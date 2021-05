Agencias De Jugadores; Historias Secretas (Primera entrega)

Los representantes de jugadores son la bendición para algunos, la maldición para otros. Y como en la viña del señor encontramos de todo; buenos –que son los menos- regulares, malos, los tramposos y los abusivos y mafiosos. Unos con mejores relaciones que otros, unos prepotentes, soberbios en extremo, otros de perfil bajo, pero todos venden lo mismo; todos dicen tener los mejores contactos, relaciones y prometen el mejor contrato para el jugador.

En la teoría, pero no en la práctica, algunas agencias de representación de jugadores no sólo se encargan de arreglar el contrato con el club que le otorgue los mejores beneficios. Hay quién ofrece una asesoría integral al jugador encargándose de mantener sus finanzas sanas en el aspecto fiscal y patrimonial, crean portafolios de inversión para el futuro para la familia, dosifican y distribuyen sus ingresos, se encargan de tener todo al corriente, pagos de servicios, de escuelas, de personal, etc., etc. Pero a decir verdad son muy pocas las agencias que proporcionan a cabalidad este servicio tan completo.

LA COMISIÓN

¿Cuánto cobra un representante o la agencia? Generalmente el 10% del salario mensual del jugador. ¿Cómo se opera? Supongamos que el club acuerda con el jugador el pago de 100 mil pesos mensuales, una vez que el jugador cobra su salario, este le trasfiere 10 mil pesos a su agente o agencia, misma que le emite una factura, aunque hoy tenemos certeza que no siempre se factura a veces el pago o la transferencia, se realiza sin ningún comprobante fiscal, todo es de buena fe.

El tema es que entre la pandemia y el crecimiento inusitado de agentes y agencias ha hecho que se esté viviendo una auténtica carnicería entre agencias para captar jugadores. Se traicionan, hablan mal unas de otras, se acusan de todo, prometen el cielo, el mar y las estrellas. Es un auténtico clon o una versión futbolística de la vida política mexicana sus partidos y sus impresentables candidatos.

Y cómo sucede en la política se crean escenarios falsos para atrapar a sus clientes. Existe tráfico de influencias, verso, mucho verso. Desde hace varios meses empezamos a recibir denuncias y testimonios de varios jugadores que cayeron en la red de promesas incumplidas de una de estas agencias que actúan en la impunidad total.

MIEDO Y NEGOCIO DE CUOTAS

Hay un común denominador en esta docena de historias que tenemos documentadas con audios, conversaciones de WhatsApp, contratos y más y todos coinciden; tienen miedo de revelarse. Los jugadores saben que si sus nombres son ventilados la venganza puede ser mortal para sus carreras futbolísticas. “Tienen muchas relaciones, son una agencia muy poderosa. A mí me dijeron que, si no firmaba con ellos, se iban a encargar de que no jugara con ningún otro equipo en México, que me iban a boletinar. Hoy sé que ni son tan poderosos como presumen, ni tienen tantas relaciones. Les costó un huevo colocarme, ellos van por su comisión del 10% y nada más”

Otro jugador entrevistado, cuyo contrato también tenemos en nuestro poder, fue enfático; “No te ayudan en nada, bueno ni unos pinches zapatos Nike que me prometieron, lo pudieron cumplir, pero eso sí, si te retrasas un día en su pago, te están marcando como si fueran los de Elecktra” -me dijo carcajeándose- a lo que enseguida pregunte- ¿A ti te dan factura? -se vuelve a reír y me dice- “Fantasma yo soy uno del montón en los dos años que tengo con ellos, solamente una vez o dos me dieron factura. Hasta ganas me dan de echarles a Hacienda a ver si se les quita lo ojetes. Eso es pinche evasión fiscal”.

“A nosotros, los que cobramos entre arriba de los 50 mil no les importamos. Solo buscan la comisión que nos cobran. Tengo yo año y medio y ni siquiera sé cómo es físicamente Eduardo Hernández. Solo hablo con los agentes de Verduzco. Imagínate, somos más de 100 jodidos, que aportamos de menos 5 mil pesos mensuales, es medio millón de pesos al mes ¿a cambio de qué? De nada porque ni zapatos, ni mejora salarial, ni nada. Hacen un negociazo, imagínate lo que se meten con Vela y Edson”, me dice otro joven sub-20.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

¿Cuál es esa agencia tan “poderosa” que tiene como modus operandi la amenaza? - Les pregunté- “Estamos con Promofut, la agencia de Carlos Vela, del Chicharito – de inmediato lo interrumpí- hasta donde yo sé, ya desde hace mucho que Eduardo Hernández, el dueño de Promofut, ya no tiene nada que ver con la carrera futbolística del Chicharito, fue un representante español de apellido Loren el que lo llevó al West Ham, él mismo lo llevo a Sevilla y luego al Galaxy con Denis de Klose, eso lo tengo confirmado por ellos. Hoy Promofut, quizá le consiga algunos comerciales, pero ya no sus contratos con equipos- le corregí- “Ah mira no sabía eso. Pero ellos siguen presumiendo tener todo el control total sobre el manejo del Chicharito Hernández, entra a su página web y hasta en la portada está”

Y efectivamente al entrar a la página de Promofut, en portada y en varios banners, aparece la figura del Chicharito, sin duda es una imagen que sirve como gancho y vende. Algunos especialistas me hacen referencia y señalan que podría vincularse como publicidad engañosa.

TRAICION FAMILIAR

Hace algunos años Promofut era la agencia más importante del futbol mexicano, hoy ya no es ni la más grande, ni la más influyente, ni la de mejores contactos. Sus íconos están en la cuenta regresiva de sus carreras deportivas, los más importantes hoy, ante el abandono del Chícharo, son Carlos Vela, Edson Álvarez, a nivel internacional, mientras en el mercado nacional destacan Francisco Córdova, Jorge Sánchez, de América de quien me dicen está enojado con la agencia porque lo firmaron sin consultarlo por 5 años más y con aumentos mínimos.

Luego de separarse de José Manuel Sanz, Enrique Nieto Applebaum, el representante de toda la vida de Rafa Márquez, empieza a crecer y tener más representación de jugadores y decide fundar la empresa Promofut, en ese momento estaba seguro de que era buena idea invitar como socio a un contador, nada menos que su primo hermano de nombre Héctor Eduardo Hernández Applebaum, el buen “Lalo” como le dicen sus amigos. No sabía absolutamente nada de futbol, y no sé si con el tiempo haya aprendido, lo que es innegable es que a la administración, hacer números y la jurisprudencia en los contratos sí se le daba.

La empresa tuvo un despegue vertiginoso, pronto pusieron unas oficinas en Santa Fe y luego en Guadalajara. Eduardo se encargaría de la administración y su primo Enrique de la representación. Sus constantes viajes a Europa atendiendo a Rafa Márquez, provocó que poco a poco Lalo se involucrara con la atención de jugadores, a final de cuentas, para no hacer el cuento largo y no entrar en detalles, comenzaron una serie de traiciones de Eduardo que provocaron la ruptura familiar.

A final de cuentas en el 2014, el que al inicio no teniendo ni idea del futbol, decidió liquidar al que tuvo la idea de formar la empresa, que fue Enrique. Le compró las acciones, lo liquidó y se quedó con el negocio de Promofut. La familia por dentro se había fracturado. Los primos caminaron separados.

EL SECUESTRO DE CHIVAS

Eduardo Hernández, necesitaba alguien que supliera la ausencia de su primo y decide contratar a Mariano Varela como su mano derecha, este ya había directivo de Chivas. Y así el exjugador y directivo se convierte en el jefe de los representantes de Promofut. No fue nada extraño, que los juveniles del equipo de Vergara fueran firmando con esta empresa.

En el 2018, Varela recibe de nuevo una oferta de reintegrarse a Chivas y deja su labor como representante, aunque en el medio todo el mundo asegura que sigue trabajando subterráneamente para Promofut. En la agencia, Jorge Sígala y José Luis Verduzco toman la batuta para atender a “la plebe” como les llaman a los jugadores de menor nivel. Eduardo Hernández, solo tiene tiempo y ojos para los VIP.

Empieza a tejerse una red familiar, equiparada a lo que podría ser un tráfico de influencias. 'El More' Hernández, es cuñado de Jorge Sígala de Promofut, y se integra al panel de scouts de Chivas. Empiezan a firmar uno tras otros jugadores de Chivas, lo mismo de la Tercera, la Femenil, de la Sub-15, 17, 20 y el primer equipo. No es casualidad que Promofut tenga mayoría de jugadores y prospectos, tiene ahí en las entrañas a la gente de decide e influye. ¿Lo sabe la dirigencia? Peláez, me aseguro de que no.

MODUS OPERANDI

Los jóvenes con los que hablé coinciden en un mismo discurso, un modus operandi. Cuando son observados, algún scout es remitido con 'El More' Hernández, de quien aseguran es el encargado de hablar con los prospectos en visorias, con un discurso que se repite de manera constante; “Si quieres ir a Chivas tienes que firmar con la agencia Promofut. Ellos son los que llevan “la mano y te pueden ayudar a que te quedes, si tienes otra agencia va a ser más difícil”

Ese consejo, disfrazado de sugerencia, en realidad hace las bases de una condicionante. Cuando los chicos o sus padres escuchan esto de los scouts de Chivas, pues no dudan en firmar con Promofut. ¿Hará Chivas o Amaury una investigación al respecto?, cuestión de preguntarle a los jóvenes sin testigos de por medio.

MORAGEGRA, LA PIRATERIA

Vladimir Moragrega, es un chico de Sinaloa con un gran físico, sus representantes son Rodolfo Gaxiola y la agencia Ballon Investimets Corps, con ellos ha firmado contrato. Ellos lo han llevado de Dorados, a Alebrijes, al Tijuana, a los desaparecidos Murciélagos, hasta aparecer finalmente esta temporada con Atlante donde destaco en las primeras jornadas anotando 6 goles en 12 juegos.

Tan es así que llamó entonces la atención del 'More' Hernández, ahí se enteró de que Moragegra tenía otra agencia. “Si quieres ir a Chivas, porque hasta a Peláez le gustas, tienes que cambiarte de agencia y firmar con Promofut”, me aseguran le hicieron saber, con la enorme ilusión y sin saber que podía tener problemas legales por tener contrato firmado con Ballon Investiment Corps, pero también firmo con Promofut. Hoy tiene dos contratos vigentes y un problema a cuestas.

PELAEZ LO NIEGA

Ayer se corrió el rumor de su llegada a Chivas, por lo que me comuniqué directamente con Ricardo Peláez y le pregunte; ¿Tu pediste al #9 de Atlante Vladimir Moragrega? A lo que de manera categórica me respondió; “No. Tengo a Ronaldo Cisneros, a Macías, a Oribe, a Zaldívar y Godínez”

Si Moragrega, no está en el radar de Peláez como el mismo me lo afirmó. ¿Quién dentro de Chivas filtró el rumor de su llegada? Evidentemente alguien que está dentro de las entrañas de la organización y que tiene intereses en la agencia.

Si este chico, no va a Chivas, se podría quedar con un grave problema legal por firmar dos contratos y todo por la ilusión o sugerencia de scouts Chivas.

AMBRIZ; INFIERNO Y GLORIA

Después de un discreto paso por el Necaxa, Nacho Ambriz fue anunciado como técnico del León en el 2018. Su anuncio desató criticas furibundas y mentadas de madre por doquier a los Martínez por tomar semejante decisión. Y no parecían estar equivocadas, en su primera temporada el León como local fue un desastre, derrota, tras derrota, en total cuatro consecutivas cuando llego de relevo en la fecha 10.

La afición quería a Ambriz fuera, los números no daban para sostenerlo; 4 derrotas de local, 2 empates y 2 victorias. Sin embargo, Jesús Martínez Murguía, contra todos los pronósticos y criticas severas en su contra, en el cual me incluyo, lo mantuvo a pesar de todo y contra todo. El resto de la historia ustedes lo conocen bien, Ambriz nos calló la boca a todos e hizo que el León maravillara a propios y extraños desplegando un gran futbol que conquistó el título y con él a los 6 meses la hora de renovar contrato.

LA OFERTA DEL LEÓN

¿Cómo no renovarlo? ¿Cómo no darle un merecido aumento de sueldo? Eduardo Hernández con Promofut, lo había firmado en 700 mil dólares anuales para Nacho y todo su cuerpo técnico. Ahí en la ciudad donde la vida no vale nada, el DT que más había cobrado era Matosas, que había llegado al millón 100 mil.

Desde diciembre hubo estira y afloja con Promofut. Cada vez estaban más cerca, León ofrecía el doble de salario libre de impuestos, es decir 1.4 y 3 años de contrato, más premios y libertad absoluta si había ofertas de Europa o una selección. Parece que todo camina, parece... Hay un preacuerdo con el agente y una fecha fatal para firmar y decidir; el viernes 23 de abril por la noche.

Justo ese día, el viernes 23 por la mañana, el futbol se colapsa con la noticia; ¡Tigres no renovara a Ferreti! Tuca era el DT mejor pagado, Tigres, de los que mejor paga, habría una vacante. Por la noche viene la respuesta de Eduardo Hernández a la directiva del León. Les pide aguantar, argumenta que el problema no es Nacho Ambriz, asegura que los auxiliares quieren más plata.

EXIGENCIA ABSURDA

La gota que derramo el vaso fue una última e insólita exigencia del representante de Ambriz; “Si firma Ambriz, quiero 100 mil dólares de comisión", le habría dicho al dueño del equipo. La comisión siempre la paga el representado no al club que contrata. Ese absurdo de Eduardo Hernández rompió todo. Se cerró la conversación, Ambriz no se quedaría, el agente estiro tanto la liga hasta que se reventó y Nacho Ambriz se quedó en el limbo. Confió totalmente en su representante, cuando el pudo haber tomado el control y hoy está desempleado.

Un sueldo como el que le ofreció León, hoy solo lo podrían pagar o superar los Rayados de Aguirre, el América de Solari, el Cruz Azul de Juan Reynoso, las Chivas de Vucetich o los Tigres de ¿Herrera? Calidad y capacidad Ambriz, la tiene y de sobra, pero hoy esos banquillos están ocupados y lo que tendrá que tener es paciencia pues él y su cuerpo técnico no cobrarán ni los 700 que cobraban, ni el 1.4 que les ofrecieron ¿Les pagará esa cantidad Promofut el tiempo que estén sin empleo por estirar tanto la liga por exigencias absurdas?

Eduardo Hernández y Promofut, perdieron la apuesta. Su representado se quedó en el limbo. Nacho Ambriz, que pudo cambiar el rumbo de la negociación y la historia si se hubiera dialogado no lo hizo. ¿Quién se arrepentirá después?

SONSACADORES

Pero no es el único tema controversial que existe en el modus operandi de esta empresa. Se supone que están para cuidar al jugador, no para sonsacarlo. El año pasado los jugadores de Guadalajara, no solo los de la agencia Promofut, sino de otras, recibieron una invitación para un evento privado, aún cuando la pandemia estaba en su punto más alto. Era de Nisha Barragán, que invitaba prometía hermetismo absoluto y ninguna filtración a la prensa.

¿Qué pensarán de esto los clubes? ¿Estarán enterados? ¿Esto es acción de una agencia de representación? ¿Este actuar es ético de una agencia de representación de jugadores? Muchas preguntas sin respuesta por el momento, porque hay más historias que contar, solo que por hoy se me acabo el espacio.

Lo que queda en evidencia es que los jóvenes futbolistas, sobre todo sus padres, deben de dejar de comprar espejitos. Deber saber a quién elegir y sobre todo a quien no elegir. no todo lo que brilla es oro.

“Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar.”

Bertrand Russel