A La Bombonera sólo le falta el título

Así es amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, a este estadio y a este club sólo le hace falta un título, título que puede ser de LIGA MX o de CONCACAF, de lo que sea, pero lo necesita ya y además lo pide a gritosssssssss...

El NEMESIO DIEZ quedó hermoso tras su reinauguración en el año 2017, es muy futbolero, cómodo, funcional y amigable incluso para los vecinos cercanos. A diferencia de otros que apenas le dan una pintadita y nada más, este recinto está a la altura de una afición que apoya y alienta como pocas.

Con motivo del juego del pasado sábado en el que el TOLUCA goleó 5 a 2 al NECAXA, tuve el tiempo y la tranquilidad como para analizarlo a detalle. Aclaro que he ido mil veces tanto a la "vieja" BOMBONERA como a la "nueva", pero nunca me había tomado la molestia de observarla a detalle. De entrada, el estacionamiento está conectado con el estadio y eso ya es un aliviane para los asistentes. Tiene muchas rampas y elevadores para que los aficionados con capacidades diferentes, se sienten cómodos y valorados. Los chavos y chavas que asisten para hacer más fluido el ingreso y la propia llegada a los lugares, son bastos y muy amables.

Las opciones de comida y bebida, en calidad y cantidad, están a la altura. Una vez que empieza el partido el ambiente es espectacular y envidiable, la PERRA BRAVA (la porra local más famosa y fiel) despliega mantas y banderas que visten de rojiblanco una de las cabeceras del estadio para que los demás aficionados a los DIABLOS ROJOS se contagien y empiecen a alentar también.

Claro, hay que decir las cosas como son y, si el equipo no responde en la cancha, los mismos fanáticos empiezan a exigir y la cosa se puede empezar a complicar. Pero la neta del planeta, ¿a qué equipo de esta Liga no se le voltea la tribuna cuando de repente los resultados positivos no se dan?, así que nadie se espante por esta situación. Lo cierto es que, en el caso de los del Estado de México, el protagonismo y colorido ha sido su sello de distinción temporada tras temporada, siendo la anterior bombonera la que ha vivido la gloria total (10 títulos de Liga).

Desde que tienen casa remodelada, al estilo OLD TRAFFORD de la Premier League o varios estadios de Inglaterra e incluso similar al del Independiente de Avellaneda de Argentina, no han podido ganar ni un solo título. Y este es el punto medular, "esta es su asignatura pendiente, muuuuuuuuy pendiente”. Ojalá para su causa rompan pronto esta racha negativa, ya que su directiva (que siempre arma buenos equipos) y su afición, que siempre está presente, lo merecen.

Mientras tanto, en el actual torneo de la mano de ANTONIO MOHAMED y los goleadores PAULINHO y ALEXIS VEGA, están haciendo bien las cosas. ¿Podrán romper en este semestre la sequía de 15 años sin títulos? Pronto lo sabremos, por ahora lo único cierto es que a ESTA BOMBONERA, SÓLO LE FALTA EL TÍTULO.

¡Saludos, hasta la próxima!

