Al Tarzán que le rompieron la liana

“¿Cómo no te voy a querer?

¿Cómo no te voy a querer?

si mi corazón azul es y mi piel dorada

siempre te querré…”

El coro taladra la mente del 'Tarzán', sus ojos se humedecen viendo, recordando, repitiendo una y mil veces en su laptop una de sus historias más memorables en su corta carrera como defensa de sus amados Pumas; ¡aquel gol ante el Toluca en la bombonera!

Tiene apenas 28 años, su torso está lleno de músculos, está lleno de vida, es un toro, físicamente parece estar mejor que antes…. Sólo parece, porque al 'Tarzán' de los Pumas desde hace dos años le cortaron las 'lianas', ya no podrá volar, ya no podrá cantar un gol en la cancha, ya no podrá robar un balón con una barrida espectacular, ya no podrá evitar goles, ya no…. Sus sueños de jugar un mundial…. O simplemente jugar se hicieron pedazos…. Hoy su stopper, su líbero, su apoyo es una silla de ruedas…

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PUMAS: CARLOS GONZÁLEZ Y NICOLÁS FREIRE YA ENTRENAN AL PAREJO DEL EQUIPO

Su nombre es José Antonio García Fernández, para muchos excompañeros y amigos le conocen también como “el Leandrito” por su pelo rubio y su parecido al Leandro Augusto, aquel volante universitario, otros le apodaron “el Tarzán” por su pelo al hombro amarrado al frente como el mítico personaje ficticio nacido del talento de Edgar Rice Burroughs.

PUMAS ESTÁ POR ENCIMA…

Sus sueños se fueron al caño atrapados entre la negligencia médica, el maltrato legal, el olvido, la falta de empatía y solidaridad del equipo de sus amores, al que sigue amando y respetando con todas sus fuerzas; “No podemos condenar a Pumas por tres o cuatro personajes que no tienen humanidad, calidad moral, ni saben el enorme significado y responsabilidad ética que es representar a la Máxima Casa de Estudios de este país a través de Pumas”, nos dice el 'Tarzán' con un enorme dejo de tristeza.

Pero comencemos por el principio. Con su padre; comparte el mismo nombre, sus valores e incluso el día de cumpleaños. De su madre, heredo su entrega absoluta como la orgullosa “Miss” de kindergarten que ha desempeñado por más de 20 años. Ellos han sido su bastión, el sostén de sus sueños de futbolista que nacieron compitiendo en el Club España, de la Ciudad de México, en donde un día lo descubrió Mauricio Pedroza para llevarlo de inmediato a Pumas, cuando apenas tenía 10 años.

No sabe a ciencia cierta si a esa edad le pusieron el uniforme azul y oro o se lo tatuaron en el cuerpo y en el alma. Supo lo que era defender Pumas, llorar y gozar al máximo las derrotas o victorias contra el América, el acérrimo rival desde las Fuerzas Básicas; fue testigo y participe de algunas broncas campales entre padres en más de una ocasión, cuando la pasión mal entendida se desbordo.

Pasó por Pumitas y por lo que hoy son la Sub-13, Sub-15, Sub-17. La piel se le enchina, la mirada le brilla al recordar cuando una noche su técnico en las Fuerzas Básicas le comunicó que tenía que presentarse al día siguiente a entrenar al estadio de CU con el primer equipo que dirigía en ese entonces Ricardo 'el Tuca' Ferretti.

Les dio la noticia a sus a sus padres casi llorando de la emoción. Casi sin dormir y con el corazón palpitando a mil por hora, se presentó una hora antes de la cita al estadio y desde su llegada fue pagando el precio de la novatada de los jugadores del primer equipo que vieron llegar entrenar al 'güerito' por primera vez; “¿Quién va a comprar quesos al menonita?", fue lo que menos escuchó entre risas.

DEBUT Y DOPING

Su debut, ocurrió en la Concachampions con apenas 17 años y lo más sorprendente es que fue con Tuca Ferretti, quien en eso de jugársela con los jóvenes no se le da, pero a Toño le dio continuidad en ese torneo. Sin embargo, su debut en la Liga tuvo que esperar más tiempo, ya que el doctor de Pumas Morelos -filial en la División de Ascenso a donde fue enviado para reforzar al equipo en Liguilla- en un juego contra La Piedad no reportó un medicamento que tomaba que le habían recetado para controlar el déficit de atención que padecía, una situación que estaba reportada a los cuerpos médicos del club desde que tenía 13 años. La omisión de reporte médico de esta sustancia provocó que se considerara positivo por doping, lo que provocó un castigo menor de seis meses.

Se fue Tuca y llegó Memo Vázquez, una expulsión del Pikolín le brindó la oportunidad de poder debutar contra el Puebla. Y de ahí se siguió jugando cuatro partidos en fila. El siguiente torneo es todavía mejor, pues además de jugar 10 partidos como titular se estrena como “goleador” anotándole al Toluca.

LAS 4 OPERACIONES

Cuando todo parece ir mejor, su carrera en ascenso, la titularidad aparece y también un dolor en la ingle izquierda, un piquete en la zona que con el pasar de las semanas se va agudizando hasta ser insoportable. Los estudios que manda hacer el club diagnostican una lesión en la cabeza del fémur. El borde de la cavidad está recubierto de un anillo de cartílago denominado labrum. Éste protege el hueso y ayuda a aislar la articulación, Toño tiene roto el labrum de pierna derecha e izquierda, por lo que es operado.

Luego de 5 meses de rehabilitación en el club, Toño regresa a la cancha. Vuelve a la titularidad, pero también las mismas molestias. “Es normal por la operación, éstas irán desapareciendo”, le aseguraron el cuerpo medico de Pumas, sin embargo, eso jamás sucedió, por el contrario. Nuevos estudios dieron un diagnostico severo; el labrum de la cadera derecha, se había vuelto a romper. Tenía que volver a ser operado.

El 5 de mayo del 2014 es sometido a una tercera cirugía, saliendo de la misma el doctor Ilizarriturri, le comenta que se habían adelantado a los tiempos en la rehabilitación de operación anterior, que había una cicatrización de sólo el 70 por ciento y no del 100 como debería de ser y que, por ello, los nuevos problemas.

Ahora espero 7 meses rehabilitándose antes de volver a pisar una cancha y jugar para Pumas. Y con el regreso, nuevamente dolores insoportables en la ingle que le hicieron parar de nueva cuenta. Consultan en Houston a un nuevo especialista, el Doctor Park, dictamina que ahora es el psoas iliaco el que estaba afectado por las intervenciones anteriores y que debía ser intervenido por cuarta ocasión. El 30 de enero del 2015, es operado de nueva cuenta. En el club había ya nuevo doctor, ahora era Radames Gaxiola y en el club Antonio Sancho ya era el director deportivo.

Su carrera y su salud ya estaban en riesgo, habían sido 4 operaciones de cadera en solo ¡22 meses! Algo había salido muy mal. Sancho y Toño García entran en una disputa por ahora tener una rehabilitación diferente. Todo el cuerpo médico es renovado, ahora pasantes de medicina serían los encargados de la rehabilitación. 'El Tarzán' pide especialistas, Sancho no cede; “debe ser en la cantera y con ellos. Es eso o nada”

RENOVACION POR DOS AÑOS

La rehabilitación dura sólo cuatro meses, lo dan de “alta” pero de inmediato también lo prestan -sin consultarlo- al Zacatepec, en la División de Ascenso para que juegue y tome ritmo. No hay opciones. Con los Cañeros es capitán y titular indiscutible, pero tiene molestias. Al terminar el torneo regresa a Pumas, en donde le practican estudios médicos que aprueba la directiva, que ahora encabeza Ares de Parga y le renuevan contrato por 2 años más, de junio de 2016 a junio de 2018.

Para poder jugar sin dolor, 'el Tarzán' necesita hacer lo que nadie más en el club, tenía que recibir masaje una hora antes, calentar el doble de lo que hacían sus compañeros y al terminar el entrenamiento, se sometía a sesiones de hidromasaje. Salía de la Cantera hasta dos horas después de todos sus compañeros. Así pasaron 13 o 14 meses, hasta que los dolores fueron insoportables.

En octubre del 2017, va a la clínica CIRAF del reconocido fisioterapeuta brasileño Gustavo Pasos a Aguascalientes, quien luego de estudiar su caso le da un diagnostico implacable; ¿Quieres seguir jugando o caminar? ¡Tienes que parar de manera absoluta un año y someterte a rehabilitación! A regañadientes y con algunos enfrentamientos, Ares de Parga acepta que vaya a Aguascalientes, asegurando que ellos pagaran los gastos. Toño absorbería los costos de hospedaje y alimentación. Así trascurre un año a doble sesión.

Cómo habían acordado, Toño paga mes a mes la rehabilitación, pide factura a nombre del club para posteriormente pedir el reembolso. El mail de Lorena Herrera, la coordinadora de administración de riesgo de Pumas, regresaba mes a mes con la misma y lastimosa respuesta; “A la brevedad tramito tu pago” que por supuesto, nunca aparecía.

Mensajes de texto, de voz, mails con envío de facturas sin respuesta. Pasaron 7 meses, el 4 de mayo del 2018, insiste en el reembolso de las facturas pagadas, la empleada de Pumas, le envía una respuesta por correo que lo deja helado; ¿Toño, en que equipo estás ahora? 'El Tarzán' estaba en el abandono total, lesionado, en rehabilitación y con un contrato por expirar dos meses después ¿Pumas podría dar por terminado el contrato y lavarse las manos del tema?

RIESGO DE TRABAJO, LA CLAVE

Entrar a un debate si fue o no negligencia médica es hasta cierto punto irrelevante, lo que es indiscutible es que 'el Tarzán' se lesionó jugando para Pumas, no se lesionó o fue lastimado en un bar como sucedió lastimosamente con Salvador Cabañas en el Bar Bar, eso más allá de cualquier interpretación medica es un daño sufrido por riesgo de trabajo, que está contemplado por el estatuto social de la FMF y la Ley Federal del Trabajo.

El Artículo 473, define riesgo de trabajo, como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo; mientras que en Artículo 474, dice que: "accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

"Y el patrón o empleador estará obligado a seguir pagando su rehabilitación y salario completo o porcentual según el caso". Todo parece indicar que, en Pumas, que representa a la Máxima Casa de Estudios, poco conocen de leyes, de empatía, de valores.

En la última charla para tratar de llegar a un arreglo, 'El Tarzán' fue recibido por José Ramírez. Vicepresidente de Pumas, y último eslabón que queda en la institución de “qué lástima, tuviste mala suerte. ¡te tocó a ti! Nosotros cumplimos porque pagamos las operaciones. Si quieres demandarnos, demándanos. ¡Hazlo, adelante!".

PROPUESTA INDECOROSA

Y finalmente eso precisamente sucedió. El asunto, finalmente fue aceptado por el TAS apenas el mes pasado. Luego de que controversias se declarara incompetente para emitir un fallo a favor o en contra. ¿Sabe cuánto ofreció la directiva al jugador para liquidar el tema después de más de dos años de interminables terapías y futuras operaciones de implantes de caderas? ¡70 mil pesos! Eso no es querer arreglarse, es ser huérfano.

¿70 mil pesos se le hacen mucho o se le hacen poco? Retratemos lo que fue la administración de Ares de Parga en Pumas, con datos duros. El Instituto Nacional de Transparencia le entregó a nuestro colega Mauricio Romero datos que huelen a podrido; desde el inicio de la gestión de este presidente de Pumas en el 2016, su esposa Barbara Rodríguez Granada, tiene registrado que recibió contratos superiores a los mensuales o quincenales superiores a los 80 y 90 mil pesos mensuales, bajo el concepto de asesoría del fortalecimiento y evaluación institucional de la UNAM. Gran diferencia ¿o no?

Para limpiar la casa y sacar la basura de la alfombra, supuestamente llegaron nuevos dirigentes. Miguel Robles, exfuncionario gubernamental, fue ungido en julio pasado como nuevo Vicepresidente Administrativo. Parece que llegó la hora para saber de qué está hecho para arreglar la casa.

En la próxima entrega compartiremos, el presente, el futuro y cómo desde una trinchera llena de valentía, optimismo y un amor incondicional de su amada “Jane” -Cris Aguinaga, hija de Alex-, han construido un monumento a la fortaleza, a la lealtad y a la esperanza. La vergonzosa solicitud de los abogados españoles de Pumas al TAS, negándose a pagar abogados y exigiendo a Anna Peniche, exdirectora de la FMF, como jueza del TAS, sabiendo que hay conflicto de intereses, pero eso será en la próxima entrega. Por hoy se terminó el espacio y me da vergüenza. No, estoy cierto que esto no es Pumas, ni representan a sus aficionados ni a la Máxima Casa de Estudios.

“Por mi raza hablara el espíritu” Universidad Nacional Autónoma de México.