Leo Messi jugará en México, ¿y por qué no?...

Sí, amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, ahora suena imposible lo de LEO porque en este preciso momento la estrella argentina está en el proceso de renovar su contrato con el INTER MIAMI y todo parece indicar que continuará al menos hasta el Mundial del 2026. Pero si lo vemos ya pasado dicho evento, ¿por qué no pensar que pudiese venir a cerrar su carrera en nuestra LIGA MX? Aclaro que no es un deseo personal, aunque por supuesto que me encantaría, como estoy seguro de que a muchos de ustedes también, es más bien la visualización de una posibilidad.

Sé que está siendo tentado por el mercado ÁRABE desde hace mucho tiempo y esa no es ningunea novedad, pero también sé que a LEO y, principalmente a su esposa ANTONELA, no le interesa ni tantito. Bueno, todo esto tiene que ver con la llegada a nuestro mercado de jugadores estelares que aún se mantienen en un nivel más que aceptable. Los casos ya los conoces bien, pero ahí te van, JAMES RODRÍGUEZ de León, SERGIO RAMOS y SERGIO CANALES de Rayados, la reciente llegada de AARON RAMSEY a Pumas y la "posible llegada" de KEYLOR NAVAS también al equipo del Pedregal. Por si fuera poco, acaba de incorporarse con los Tigres el exjugador del Atlético de Madrid y reciente campeón del mundo con Argentina, ÁNGEL CORREA. Antes que ellos, tenemos el caso obviameeeeente de ANDRÉ-PIERRE GIGNAC, por mencionar el más reciente, y otros tantos que llegaron ya hace muchos años. O seaaaaaaa, ¿de verdad no podemos pensar que LIONEL MESSI, a sus 40 años (ahora tiene 38), pudiese retirarse en nuestro país?, ¿o al menos jugar una temporada y listo, para después irse a donde guste? ¿Por qué no? Depende de él y de algún club que de verdad quiera sacrificar algunas cosas con tal de tenerlo en su plantilla.

La lana no creo que sea el problema, porque el rosarino ya juega más por gusto, diversión y amor al deporte que por otra cosa. Pero buenooooo si el dinero fuera el tema, están TIGRES, RAYADOS y AMÉRICA, por ejemplo. También sé que "La Florida" le encanta y posiblemente ya no desee moverse de ahí. Pero también creo que al estar muy cerca de aquí no sería un impedimento. Estoy seguro de que prefiere esta zona del mundo a la de Arabia Saudita, al menos antes de regresarse a su natal ROSARIO para cuidar a los nietos.

Ok, ok, quizá sea una marihuanada de este servidor, pero estoy seguro que algo de realidad tiene. Reitero que esta reflexión la estoy haciendo con base en los jugadores que están llegando últimamente a nuestro futbol y que quizá no muchos nos atrevimos en algún momento a pensar que llegarían. ¡Algo... o mucho que ofrecer! Esta liga debe tener, ¿no crees?

Otra vez gracias por tu tiempo, querido/a amigo/a y nos reencontramos pronto. ¡Saludos!

