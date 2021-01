Cruz Azul: un botín de cemento y goles

APARICIONES

Es de verdad un placer y un privilegio volver a estar en contacto con ustedes. Salir airoso de la batalla ante la maldita pandemia del Covid debe considerarse una bendición y afortunadamente después de poco más de 20 días de encierro en compañía de la familia podemos decir que ganamos la batalla. Fueron semanas complicadas, por eso ahora con conocimiento de causa en carne propia, les pido extremen los cuidados necesarios a medida que sus posibilidades se los permitan. Estas últimas semanas en mi terruño he perdido a mucha gente muy querida. La situación está en verdad más que complicada y si nosotros no nos ayudamos, cada vez será peor.

EL CLUB DE CUERVOS

En la primera entrega de este año tocaremos de nueva cuenta el tema de Cruz Azul, la Cooperativa y su equipo. No es la primera vez y tampoco será la última. En febrero del 2018, publiqué una columna que titulé; “Cruz Azul: Club de Cuervos reloaded”. En ella relate la historia y pormenores de la sucesión en el poder de la Cooperativa y el equipo lo que desataría una disputa canibalesca. Elegir a Billy el hijo menor, por sobre el mayor; Alfredo fue el gran detonante.

Luego han seguido otras, donde se relatan historias de traiciones entre hermanos y acusaciones de corrupción inmensas, a esta la llame; “Caín y Abel; La cooperativa del Odio”. Sin saberlo, en ese momento había comenzado el principio del fin para la monarquía absoluta en que convirtió la familia Álvarez Cuevas a la cooperativa y al equipo. Pues se convirtieron en auténticos feudales, enriqueciéndose inmensamente.

DESFALCO MEGAMILLONARIO

Hoy, después de algunas auditorias que aún no concluyen, se tiene la evidencia de un quebranto acumulado inmenso que suma, me aseguran, hasta el momento ¡43 mil millones de pesos! ¿Sabe lo que equivale esa cifra? Pues alcanzaría para comprar a los 18 equipos de la Liga MX, dos veces y sobraría dinero. El portal transfermarkt calcula que la Liga MX vale en total casi 750 millones de euros. Los 43 mil millones pesos (24x1) representan más de mil 791 millones de euros. Los 43 mil millones de pesos desviados superan por 10 mil millones a lo que nos gastaremos en vacunar a todo el país contra el Covid, si es que esto algún día finalmente sucede. Así de abominable fue el desfalco en la cooperativa y el equipo en los últimos 20 años.

Aunque NO se tienen cifras totales aún, es un hecho que la cifra se elevara. Y aunque NO tienen un número exacto, los auditores consultados refieren que son entre 6 y 7 mil millones de pesos los que podrían estar involucrados en malos manejos solo del equipo Cruz Azul en las últimas dos décadas. El equipo, es apenas una bicoca, junto a lo que desfalcaron en la Cooperativa. Sin ella, el equipo simplemente NO existiría.

LA ESTAFA MAESTRA AZUL

La cofradía de Billy y sus esbirros comandados por el abogado Junquera hicieron mil y una tropelías que han quedado al descubierto con las auditorias e investigación. Hoy se tiene certeza que operó su propia “estafa maestra” para auto robarse miles de toneladas de cemento y revenderlas.

No necesitaron un complejo sistema financiero, ni tampoco empresas fachadas. La operación era más simple. Conseguían cartas de dependencias gubernamentales o instituciones privadas, como las que aquí les muestro, donde le solicitaban a 'Billy' Álvarez, la “donación” de centenas de toneladas de cemento para diferentes programas y apoyos sociales. El dirigente, aprobaba las “donaciones” sin recato alguno.

¿Qué sucedía con esas “donaciones”? Según documentos de los auditores, cientos y cientos de toneladas supuestamente “donadas” nunca llegaron a aquellos lugares que las “solicitaban”, pero si en las bodegas de algunos distribuidores en el sureste donde aparecieron nombres conocidos; Oswin Moller, yerno de Billy, su hija Rosalinda Álvarez y Jesús Mora. Estos comercializaron por muchos años el cemento y otros insumos que la Cooperativa en teoría “donaba”. Las ganancias y el quebranto fueron inmensos, me relatan los auditores.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Como si fuera un mecenas, a Billy Álvarez le llegaban oficios y solicitudes de donaciones de apoyo por centenas, lo mismo le pedía cemento un gobierno, que la policía, uniforme para sus equipos, o cubetas de pintura o balones de futbol. Era tal el desaseo, la falta de control e impunidad, que dentro de su primer grupo se les hizo fácil hasta falsificar solicitudes y peticiones de Erwin Lino Zarate, secretario particular de Enrique Peña Nieto, cuando era presidente. Billy, les firmaba todo.

En una carta, evidentemente apócrifa -por la firma- fechada el 7 de diciembre del 2012, le solicitaban el nombramiento del C. Antonio Moya Espinoza como enlace entre la Cooperativa y los gobiernos Federales, Estatales y Municipales. Este nombramiento serviría para solicitar la “donación” de miles de toneladas durante el sexenio peñista. Las evidencias de mil y un triquiñuelas son gigantescas. El documento apócrifo servía de “aval” para que le firmaran solicitudes.

LA 4T Y LA COOPERATIVA

Hay evidencia suficiente para establecer que el cemento que producía la Cooperativa fue un botín político que benefició a Billy y los gobiernos en turno, sin distinción de colores. Los políticos siempre necesitan de cemento para regalar, convertirlo en obras y votos. Billy tuvo siempre ese producto y se los pudo dar ¿a cambio de qué? Impunidad. Él aportaba y el gobierno cerraba los ojos ante anomalías fiscales, administrativas o legales. Pasó con el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña, donde el hermano de Osorio Chong está involucrado de manera directa.

¿La 4T NO está detrás de la toma de la nueva administración? –Le pregunté a un especialista en la materia: “Claro que NO lo puedo descartar. A final de cuentas, vienen elecciones muy importantes, ellos son un partido político, necesitan cemento para sus obras, los bultos de cemento se convierten en votos. Necesitan millones de votos y de bultos. El que hayan ganado juicios los que antes siempre perdieron y que hoy estén prófugos los que siempre ganaban no creo que sea gratis. Habrá que estar atento hacia donde se dirigirán ahora los camiones de cemento. Yo lo veo como un cambio de distribuidor político".

Pero estos temas de la cooperativa NO son fáciles, ni de digerir, ni de entender, para resolverlos necesitaban que hubiera el menos “ruido” posible de los medios. Y aunque el equipo de futbol, financieramente hablando es la parte más pequeña, la que menos produce, es también la más mediática. Es por así decirlo, la vitrina de la Cooperativa. Por eso era imprescindible dar la sensación de un cambio, que las cosas funcionen, para que les crean que en verdad todo cambio.

Los nuevos mandos en la cooperativa son Víctor Velázquez y José Antonio Marín, ingenieros, de futbol saben muy poco, pero mucho de las entrañas de la Cooperativa, mucho. Ambos estuvieron en la cárcel algunos días, cuando Billy y Garcés emprendieron una vendetta fabricándoles delitos, incluso hasta una acusación de abuso sexual, que no ha procedido, que interpuso una gran amiga de infancia de Alfredo Álvarez Cuevas, quien también la convirtió en distribuidora. Así de cruenta y desleal era la lucha por mantener el poder.

A los ingenieros les ganó “la emoción” y las ganas de figurar en la tele. Después de la brutal eliminación con la voltereta de Pumas, salieron con un infame video con absoluta falta de categoría que provocó la renuncia de Siboldi. Ahí se dieron cuenta, que necesitaban poner a alguien que supiera. Entre su poco conocimiento del entorno, en el círculo cercano estaban seguros de que habían vendido el partido, algo poco probable y casi imposible de probar.

GRILLAN A HERMOSILLO

Carlos Hermosillo, era el candidato más deseado por los aficionados celestes. Lo pedían, lo candidateaban. Parecía el candidato natural, pero la decisión de este tema NO sería deportiva, sino política.

A Carlos lo hicieron venir a la Ciudad de México en dos ocasiones; la primera, en noviembre en un restaurante en San Jerónimo. La segunda, ya en las oficinas de Gran So ideal, en diciembre pasado. En la primera le dijeron que sería el elegido, pero habría que esperar a que terminara el torneo porque el equipo iba bien. En diciembre, entre tráilers tapando las entradas y gente armada protegiendo las oficinas, le dijeron que era el bueno, que le llamarían pronto.

Esa llamada nunca llegó. Entre funcionarios de gobierno, cooperativistas, abogados y los 10 mil asesores del nuevo grupo ya le habían bajado el pulgar a Hermosillo. Una presunta mala administración en la Conade, su relación con el PAN, partido por el que fue candidato, terminó por bajarle el pulgar.

Buscaron entonces un plan B y C. Me dicen que el más adelantado en un momento fue Sergio Rodríguez, un importante abogado corporativo, y quien en realidad manejó los hilos de manera administrativa y deportiva de aquel Pumas Bicampeón de Hugo Sánchez y Elías Ayub. A este lo grillaron porque tenía la piel “muy puma” pues es el padre de Jerónimo, el joven lateral izquierdo de los universitarios. Además, contratarlo NO sería nada barato pues NO estaba disponible ya que sigue en labores de abogado corporativo.

El otro candidato era Álvaro Dávila, a este, el gran “pero” que le ponía era que le achacaban una amistad con Víctor Garcés, enemigo confeso de la nueva administración, prófugo de la justicia por desfalco. De alguna manera, dejaron de decidir con base en chismes de vecindario y lo eligieron, necesitaban a alguien con conocimiento del medio y sus entornos para acallar las severas críticas que se llevaron por aquel video.

¿POR QUÉ HUGO NO?

A Jaime Ordiales NO lo ven con buenos ojos. Sienten que todavía es leal a Billy, quien lo llevó, así que no le tienen mucha confianza. A Poncho Sosa, su primer candidato, NO lo quisieron porque era de perfil “bajito”, así que entonces les puso en la mesa un nombre de perfil GRANDOTE; Hugo Sánchez.

Vino otra vez la grilla, las preguntas, los mil asesores. ¿Era buena decisión la de Hugo que tenía 8 años sin dirigir? ¿Por qué tenía tanto tiempo sin hacerlo? Fueron preguntas cuyas respuestas cambiaron la historia. Me dicen que consultaron a varios, gente de Pumas, de Selección, de Necaxa, de Pachuca y el “Pentapichichi” NO tuvo para nada buenas referencias. En la mayoría de los equipos había terminado mal con quien lo contrataron, le achacaban poca actualización futbolística y resultados. Ahora ¿Cómo decirle que NO a Hugo sin herir susceptibilidades?

Fácil, aplicaron “la de la patita” de Cri-Cri, que buscaba centavitos para darles de comer a sus patitos. Un "NO tenemos presupuesto" fue políticamente lo más correcto para argumentar, en lugar de decirle la verdad, que lo habían grillado. Esa mentira piadosa se la hicieron saber al representante de Hugo. La realidad del tema no fue falta de dinero, eso fue un ardid. Ya le habían bajado el pulgar antes.

Y lo que a mí también me faltó fue espacio, todavía hay mucha tinta en el tintero. Los Álvarez Cuevas comandados por Alfredo, aún NO se rinden. El grupo de los 3 (Alfredo, Enrique Zavaleta Jiménez, Saúl Ángeles) están a la espera de que se abran los juzgados e impugnar nombramientos como los de Dávila y otros en la Cooperativa, pero de eso les cuento en una próxima entrega.

"Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero", Voltaire