran referente del equipo tejano. Bueno, en realidad a eso ya lo sabían pero... Él mismo reveló que “era su sueño llegar a la franquicia de California”, aunque quizá no haya sido de la manera que esperaba. De todas formas, las oportunidades muchas veces se presentan cuando menos lo espera uno, por eso hay que tomarlas y punto.

Ahora bien del otro lado, del lado del Club, también están cumpliendo con un plan bien establecido que es el de preparar al sucesor de la máxima estrella de este deporte, nuestro amigo LeBron que acaba de cumplir cuarenta años. O sea, por donde lo veamos, esto fue, o es, UN GANAR GANAR. Y si algo le faltaba a esta hermosa historia HOLLYWOODENSE era el debut exitoso de LUKA el pasado lunes en el CRYPTO.COM ARENA ante su gente, con sus 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos sobre la duela. A pesar de enfrentar a un UTAH JAZZ bastante malito sobre todo en defensa, el jugador de 25 años cumplió plenamente sus propias expectativas, la de sus compañeros, la de sus coaches y principalmente, la de los aficionados que abarrotaron el recinto y se llevaron además un jersey de regalo con el 77 (número que escogió portar desde que arribó a la NBA).

Todo salió a pedir de boca en su debut y a veces las “cosas” se perciben tanto para bien como para mal. En este caso particular, se nota que vienen buenas “cosas” para el segundo equipo más ganador de la NBA, que después del título número 17 de su archirrival, CELTICS, tenía que reaccionar de alguna manera. ¡Y vaya que lo hizo! ¿Le alcanzará a LA LAKERS para campeonar en esta campaña con la incorporación de LUKA DONCIC? Mmmmmmm... neta creo que no, porque hay al menos tres equipos más fuertes que los angelinos, pero de que se están armando a media temporada pensando en eso, se están armando. Aclaración: la baja de ANTHONY DAVIS, por el que fue intercambiado Doncic, es muy sensible y difícil de reemplazar, sobre todo por el enoooooooorme defensor que es. Luka tendrá que mejorar en ese aspecto y colaborar muchísimo con ello para intentar suplirlo. Pero que estos LAKERS dieron un manotazo sobre la mesa (odio esta frase, pero es muy buena), ¡lo dieron!

Vayamos preparándonos para alguna de esas películas o series que producen por esos lares porque la “Doble L” (Luka-LeBron), dará mucho mucho mucho más para hablar, esto recién empieza.

Por cierto, nuestro personaje en cuestión ya anotó un CANASTÓN antes de empezar a jugar donando “500 mil dolarucos” para los damnificados por los incendios. ¡Muuuuuuuy bien tú Luka, muuuuuuuy bien!

Saludos chavales y hasta la próxima.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUKA DONCIC DEBUTA CON VICTORIA EN SU NUEVA ETAPA CON LAKERS