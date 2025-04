Marco Verde aspira al éxito de Canelo Álvarez: “Quiero llegar a donde está él”

Marco Verde se ganó los corazones de la afición mexicana durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la conquista de la medalla de plata ha quedado atrás, ahora quiere triunfar en el boxeo profesional.

Marco Verde l CRÉDITO X:COM_Mexico

El mazatleco quiere iniciar su camino en el profesionalismo y tiene claro su objetivo y ese es alcanzar los éxitos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez asegurando que le pedirá consejos.

“No me ha tocado hablar con él (Canelo), no he tenido la dicha de poder saludarlo y platicar con él, pero hay que tener paciencia”, mencionó ante los medios de comunicación.

Verde resaltó que tiene un referente y quiere conquistar el boxeo mundial: “Ya me tocará pedirle consejos porque donde está él es a donde quiero llegar. Es escuchar la voz de la experiencia y próximamente lo haré”.

Canelo Álvarez l CRÉDITO X:Canelo

Va por títulos mundiales

Marco Verde tiene claro el motivo de saltar al profesionalismo y a quien representa: “Siempre ha sido por amor al arte. Primero el orgullo de Mazatlán, luego el sinaloense y ahora el mexicano. En lo profesional los objetivos cambian. Ahora quiero un título mundial, varios títulos mundiales”.

Marco Verde en París 2024 l CRÉDITO X:COM_Mexico

Debut de Marco Verde

El mazatleco debutará en el boxeo profesional enfrentando a Michel Polina dentro de la cartelera que encabezará Canelo Álvarez contra Scull que será protagonizada en Riyadh, Arabia Saudita.

