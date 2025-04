Marco Verde, ¿suerte o desgracia?

Sí, sí, sí, a bote pronto pareciera que MARCO VERDE empezó con el pie derecho en el boxeo profesional, y con mucha suerte. Por si alguien no lo topa aún, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa fue medallista olímpico (plata) en los Juegos de PARÍS 2024 y dentro de dos semanas y un par de días (sábado 3 de mayo) debutará en el profesionalismo nada más y nada menos que en la función en donde SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ enfrentará al cubano William Scull. Esta se desarrollará, como ya todos saben, en ARABIA SAUDITA, misma que se decidió con base en billetazos, como no podía ser de otra manera.

Con motivo de la celebración de la BATALLA DE PUEBLA, esta función históricamente se lleva a cabo en ESTADOS UNIDOS, pero esta será excepcional, aunque bajo ciertos lineamiento que el propio CANELO puso sobre la mesa. Más allá de la fortuna que ganará con sólo subirse al ring, condicionó a los organizadores para que todo el espectáculo se viera en un horario cómodo y estelar de MÉXICO. Por ello, la función iniciará como a las once de la noche del medio oriente para que el pugilista mexicano se suba al ring por ahí de las 6 am local, 21 horas del sábado en nuestro país. ¿Chingón, no? Bueno, para nosotros, como espectadores, seguro que sí, pero para los boxeadores, estará cabrón. De hecho, hace un par de días EL CANELO llegó a RIAD, la capital de Arabia Saudita, para adaptarse a las costumbres del lugar y sobre todo al horario de su pelea.

MARCO VERDE tendrá que hacerlo en breve si es que no quiere pasar un mal momento sobre el ring y dejar ir así la gran oportunidad de su vida. Bueno, ya contextualizados todos mis queridos seguidores de la Iglesia Hugomarceliana, me centraré precisamente en nuestro subcampeón olímpico. Su rival, también mexicano (regiomontano), MICHEL 'El Ángel' POLINA, parece ser un peleador a modo, ya que no boxea desde el 2022. Tiene 33 años, “diez más que Marco” y un récord en el profesionalismo de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas (12 combates).

La pelea está pactada a seis rounds en los 73 kilogramos, iniciará entre la 1 y 2 de la madrugada local, ya que será la segunda de las cinco preliminares y por supuesto gran parte de México estará pendiente por la comodidad del horario (entre las 4 y 5 de la tarde) y por lo que significa también el pase de uno de los nuestros, del amateurismo al profesionalismo. Retomando el inicio de esta columna, suerte "sí" la de MARCO tras haber sido adoptado por el TEAM CANELO para ser manejado, dirigido y entrenado, sobre todo bajo las órdenes de EDDY REYNOSO, suerte “también” por hacer su debut en una función “histórica” del mejor boxeador mexicano y mundial del momento, pero... aquí viene la pregunta del millón, ¿será desgracia o mala suerte que justo en su debut tenga que pelear en un horario poco común para un deportista? Bueno, esto último quizá sea un poco exagerado y ya estoy yo haciendo leña del árbol caído. En unas semanas lo sabremos, lo que es un hecho, lo vuelvo a decir, es que las grandes oportunidades se presentan pocas veces en la vida, esta es una de ellas y MARCO la está tomando sin titubear.

Ojalá le vaya muy bien al mazatleco y empecemos a ver en él un nuevo ídolo del boxeo mexicano. Nomás como mero dato informativo y con esto me despido, ¡sólo un medallista olímpico mexicano ha sido campeón mundial como profesional, ALFONSO ZAMORA ¡Pero muchos que no han obtenido una medalla!, han sido más que exitosos tras dar ese paso: RAÚL'RATÓN' MACÍAS, VICENTE SALDÍVAR, DANIEL ZARAGOZA, GILBERTO ROMÁN, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ, ABNER MARES, ALFREDO ANGULO y ÓSCAR VALDEZ.

¡Saludos!

